Почему родители боятся IT-обучения и что с этим делать

Основательница детской школы программирования и цифрового творчества «Кодабра» Дарья Абрамова рассказывает о том, почему родители всё ещё опасаются детского IT-образования и как с этим справиться.

Сложно не замечать влияния на нас IT-технологий. При этом родители по привычке обучают детей спорту и музыке, не уделяя внимания цифровым навыкам.

Страх 1. Не доверяют компьютерам

Что думают родители

Родители боятся компьютера и интернета одновременно. Часто им недостаёт компьютерной грамотности, и это мешает понимать, чем занимается ребёнок. Родители умеют работать с почтой, создавать презентации, но когда ребёнок играет в игры, он уходит в мир, в котором взрослым вообще ничего не понятно.

Кроме этого, на слуху истории о детской компьютерной зависимости и игромании. Родителям страшно — они не доверяют компьютеру, не уверены в действиях ребёнка и не могут расслабиться.

Что на самом деле

Конечно, компьютер и интернет не полностью безопасны. Если ребёнок потребляет контент не по возрасту, он может ему навредить. Также в сети можно столкнуться с опасными людьми и, например, отдать злоумышленникам данные с банковской карты.

Но в целом работа за компьютером полезна:

Она помогают расширять кругозор — сейчас ребёнок в семь лет может узнать о мире больше, чем взрослый.

— сейчас ребёнок в семь лет может узнать о мире больше, чем взрослый. Ребёнок за компьютером развивает критическое мышление . Он сталкивается с множеством информации из разных источников — ему приходится думать, анализировать, формировать мнение насчёт того, что он увидел или прочитал.

. Он сталкивается с множеством информации из разных источников — ему приходится думать, анализировать, формировать мнение насчёт того, что он увидел или прочитал. За компьютером быстрее учишься читать и даже писать — слишком много на экране информации, которую хочется понять. Конечно, быстрее это происходит, если ребёнок учится с помощью компьютера, а не только играет в однотипные игры.

Что делать

Чтобы быть уверенным, что детям ничего не грозит в интернете, надо самим понимать, что происходит. Попросите детей показать вам любимые сайты, те игры, которые им нравятся. Так вы узнаете интересы ребёнка и выучите новые термины.

Пусть ребёнок станет вашим учителем — подскажет полезные программы, научит ими пользоваться. Он почувствует себя увереннее, а вы лучше поймёте его интересы.

Чтобы обеспечить безопасность в интернете для младшего школьника, стоит контролировать, что он смотрит и читает в интернете, или настроить «родительский контроль». С подростком важнее установить теплые и доверительные отношения, чтобы ребёнок мог прийти за помощью, если сделает в интернете что-то не то.

Страх 2. Не понимают, как обеспечить ребенку стабильное будущее

Что думают родители

Однажды я проводила интервью с родителями, и одна мама сказала: «Мне страшно, потому что я не понимаю, какое будущее будет у ребёнка. В моём детстве всё было понятно: детский сад, школа, после школы вуз, любой, в который поступишь, в вузе желательно найти мужа, родить до выпуска или в первый год после распределения».

Сейчас по такому сценарию неадекватно действовать, мир живёт по другим правилам, одной профессии на всю жизнь уже не бывает. Ты выбираешь вуз, а он вообще может не пригодиться.

Родители по-прежнему выбирают привычные пути: шахматы, спортивные кружки, музыкальные школы вместо обучения компьютерной или цифровой грамотности. Это безопасные варианты, которые точно не навредят и будут полезны, но не факт, что помогут построить карьеру в будущем.

Что на самом деле

Будущее нестабильно, но его не стоит бояться — надо развивать гибкость уже сейчас. Нельзя откладывать мечты на будущее и думать, что всё успеешь после вуза, когда придёт работодатель и будет платить тебе деньги. Нужно менять эту парадигму — ребёнок, который сейчас разрабатывает игру и выкладывает её в стор, может не ждать будущего, с ним уже сейчас всё это происходит.

Что делать

Во-первых, разберитесь, что такое цифровые навыки. Цифровые навыки шире профессий — они помогают понять, как с помощью технологий решать разного типа задачи. Раньше люди создавали компьютеры, чтобы отправиться в космос. Сейчас технологии приходят всюду, например, удалённо работать в сельскохозяйственной сфере.

