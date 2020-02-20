В школе не учат навыкам будущего. Как освоить их самостоятельно?

Мы решили разобраться, что это за навыки и как им обучиться вне школы. Александр Ларьяновский, управляющий партнер компании, помогает разобраться, что это за навыки и как им обучиться вне школы.

В сентябре Skyeng в рамках олимпиады «Навыки 21 века» опросил 1000 человек разных возрастов. Оказалось, что 87% родителей не видят, чтобы в школе работали над развитием навыков будущего — либо вообще, либо эта работа проводится формально и результатов на практике нет.

Зачем нужны навыки будущего

В 2012–2015 годах «Сколково» провели исследование, в котором приняли участие 4000 российских и международных экспертов. Оно охватило 25 секторов российской экономики — это 80% существующей и перспективной экономики страны. По итогам исследования появился самый масштабный в мире «Атлас профессий будущего» — 200 профессий, которые с высокой вероятностью станут востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие.

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Но чтобы стать в этих профессиях специалистами, нужны особые навыки.

Вот несколько из них, которые стоит освоить уже сегодня:

Мультиязычность и мультикультурность

Навыки межотраслевой коммуникации

Программирование ИТ-решений, работа с ИК

Системное мышление

Умение работать в коллективе

Клиентоориентированность

Бережливое производство

Экологичное мышление

Умение управлять проектами и процессами

Работа в режиме неопределенности и быстрой смены условий задач

Креативное мышление

Профессии-пенсионеры

Профессии тоже стареют и умирают. Этот процесс естественен, он происходил и происходит при любой смене технологических циклов. Например, кучеров заменили таксисты, почтальонов — администраторы почтовых серверов. Но если раньше циклы были длиной в десятки, а то и сотни лет, то теперь их продолжительность не превышает 10–15 лет.



К умирающим профессиям, например, отнесли юристов, бухгалтеров, менеджеров по кредитам, турагентов, библиотекарей, нотариусов, экскурсоводов и многих других.

Инструкция: как самостоятельно освоить навыки будущего

Здесь важно понять следующее: требовать от школы в ее нынешнем виде развития необходимых для цифрового будущего навыков — бесполезно. Она дает знания в рамках установленной программы, отвечает за физическую сохранность детей и готовит их к ЕГЭ. На этом все. Детей учат предметам, а не навыкам.

Это не плохо и не хорошо — это факт, который необходимо осознавать и принимать. Родителям надо перестать перекладывать ответственность за развитие своих детей на школу. Сегодня достаточно способов развивать навыки будущего без привязки к образовательному учреждению.

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Прой ти профориентацию и определить, что на текущий момент актуально для ребенка. Тогда вы сможете отдавать его на те занятия, которые будут соответствовать выбранной сфере. Например, пройдите бесплатную онлайн-олимпиаду для школьников «Навыки 21 века»: она покажет ребенку, какие навыки ему нужно прокачать и как это сделать в обычной жизни. Участвовать в проектных работах: это помогает развивать коммуникацию в группе людей, а также навык поиска решений. Заниматься на подготовительных курсах при университетах для поступающих, где можно соприкоснуться с интересующей профессией и получить уже какие-то навыки. И, конечно, понять ребенку, каково это, на деле, а не на словах. Посещать естественно-научные центры или мероприятия по популяризации науки (где в игровом формате объясняют сложные и новые вещи). Участвовать в качестве волонтеров на мероприятиях: культурного или научного характера. Изучать язык, ездить в языковые лагеря, программы обмена или просто в участвовать в мероприятиях, которые организуются с привлечением иностранцев (студентов в том числе) в вашем городе. Это поможет развивать кругозор и межкультурную коммуникацию. Заниматься в бизнес-школах для детей, чтобы развивать навыки стратегического и аналитического мышления, поиска решений, научиться действовать в условиях неопределенности. Побольше общаться с учеными, преподавателями университетов, бизнесменами — с теми, кто уже имеет эти навыки. Не ограничивать ребенка в одной сфере, дать ему развиваться в разных областях — именно в гибкости и изменчивости будет главный плюс. За всю жизнь дети в будущем могут сменить несколько профессий (учитывая полное освоение с нуля новой профессии и затем потерю ее актуальности).

Фото на обложке: Shutterstock / BlurryMe