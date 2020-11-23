Развлечение с пользой: как компьютерные игры помогают ребенку найти профессию

Так ли опасно увлечение играми у детей и возможно ли вынести плюсы от виртуального развлечения, рассказал сооснователь школы программирования для детей Kodland Олег Хейфец.

В 2020 году Kodland провел исследование, опросив родителей своих учеников. 60% из них в России, Англии и США беспокоятся, наблюдая за сидящими за компьютером детьми. И дело даже не во вреде для зрения, а страхе, что ребенок станет игроманом и никогда не заинтересуется чем-то полезным. Однако, помимо развлечения, игры развивают креативные способности, навыки чтения, эмпатию, прививают интерес к программированию и становятся средством для заработка.

От игр не спрячешься

Записывая ребенка на курсы программирования, мы часто слышим от родителей «пусть с пользой проводит время, а не сидит за играми». К сожалению, по моему мнению, большая часть родителей не всегда интересуются увлечениями детей. Если ребенок предпочитает сидеть сутками напролет за компьютером, возможно, дело вовсе не в зависимости. Подростковый эскапизм — нормальное явление, существовавшее во все времена. Игры помогают детям отдалиться от реальных трудностей так же, как кино, книги или музыка.

С появлением недорогих гаджетов и персональных компьютеров меняются и развлечения у взрослых. В 2019 году 70% европейцев сознались, что проводят за играми до трех часов в день. Даже «Супермен Голливуда» Генри Кэвилл, как оказалось, настоящий фанат видеоигр. Неудивительно, что и среди молодежи виртуальные развлечения стали популярнее.

К счастью, современные родители понимают, что отбирать телефон или отключать компьютер от сети — сомнительные методы воспитания. Безоговорочный запрет игр скорее создаст конфликт внутри семьи, нежели улучшит отметки в школе.

Опросив родителей наших учеников из США и Англии, мы узнали, что около 46% мам только ограничивают время детей за компьютером, а больше 32% и вовсе не беспокоятся об увлечении.

Мы заметили, что наши ученики на Западе действительно больше играют в Minecraft, но и быстрее добывают информацию для решений домашних заданий.

Умные и интересные

Увлечение играми способно быстро дать рост творческим навыкам. Исследователи Национального Фонда грамотности выяснили, что 62% подростков 11-16 лет создают собственные проекты, связанные с виртуальным развлечением. Ребята пишут обзоры на сайтах, монтируют видео для Youtube, записывают посвященные любимым героям песни. Не исключение и программирование.

Игры часто становятся первой ступенькой на пути к профессии разработчика.

Сегодня Minecraft собрала базу в 200 млн игроков, среди которых огромная часть — дети школьного возраста. Воспользовавшись популярностью проекта, Microsoft вместе с Mojang создали обучающую версию игры Minecraft Education Edition. Дети 8-10 лет изучают основы программирования и математики, а подростки 14 лет штудируют Computer Science и создают собственные игры.

Аналогичный проект есть у популярной игры — Roblox. Разработчики выпустили собственную платформу для обучения программированию, созданию игр и подготовке учителей. Ежемесячная аудитория проекта — свыше 150 млн человек. Выполняя задания в любимых играх, ребенок остается мотивированным продолжать обучаться. Поэтому если на других курсах нам удается удержать до 70% аудитории, то к концу обучения группы программирования в Roblox остаются с почти полным составом.

Если ребенок неравнодушен к проектированию, не обходите стороной Kerbal Space Program. Одна из обожаемых Илоном Маском игр, как ни удивительно, о строительстве ракет. Занимательная головоломка помогает понять сложные законы физики и аэродинамики, учит конструированию в доступной форме. Создатели Kerbal Space Program сотрудничают с NASA и SpaceX. Вместе с инженерами компаний, разработчики проектируют образовательные программы в аэрокосмической, инженерной и научной областях. Образовательным проект KerbalEdu уже введен в нескольких школах США. В 2018 году Youtube покорила история восьмилетнего Сэта И. Игра в Kerbal Space Program привила интерес мальчика к физике и инженерии, а Minecraft — к программированию. Сейчас Сэт изучает Arduino, Python и JavaScript и, по словам педагогов, в будущем вполне способен стать выдающимся разработчиком. Unsplash Большинство обучающих программ для детей сегодня используют игровую среду. 70% наших учеников быстрее усваивали задания после введения геймификации. Сервисы типа CodeWars или Check iO также учат ребенка программированию в формате небольших браузерных игр. Геймификация рушит барьер между учениками и педагогами, сложными заданиями и развлечением. Что под силу подростку? Если ребенок болеет за футбольную команду и обожает гонять мяч во дворе, родители незамедлительно отправляют его в спортивную секцию. Прежде чем ставить диагноз «игромания», родителям нужно получше узнать цифровое увлечение ребенка. Видеоигры вполне способны стать катализатором к изучению программирования, инженерии или созданию контента в интернете. Блогеры в Youtube и Twitch уже давно зарабатывают сотни тысяч долларов буквально играючи. В 2019 году доход известного стримера Тайлера «Ninja» Блевинса составил 17 млн долларов благодаря трансляциям Fortnite .

. Рынок стриминга в России в прошлом году составил 0.5-1 млрд рублей.

Каждый третий пользователь интернета регулярно просматривает онлайн-трансляции игр.

Называть все это «простым развлечением» уже язык не поворачивается. Не менее впечатляющие суммы в киберспорте. В 2015 году 16-летний Саид Сумаил Хассан заработал свой первый миллион долларов, победив в командной игре на соревнованиях Dota 2.

Однако киберспортивные дисциплины и онлайн-платформы стремительно меняются. Ученики младших классов могут и не застать популярные сегодня Dota 2 и Fortnite. В отличие от языков программирования или инженерии цикл жизни видеоигр гораздо ниже.