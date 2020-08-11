Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — исследование

Аналитический сервис Avito провёл исследование и выяснил, что в 2020 году стало дороже собирать детей в школу. Причина — возможное продление удалённой учёбы в сентябре. Теперь к стандартному списку школьных принадлежностей добавились ноутбуки, планшеты и рабочие кресла. Стоимость полного школьного комплекта увеличилась на 6% по сравнению с предыдущем годом, рассказали в пресс-службе Avito.

В 2020 году родители школьников больше всего стали тратиться на ноутбуки и компьютерные кресла для детей. Компьютерная техника стала востребованнее на 55%, а кресла на 73%. В 2019 году классический школьный набор — ранец, пенал, школьная и спортивная формы — обходился в 3180 рублей. Сейчас полный комплект с ПК стоит 20 000 рублей.

Дороже всего сборы в школу обойдутся в Казани (32 000 рублей), Нижнем Новгороде (26 000 рублей) и Москве (24 000 рублей). Дешевле всего собрать детей к учебному году в Ульяновске (17 600 рублей), Саратове (17 600 рублей) и Тольятти (16 000 рублей).

Стоимость школьных товаров сильно выросла в Волгограде, на 20%. В Ижевске, напротив, школьные вещи стали дешевле на 9%. Цены не изменились в Иркутске.