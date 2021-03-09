Хочу карьеру в IT: 6 вопросов, которые помогут на старте

Ирина Новикова, руководитель Algoritmika Coding Bootcamp, рассказывает, как понять, подходит ли вам IT-сфера, и на какие вопросы стоит ответить, чтобы точно во всём разобраться.

В период пандемии IT-специалисты стали особенно востребованы: их зарплаты порой доходят до 1 млн рублей в месяц, а спрос на IT-услуги превышает предложение в десятки раз.

1. Чем вы хотите заниматься?

IT — это не только программисты, а люди самых разных профессий и направлений. У них много секторов ответственности. Вы можете стать фронтенд или бэкенд-разработчиком для веба или мобильных продуктов, продуктовым дизайнером, тестировщиком, продакт-менеджером, аналитиком. Каждый из них — неотъемлемая часть команды, и это даже не полный список.

Коротко разберёмся, кто чем занят:

Разработчики «делают» сайты и приложения для веб и мобильных. Front-end — отвечает за то, что видит пользователь, back-end — то, что происходит на сервере.

Product-менеджер занимает стратегическую позицию и отвечает за создание и вывод на рынок продукта, соответствующего потребностям аудитории.

Data Scientist через математическую статистику и машинные методы обучения формируют из огромного потока неструктурированной информации прогнозную модель. Его задача — найти оптимальное решение. Акцент — на работе с очень большими блоками информации.

DevOps-инженер синхронизирует все этапы создания программного продукта: от написания кода до тестирования и выпуска приложения. Контролирует отделы разработки и администрирования, через программные инструменты автоматизирует выполнение их задач.

Тестировщики проверяют, всё ли работает. Их основная задача — найти ошибки и проверить все функции, а при необходимости отправить на доработку.

Продуктовый дизайнер — выявляет проблемы продукта во взаимодействии с пользователем и предлагает свои решения с учётом бизнес-стратегии продукта.

Аналитик собирает данные и делает на их основе выводы. Передаёт запросы заказчика к разработчику на понятном им обоим языке, анализирует итог и даёт заключения.

Чтобы понять, за что хвататься, можно почитать обзоры профессий, а лучше — пообщаться лично с людьми, работающими в данном направлении.

Кухня IT циклична и многофункциональна, общие знания позволяют специалистам мигрировать из одной профессии в другую. Примерно за год-два плотной работы над скиллами можно перескочить:

Из тестировщика в разработчики;

Из разработчика в продакты или в дата-сайенс;

Из системного администоратора в девопсы или разработчики;

Из продуктового дизайнера в продакты.

Продолжать этот список можно долго, но смысл понятен и так: попав в IT, вы найдёте нишу по вкусу.

2. С чего начать?

Чего делать нельзя точно, так это бессистемно смотреть ролики на YouTube. В лучше случае вы ничему не научитесь, в худшем — научитесь делать неправильно.

Начать стоит с выбора своего сегмента и бесплатного мини-курса или демо-версии от образовательных проектов. Такой курс, как правило, длится недолго, но даёт возможность «пощупать» профессию и примерить её на себя. А ещё узнать, насколько вам подходит формат той или иной обучающей площадки. После можно и нужно брать большой полноценный курс и двигаться к своей цели.

Например, в «Яндекс.Практикум» можно учиться через просмотр видеороликов, после которых вы сдаёте домашнее задание и получаете фидбек.

Для погружения в актуальные новинки сферы смотрите и читайте профильные сети:

IT-борода

Канал про жизнь айтишников изнутри. Без цензуры, ярлыков и ненужного пафоса.

s0er

Можно послушать про архитектурные стримы и книги по програмированию, узнать о лайфхаках собеседований в IT и получить пару-тройку советов по разработке.

Виктория Бородина

Канал девушки, пять лет живущей в Кремниевой долине, супруг которой работает Applied Scientist в Amazon. Можно посмотреть интервью с программистами, HR-ами, предпринимателями из Кремниевой долины, узнать полезные советы по прохождению собеседования и устройству на работу в США.

Kalle Hallden

Англоязычный канал о том, как создавать что-то интересное при помощи кода. Здесь можно почерпнуть базовые скилы.

Курсы, на которые стоит обратить внимание:

CS50

Трёхнедельный англоязычный курс от Гарвардского и Йельского университетов. Материалы введут в тему компьютерных технологий бесплатно. При желании можно заплатить, чтобы получить сертификаты.

«Яндекс.Практикум»

Сервис онлайн-образования, учат не только IT-профессиям. Из любопытного: есть бесплатный вводный курс, который даёт возможность потестить, подходит ли вам специальность.

