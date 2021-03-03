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Идёт приём заявок на преакселератор МФТИ «Инженер 4.0»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Инженер 4.0» — преакселерационная программа для студентов, молодых специалистов и учёных, у которых есть технологический проект на стадии проработанной идеи, прототипа или раннего MVP. Занятия сделаны с упором на практику. Подать заявку надо до 7 марта включительно.

Идёт приём заявок на преакселератор МФТИ «Инженер 4.0»

Преакселератор помогает приобрести знания по технологическому предпринимательству, успешно и быстро протестировать свои идеи и довести проект до рабочего прототипа. Программа длится восемь недель в онлайн-формате.

За время программы вы: 

  • создадите свою бизнес-модель; 
  • научитесь анализировать рынок, искать и изучать целевую аудиторию;
  • познакомитесь с особенностями B2B и B2C продаж, узнаете, как вести сделку и настраивать воронку продаж;
  • научитесь работать в команде;
  • научитесь выступать на публике и делать презентацию проекта. 

Фото на обложке: Unsplash

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