Миру нужны люди, которые понимают, как внедрить технологии в сферы, в которых их ещё нет.

Все инновации происходят именно там: крутятся большие деньги, открываются новые вакансии.

Кроме того, цифровые навыки открывают детям мир — они могут свободно менять профессию, жить в любой стране, общаться с крутыми людьми и зарабатывать как минимум выше среднего. Цифровые навыки становятся новым английским, помогают общаться со всем миром.

Во-вторых, важно понять: в будущем недостаточно быть потребителем контента. Читая форумы и играя в игры, ребёнок пользуется чужими мечтами. Сейчас дети уже в 12 лет способны создавать свой контент и делать это на весь мир. Если ребёнок решает вести блог или создавать игры, не мешайте ему.

Страх 3. Ему не нужно, он гуманитарий

Что думают родители

Взрослые не всегда понимают, что цифровые навыки нужны не только технарям. Им кажется, что программирование требуется только математикам и инженерам. Если ребёнок интересуется балетом, биологией или архитектурой, вряд ли понадобится изучать цифровые технологии.

Что на самом деле

Цифровые навыки помогают ребёнку с любыми интересами освоить новые инструменты, с помощью которых выйдет в своей профессиональной сфере на новый уровень. Пусть он учится на разных курсах, делает разные проекты и много ошибается. Так дети понимают, что уже в небольшом возрасте могут влиять на весь мир. Это даёт детям больше возможностей, чем сейчас есть у их родителей.

Что делать

Если ребёнок интересуется какой-то сферой, вместе узнайте, как в ней используют цифровые технологии. Применяются они везде: специальные программы помогают спортсменам контролировать пульс и уровень кислорода в крови, художники вовсю используют графические редакторы, биологи пользуются нейронными сетями. А ваш ребёнок скорее всего использует мобильные приложения на интересные для него темы.

Пофантазируйте вместе с ребенком — какой мог бы быть его сайт, какие мобильные приложения мог бы он сделать для того, чтобы рассказать о своем интересе всему миру. Предлагайте разные варианты — ребенку может понравиться создавать игры о пиратах или законах физики, разрабатывать 3D-модели насекомых или дома мечты. Это поможет увидеть вам и ребенку, как цифровые навыки пригодятся каждому, чем бы он ни занимался.

Страх 4. Не могут оценить результат

Что думают родители

Старшие не могут оценить результат, которого достигает ребёнок на IT-курсах.

Во-первых , большинство родителей в детстве не посещали компьютерные кружки, у них нет такого опыта и они не понимают, в чём может быть польза и удовольствие.

, большинство родителей в детстве не посещали компьютерные кружки, у них нет такого опыта и они не понимают, в чём может быть польза и удовольствие. Во-вторых , непрофессионалу сложно увидеть результат, который получается у ребёнка за два-три месяца обучения.

, непрофессионалу сложно увидеть результат, который получается у ребёнка за два-три месяца обучения. В-третьих, младшие школьники на курсах часто учатся программировать в игровых средах Minecraft и Roblox, а родителям кажется, что они просто играют за компьютером, как и раньше.

Что на самом деле

С одной стороны, ребёнок достигает результата, только если занимается долго. За полгода обучения он осваивает языки программирования на все более высоком уровне, у него получается создавать игры, которые могут удивить родителей и сверстников, он становится более рациональным и самостоятельным, он видит связь реального мира и цифрового.

С другой стороны, результат можно увидеть и раньше. Но для этого родителям надо присутствовать на занятиях, приходить на презентации детей, просить рассказать о том, что нового узнаёт ребёнок на занятиях.

Что делать

Попросите ребёнка рассказать вам о его успехах, но будьте готовы, что столкнётесь с незнакомыми терминами. Хотя это тоже может пойти на пользу — попросите объяснить термины, можете даже пройти небольшой экзамен.

Если ребёнок уже ходит на курсы и учится новому, не стесняйтесь пробовать игры, которые он разрабатывает. Попросите его разработать для вас сайт, если ему интересно это направление. Будьте серьёзным заказчиком — составьте техническое задание, определите сроки, можете даже придумать какое-то вознаграждение.

Если ребёнок зовет вас на презентацию проекта, не отказывайтесь. Так вам станут понятнее результаты его учёбы, а ему будет приятно, что он защищает их перед важными для себя людьми.

Фото на обложке: Unsplash