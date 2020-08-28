Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры

YOUNG
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Весной, когда разгорелась пандемия, многие учителя начали использовать игру Minecraft для удаленного обучения. Еще до этого на маркетплейсе Minecraft появился образовательный раздел, и с марта его контент скачали 63 млн раз.

Minecraft: Education Edition — не новая игра, но она стала практически идеальным инструментом для этого странного времени. В ней можно проводить многопользовательские мероприятия, она доступна на многих устройствах и — возможно, самое главное — она уже нравится детям.

Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры

«У нас уже было много функций в игре, поэтому мы хорошо подходили с самого начала», — говорит Дейдре Кварнстром, главный менеджер отдела Minecraft Atlas, которое фокусируется на таких глобальных направлениях, как образование.

Образовательное направление Minecraft официально запущено в 2016 году, хотя учителя используют эту игру в школах уже почти десять лет. Кварнстром отмечает, что для Microsoft это стало одной из причин для приобретения студии Mojang в 2014 году: «Мы действительно видели возможность сделать из этого нечто гораздо, гораздо большее». В Education Edition разработчики создали более формальную структуру с заранее подготовленными уроками, охватывающими все предметы — от химии и программирования до исследования МКС.

Существует множество игр, разработанных специально для обучения, а также популярных игр, адаптированных для занятий в классе. Но Minecraft стал таким успешным в том числе благодаря сочетанию популярности и гибкости. Это игра, в которой можно организовать практически что угодно — от библиотеки с цензурированной журналистикой до виртуального рок-концерта.

Minecraft отличается от других развивающих игр, которые часто бывают скучными и не оставляют простора для фантазии. Он по-настоящему развлекательный. Неважно, играете ли вы с друзьями в режиме выживания или занимаетесь программированием в классе.

«Мы исходили из того, что Minecraft — это игра, используемая в образовании, а не образовательная игра, — объясняет Кварнстром. — И это было действительно важно. Мы видели, как скучные развивающие игры появляются и исчезают.

Мы хотели наверняка сохранить то, что делает Minecraft таким захватывающим и таким привлекательным для учебы. Когда мы вводили новые функции, эта мысль очень помогала в принятии решений».

Все это оказалось как нельзя кстати, поскольку в этом году школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Minecraft был чем-то уже понятным детям, он позволял ученикам и учителям взаимодействовать в режиме реального времени, и Microsoft потратила годы на создание довольно надежной библиотеки поурочных планов, охватывающих естественные науки, письмо, историю, математику, информатику и искусство. Образовательная версия Minecraft похожа на основную: она точно так же выглядит, в ней такое же управление, можно играть в группах и создавать предмет. Но если обычный Minecraft посвящен творчеству или выживанию, то в образовательной версии ставятся немного другие задачи.

На одном из уроков школьникам предлагают исследовать улей, в котором они узнают о пчелиных кастах, помогая рабочим пчелам и кормя личинок. На другом им дается время, чтобы изучить обломки корабля на дне океана, а затем написать историю о том, как он затонул. Есть и командные задания, в которых нужно воссоздать такие предметы, как марсоход, коралловый риф или человеческий глаз. В большинстве случаев уроки содержат элементы «до» и «после»: дети читают статьи или смотрят видео по определенному предмету, проводят некоторое время в Minecraft (индивидуально или в группах), а за этим следует обсуждение или письменное задание.

Несмотря на приток новых пользователей, Microsoft не внесла много изменений в саму игру, добавляет Кварнстром. Вместо этого компания сосредоточилась на взаимодействии с сообществом. «Перемены заключались в том, как мы преподносим информацию, привлекаем учителей и общаемся с ними», — говорит Кварнстром. Для этого потребовалось записать новые инструкции для учителей и родителей, чтобы они могли помогать детям. На сайте игры преподаватели также могут обмениваться друг с другом идеями и советами.

Некоторые из этих инициатив уже были в разработке, но из-за пандемии ее пришлось ускорить. Пожалуй, самым значительным можно назвать недавнее объявление о том, что Minecraft: Education Edition теперь поддерживает хромбуки — нетбуки с ОС Chrome. Игра уже доступна на ПК, Mac и iPad, но хромбуки широко используются в школах и, что особенно важно, относительно недороги. Переход к дистанционному обучению также вызвал озабоченность по поводу равенства учащихся, поскольку дома не все могут использовать одинаковые инструменты или обратиться за помощью родителей. Minecraft все еще не идеален в этом отношении — для него все еще нужны ноутбук или планшет и надежное подключение к интернету — но он становится все лучше. «Расширение спектра поддерживаемых устройств поможет решить некоторые из проблем с равенством», — говорит Кварнстром.

Minecraft по-разному используется в зависимости от возраста школьников Для шестилетних детей есть планы уроков по искусству, а для учащихся средней школы преимущественно доступны естественно-научные дисциплины. Тем временем студенты колледжа, похоже, больше сосредоточены на социальном аспекте Minecraft и используют игру для воссоздания своих кампусов. Но в любом случае игра предлагает нечто уникальное. Поскольку преподавателям сложно поддерживать вовлеченность учеников в дистанционном режиме, это шанс встретиться с детьми там, где они уже привылки проводить время.

«Есть много вопросов и много неопределенности, — заключает Кварнстром. — Надеюсь, что такой адаптируемый инструмент, как Minecraft, обеспечит нам немного стабильности».

Источник.

Фото на обложке: Arthur_Shevtsov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От игры к знаниям: как внедрять геймификацию в обучение
  2. 2 Игра, а не скучные лекции: опыт создания онлайн-школы
  3. 3 МТС запустит облачный игровой сервис
  4. 4 Microsoft продвигает Minecraft в школы

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 августа 2020

ADCR AWARDS

28 августа 2020

EV и аккумулятор вызов

30 августа 2020

Акселератор РЖД

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма