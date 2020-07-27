Intel запустила в российских школах программу «Технологии искусственного интеллекта для каждого»

В новом учебном году компания Intel запускает образовательную программу «Технологии искусственного интеллекта для каждого» в пяти российских школах. Она предоставит технологии и материалы для обучения, подготовит учителей к работе,чтобы ученики смогли создавать проекты по искусственному интеллекту (ИИ), рассказали в пресс-службе Intel.

Инициатива познакомит школьников с технологиями ИИ и научит применять знания на практике. В программе участвуют учебные заведения из Москвы, Пскова, Самары, Рязанской и Томской области.

Учащиеся могут выбрать один из трёх модулей и сделать проекты с применением машинного обучения, технологиями машинного зрения и задачами обработки естественных языков. Дети будут работать с данными, программировать на Python и использовать современные технологии Intel.

Программа разработана для ребят старше 13 лет. В учебном процессе используются вариативность и проектный подход. По итогам дети научатся работать в команде, разовьют вычислительное мышление, технологические компетенции и эмоциональный интеллект.

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