Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры

Minecraft: Education Edition — не новая игра, но она стала практически идеальным инструментом для этого странного времени. В ней можно проводить многопользовательские мероприятия, она доступна на многих устройствах и — возможно, самое главное — она уже нравится детям.

Весной, когда разгорелась пандемия, многие учителя начали использовать игру Minecraft для удаленного обучения. Еще до этого на маркетплейсе Minecraft появился образовательный раздел, и с марта его контент скачали 63 млн раз.

«У нас уже было много функций в игре, поэтому мы хорошо подходили с самого начала», — говорит Дейдре Кварнстром, главный менеджер отдела Minecraft Atlas, которое фокусируется на таких глобальных направлениях, как образование.

Образовательное направление Minecraft официально запущено в 2016 году, хотя учителя используют эту игру в школах уже почти десять лет. Кварнстром отмечает, что для Microsoft это стало одной из причин для приобретения студии Mojang в 2014 году: «Мы действительно видели возможность сделать из этого нечто гораздо, гораздо большее». В Education Edition разработчики создали более формальную структуру с заранее подготовленными уроками, охватывающими все предметы — от химии и программирования до исследования МКС.

Существует множество игр, разработанных специально для обучения, а также популярных игр, адаптированных для занятий в классе. Но Minecraft стал таким успешным в том числе благодаря сочетанию популярности и гибкости. Это игра, в которой можно организовать практически что угодно — от библиотеки с цензурированной журналистикой до виртуального рок-концерта.

Minecraft отличается от других развивающих игр, которые часто бывают скучными и не оставляют простора для фантазии. Он по-настоящему развлекательный. Неважно, играете ли вы с друзьями в режиме выживания или занимаетесь программированием в классе.

«Мы исходили из того, что Minecraft — это игра, используемая в образовании, а не образовательная игра, — объясняет Кварнстром. — И это было действительно важно. Мы видели, как скучные развивающие игры появляются и исчезают.

Мы хотели наверняка сохранить то, что делает Minecraft таким захватывающим и таким привлекательным для учебы. Когда мы вводили новые функции, эта мысль очень помогала в принятии решений».

Все это оказалось как нельзя кстати, поскольку в этом году школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Minecraft был чем-то уже понятным детям, он позволял ученикам и учителям взаимодействовать в режиме реального времени, и Microsoft потратила годы на создание довольно надежной библиотеки поурочных планов, охватывающих естественные науки, письмо, историю, математику, информатику и искусство. Образовательная версия Minecraft похожа на основную: она точно так же выглядит, в ней такое же управление, можно играть в группах и создавать предмет. Но если обычный Minecraft посвящен творчеству или выживанию, то в образовательной версии ставятся немного другие задачи.

На одном из уроков школьникам предлагают исследовать улей, в котором они узнают о пчелиных кастах, помогая рабочим пчелам и кормя личинок. На другом им дается время, чтобы изучить обломки корабля на дне океана, а затем написать историю о том, как он затонул. Есть и командные задания, в которых нужно воссоздать такие предметы, как марсоход, коралловый риф или человеческий глаз. В большинстве случаев уроки содержат элементы «до» и «после»: дети читают статьи или смотрят видео по определенному предмету, проводят некоторое время в Minecraft (индивидуально или в группах), а за этим следует обсуждение или письменное задание.

Несмотря на приток новых пользователей, Microsoft не внесла много изменений в саму игру, добавляет Кварнстром. Вместо этого компания сосредоточилась на взаимодействии с сообществом. «Перемены заключались в том, как мы преподносим информацию, привлекаем учителей и общаемся с ними», — говорит Кварнстром. Для этого потребовалось записать новые инструкции для учителей и родителей, чтобы они могли помогать детям. На сайте игры преподаватели также могут обмениваться друг с другом идеями и советами.

Некоторые из этих инициатив уже были в разработке, но из-за пандемии ее пришлось ускорить. Пожалуй, самым значительным можно назвать недавнее объявление о том, что Minecraft: Education Edition теперь поддерживает хромбуки — нетбуки с ОС Chrome. Игра уже доступна на ПК, Mac и iPad, но хромбуки широко используются в школах и, что особенно важно, относительно недороги. Переход к дистанционному обучению также вызвал озабоченность по поводу равенства учащихся, поскольку дома не все могут использовать одинаковые инструменты или обратиться за помощью родителей. Minecraft все еще не идеален в этом отношении — для него все еще нужны ноутбук или планшет и надежное подключение к интернету — но он становится все лучше. «Расширение спектра поддерживаемых устройств поможет решить некоторые из проблем с равенством», — говорит Кварнстром.

Minecraft по-разному используется в зависимости от возраста школьников Для шестилетних детей есть планы уроков по искусству, а для учащихся средней школы преимущественно доступны естественно-научные дисциплины. Тем временем студенты колледжа, похоже, больше сосредоточены на социальном аспекте Minecraft и используют игру для воссоздания своих кампусов. Но в любом случае игра предлагает нечто уникальное. Поскольку преподавателям сложно поддерживать вовлеченность учеников в дистанционном режиме, это шанс встретиться с детьми там, где они уже привылки проводить время.

«Есть много вопросов и много неопределенности, — заключает Кварнстром. — Надеюсь, что такой адаптируемый инструмент, как Minecraft, обеспечит нам немного стабильности».

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Фото на обложке: Arthur_Shevtsov / Shutterstock