Мария Передок
«Инженер 4.0» — преакселерационная программа для студентов, молодых специалистов и учёных, у которых есть технологический проект на стадии проработанной идеи, прототипа или раннего MVP. Занятия сделаны с упором на практику. Подать заявку надо до 7 марта включительно.
Идёт приём заявок на преакселератор МФТИ «Инженер 4.0»Мария Передок
Преакселератор помогает приобрести знания по технологическому предпринимательству, успешно и быстро протестировать свои идеи и довести проект до рабочего прототипа. Программа длится восемь недель в онлайн-формате.
За время программы вы:
- создадите свою бизнес-модель;
- научитесь анализировать рынок, искать и изучать целевую аудиторию;
- познакомитесь с особенностями B2B и B2C продаж, узнаете, как вести сделку и настраивать воронку продаж;
- научитесь работать в команде;
- научитесь выступать на публике и делать презентацию проекта.
Фото на обложке: Unsplash
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