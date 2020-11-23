Развлечение с пользой: как компьютерные игры помогают ребенку найти профессию

В 2020 году Kodland провел исследование, опросив родителей своих учеников. 60% из них в России, Англии и США беспокоятся, наблюдая за сидящими за компьютером детьми. И дело даже не во вреде для зрения, а страхе, что ребенок станет игроманом и никогда не заинтересуется чем-то полезным. Однако, помимо развлечения, игры развивают креативные способности, навыки чтения, эмпатию, прививают интерес к программированию и становятся средством для заработка.
Так ли опасно увлечение играми у детей и возможно ли вынести плюсы от виртуального развлечения, рассказал сооснователь школы программирования для детей Kodland Олег Хейфец.
От игр не спрячешься
Записывая ребенка на курсы программирования, мы часто слышим от родителей «пусть с пользой проводит время, а не сидит за играми». К сожалению, по моему мнению, большая часть родителей не всегда интересуются увлечениями детей. Если ребенок предпочитает сидеть сутками напролет за компьютером, возможно, дело вовсе не в зависимости. Подростковый эскапизм — нормальное явление, существовавшее во все времена. Игры помогают детям отдалиться от реальных трудностей так же, как кино, книги или музыка.
С появлением недорогих гаджетов и персональных компьютеров меняются и развлечения у взрослых. В 2019 году 70% европейцев сознались, что проводят за играми до трех часов в день. Даже «Супермен Голливуда» Генри Кэвилл, как оказалось, настоящий фанат видеоигр. Неудивительно, что и среди молодежи виртуальные развлечения стали популярнее.
К счастью, современные родители понимают, что отбирать телефон или отключать компьютер от сети — сомнительные методы воспитания. Безоговорочный запрет игр скорее создаст конфликт внутри семьи, нежели улучшит отметки в школе.
Опросив родителей наших учеников из США и Англии, мы узнали, что около 46% мам только ограничивают время детей за компьютером, а больше 32% и вовсе не беспокоятся об увлечении.
Мы заметили, что наши ученики на Западе действительно больше играют в Minecraft, но и быстрее добывают информацию для решений домашних заданий.
Умные и интересные
Увлечение играми способно быстро дать рост творческим навыкам. Исследователи Национального Фонда грамотности выяснили, что 62% подростков 11-16 лет создают собственные проекты, связанные с виртуальным развлечением. Ребята пишут обзоры на сайтах, монтируют видео для Youtube, записывают посвященные любимым героям песни. Не исключение и программирование.
Игры часто становятся первой ступенькой на пути к профессии разработчика.
Сегодня Minecraft собрала базу в 200 млн игроков, среди которых огромная часть — дети школьного возраста. Воспользовавшись популярностью проекта, Microsoft вместе с Mojang создали обучающую версию игры Minecraft Education Edition. Дети 8-10 лет изучают основы программирования и математики, а подростки 14 лет штудируют Computer Science и создают собственные игры.
Аналогичный проект есть у популярной игры — Roblox. Разработчики выпустили собственную платформу для обучения программированию, созданию игр и подготовке учителей. Ежемесячная аудитория проекта — свыше 150 млн человек. Выполняя задания в любимых играх, ребенок остается мотивированным продолжать обучаться. Поэтому если на других курсах нам удается удержать до 70% аудитории, то к концу обучения группы программирования в Roblox остаются с почти полным составом.
Если ребенок неравнодушен к проектированию, не обходите стороной Kerbal Space Program. Одна из обожаемых Илоном Маском игр, как ни удивительно, о строительстве ракет. Занимательная головоломка помогает понять сложные законы физики и аэродинамики, учит конструированию в доступной форме.
Создатели Kerbal Space Program сотрудничают с NASA и SpaceX. Вместе с инженерами компаний, разработчики проектируют образовательные программы в аэрокосмической, инженерной и научной областях. Образовательным проект KerbalEdu уже введен в нескольких школах США.
В 2018 году Youtube покорила история восьмилетнего Сэта И. Игра в Kerbal Space Program привила интерес мальчика к физике и инженерии, а Minecraft — к программированию. Сейчас Сэт изучает Arduino, Python и JavaScript и, по словам педагогов, в будущем вполне способен стать выдающимся разработчиком.
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Большинство обучающих программ для детей сегодня используют игровую среду. 70% наших учеников быстрее усваивали задания после введения геймификации. Сервисы типа CodeWars или Check iO также учат ребенка программированию в формате небольших браузерных игр. Геймификация рушит барьер между учениками и педагогами, сложными заданиями и развлечением.
Что под силу подростку?
Если ребенок болеет за футбольную команду и обожает гонять мяч во дворе, родители незамедлительно отправляют его в спортивную секцию. Прежде чем ставить диагноз «игромания», родителям нужно получше узнать цифровое увлечение ребенка. Видеоигры вполне способны стать катализатором к изучению программирования, инженерии или созданию контента в интернете.
- Блогеры в Youtube и Twitch уже давно зарабатывают сотни тысяч долларов буквально играючи. В 2019 году доход известного стримера Тайлера «Ninja» Блевинса составил 17 млн долларов благодаря трансляциям Fortnite.
- Рынок стриминга в России в прошлом году составил 0.5-1 млрд рублей.
- Каждый третий пользователь интернета регулярно просматривает онлайн-трансляции игр.
Называть все это «простым развлечением» уже язык не поворачивается. Не менее впечатляющие суммы в киберспорте. В 2015 году 16-летний Саид Сумаил Хассан заработал свой первый миллион долларов, победив в командной игре на соревнованиях Dota 2.
Однако киберспортивные дисциплины и онлайн-платформы стремительно меняются. Ученики младших классов могут и не застать популярные сегодня Dota 2 и Fortnite. В отличие от языков программирования или инженерии цикл жизни видеоигр гораздо ниже.
Я считаю, что обучение наукам — перспективное и менее рискованное занятие. Направив интерес в полезное русло, подросток вполне способен сам создать успешную игру с базовыми знаниями языка программирования. Современные инструменты, конструкторы и бесплатные утилиты помогут начинающим разработчикам быстро выводить проекты на рынок.
Дети зарабатывают в Steam, создавая игры, получают заказы на проектирование сайтов на биржах фриланса, программируют приложения для смартфонов в App Store и Google Market.
Еще в 2014 году 12-летний Сэм Смит создал свою первую игру для смартфонов Spacepants. Незатейливый раннер продержался несколько дней в топах App Store, что неплохо, учитывая возраст разработчика. Юному программисту понадобилось 4 месяца, чтобы создать игру самостоятельно.
Другой популярный пример — Никита Пашинский, заработавший в 14 лет 4,5 тысячи долларов на созданной «стрелялке» Samoliotik. Менее чем за год ребенок создал свою первую игру, самостоятельно выложил в магазин Steam и доказал родителям серьезность своего хобби.
Наши ученики еще не разработали новый Minecraft, но уже создали небольшие игры, в которых мы зависаем после уроков. Ребята 12-17 лет разрабатывают проекты на Python и Unity, способные занять взрослых и детей перед монитором или экраном смартфона. Сегодня увлечение играми скорее мотивирует ребенка заняться программированием. Success Story Нотча, Эдмунда Макмиллена, Джонатана Блоу и других инди-разработчиках разжигают интерес к самостоятельному созданию видеоигр.
Фото на обложке: Unsplash
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