HTML Academy

Интерактивные онлайн-курсы по 1,5-2 часа в день в видеоформате и с практической частью. Учат исключительно фронтенду. 8 частей тренажёров можно пройти бесплатно. Помогают устроиться на работу.

Udemy



Обучающая платформа имеет сотни программ, среди них учебный курс современного Javascript на английском языке. 52 часа видео, цена невысокая, часто меняется, но обычно не превышает 1000 р. Подойдёт для пробы в профессии.

«Алгоритмика»

Полное погружение в профессию фронтенда, три месяца занятий по 8 часов ежедневно и помощь в трудоустройстве. Если за две недели занятий вы вдруг поняли, что не ваше – вам вернут все деньги.

Чтобы не упустить интересную стажировку – следите за крупными компаниями, например, банком «Открытие», «Райффайзенбанком» или «Альфа-банком». Они часто устраивают кейс-чемпионаты и конкурсы, победители которых попадают на стажировку.

3. Нужен ли нетворкинг?

На первом этапе критически важно найти единомышленников, которые будут разделять ваши стремления и страхи. Благодаря им вы почувствуете большую поддержку.

Полезно будет найти разработчиков среди своих друзей и знакомых. С ними можно проконсультироваться, поделиться сомнениями. Ещё их можно попросить о менторстве. Часто разработчики уровня middle и senior с удовольствием соглашаются делиться своими знаниями и опытом.

Если вы остались один на один со своей мечтой, не опускайте руки, а берите в них телефон! И ищите:

Веб-стандарты;

Меsto.ru;

Телеграм-чаты и бесплатные марафоны;

Тематические вебинары и мастер-классы.

4. Как получить работу?

Итак, вы новичок, но уже что-то умеете. Если прошли большой курс, у вас уже есть свой проект или даже несколько. Они и станут визитной карточкой на собеседованиях. Вам нужно показать проект работодателю и по шагам рассказать, что, как и для чего вы делали в нём.

На что обращают внимание в процессе собеседования:

знание процессов, происходящих в индустрии — следите за новинками;

умение использовать готовые решения и понимание того, что именно вы пишите. Если не понимаете значение той или иной строки, погуглите и разберитесь;

soft skills и просто умение поддержать беседу и показать свою заинтересованность и готовность вовлекаться — будьте проактивны;

Также перед встречей с HR-ом изучите, чем занимается компания, и подумайте о том, чем вы будете ей полезны.

5. Хочу в IT, но кодить не нравится совсем. Что делать?

IT-сфера предполагает не только код, есть широкий спектр профессий, не связанных с программированием. Среди них HR-ы и рекрутеры, менеджеры по продажам, дизайнеры и аниматоры, копирайтеры, аккаунт и project-менеджеры.

Например, последняя вакансия прекрасно подойдёт тем, кто интересуется сферой в целом, но лучше проявляет себя в организационных моментах и хорош в софт-скиллз. Проджект контролирует рабочую группу, отслеживает бюджет проекта и уровень слаженности работы всей команды.

Да, нужно иметь общее представление о сфере деятельности и принципах работы, понимать, кто за что отвечает внутри проекта, но кодить не придётся. Кросс-функциональная команда специалистов — залог успеха любой корпорации, в том числе и IT.

6. Реально ли рассчитывать на быстрый карьерный рост?

Сфера IT динамична и гиперподвижна. От нуля до джуниора можно вырасти за три месяца, если каждый день работать над своими навыками. Сроки реальны, когда вы получаете профессию с грамотными преподавателями-практиками и тратите на это по 8 часов в день. Можно сбавить темпы и выбрать альтернативный путь самостоятельного обучения, тогда это может затянуться на пару лет или дольше.

Попав в IT, вы за 1-2 года, приложив усилия, сможете шагнуть на новую ступень. Например, из тестировщика в разработчики. Развивая навыки и прокачивая опыт в имеющейся нише, можно расти горизонтально: в деньгах и количестве рабочих часов.

Увы, невозможно назвать «средний срок», который выведет вас на высокий уровень дохода. Каждый вкладывает в это понятие разное. Однозначно одно: профессии, связанные с IT, и в первую очередь разработка будут актуальны ещё долгие годы, причём ценность их будет только расти.

Чек-лист по выбору IT-профессии:

Определиться с вектором своего IT-развития; Попробовать обучающий курс без рисков, за который можно вернуть деньги, если он не зайдёт; Читать профильные паблики и смотреть смежные каналы; Общаться с единомышленниками; Создать свой первый проект, который не стыдно будет показать работодателю; Прокачивать soft skills.

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