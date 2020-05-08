«ИТ-евангелист — идеальная работа: я и так этим занималась почти каждый день»

Одна из них — Анна Саднова, которая стала ИТ-евангелисткой, начала работать на удалёнке ещё до того, как это стало мейнстримом, и пошла получать второе высшее параллельно с работой. Рассказываем её историю.

Мы много пишем о стажировках и практике в крупных компаниях. Например, у Mail.ru Group есть программа амбассадоров для студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов. Их задача — рассказывать студентам и школьникам об отрасли, о технологиях, о продуктах и сервисах компании. Некоторые амбассадоры становятся сотрудниками, часто ещё до окончания учебного года.

Об ИТ-евангелизме и амбассадорской программе

Это был четвёртый курс бакалавриата юридического факультета в Казанском федеральном университете. Я понимала, что профессия юриста – не совсем то, чем я хочу заниматься по жизни. Тогда я решила посмотреть, что будет актуально в ближайшее время, и зашла на сайт с профессиями будущего. Среди них я нашла профессию ИТ-евангелиста – она рассказывает, как использовать новые сервисы и программы, помогает продвигать инновационные технологии. Тогда я сразу подумала, что это идеальная работа: я и так этим занималась почти каждый день.

Я составила план, как за год приблизиться к цели: расписала навыки, которые для этого необходимы, перечислила людей, с которыми нужно пообщаться. На тот момент единственной компанией, где должность ИТ-евангелиста существовала официально, была Microsoft. Я даже нашла этого человека и добавилась к нему в друзья, но так с ним и не поговорила.

Пока я составляла план на будущее, в ленте ВКонтакте мне попалась реклама набора в амбассадоры Mail.ru Group. Это было похоже на знак свыше: содержание программы полностью соответствовало тому, что я в тот момент искала.

Отбор в амбассадоры длился всё лето. Параллельно я поступила на второе высшее по направлению «Программная инженерия», чтобы получить необходимые ИТ-навыки. Уже в сентябре я стала и студенткой УрФУ, и амбассадором Mail.ru Group.

Хакатон – интернатура – работа

В мае прошлого года, когда амбассадорская программа подходила для нас к концу, в московском офисе компании состоялся хакатон. Сотрудники бизнес-юнитов Mail.ru Group представляли кейсы, а мы должны были выбрать один из них, чтобы в течение следующих суток решить его и презентовать свои решения.

Я выбрала кейс Почты Mail.ru: разработать концепцию стенда на фестиваль и через ассоциации рассказать о том, что Почта умная, полезная и безопасная. Это я сейчас знаю эти слова как мантру, а тогда для меня это было не так понятно.

Команде Почты понравилось то, как мы поработали над проектом – и меня пригласили в интернатуру. В самом начале мне предложили просматривать упоминания Почты в интернете.

Задача была для меня довольно рутинной, но я согласилась — было интересно поработать с командой. Но уже через неделю мне дали другие задачи (например, я помогала с подготовкой мероприятия для разработчиков — SmartMail Meetup) и представилась возможность заняться ИТ-евангелизмом – именно тем, чем я хотела заниматься изначально. Мы начали прорабатывать схему совместной дистанционной работы: летом 2019 года удалёнка из Екатеринбурга была еще в новинку.

Интернатура длилась два летних месяца. Мы отлично сработались, и я осталась в качестве стажёра, а уже зимой стала полноценным членом команды Почты со своими собственными проектами. Сейчас я в большей степени занимаюсь продвижением мессенджера ICQ New – совсем недавно мы анонсировали его запуск.

О команде и задачах

Самое крутое, что я ценю в своей работе, – это команда. Мы не просто коллеги, но ещё и друзья. До всей этой ситуации с эпидемией среди нас было только два удалённых сотрудника, но теперь мы все на равных. Из-за этого стали ещё больше коммуницировать, каждое утро созваниваемся и обмениваемся новостями – и не только по работе.

Мне нравится творческий характер работы: мы сами придумываем, что можно сделать для того, чтобы наш проект развивался, чтобы люди не просто скачали наш мессенджер, но и остались там общаться. Ты сам генерируешь идеи, на которые тебе дают «добро», и потом их реализуешь. Например, мы совместно с одним из крупнейших организаторов квизов «Мозгобойня» разработали онлайн-викторину с помощью специального бота в ICQ New. Проект создавался, чтобы помочь им весело провести время с друзьями, несмотря на режим изоляции.

О том, что запомнилось

Одно из самых ярких впечатлений в амбассадорской деятельности – акция «День ИТ-знаний». Два года назад я участвовала в ней в качестве амбассадора, а в прошлом году – уже в качестве наставника. И здорово, что крупные компании делают такие важные проекты: они оплачивают сотрудникам командировки, чтобы те ехали в родные города и рассказывали школьникам об ИТ.

И, конечно, всем амбассадорам запоминаются визиты в Москву: в первый ты знакомишься со всеми, видишь своими глазами классный и удобный офис, а во второй попадаешь на хакатон, когда презентуешь решение задачи бизнес-юнитам (в моем случае с последующим попаданием в интернатуру).

Секрет успеха

Я была далека от ИТ-сферы, просто старалась быть в курсе современных технологий, приложений и их возможностей. Мне не очень интересно сидеть целый день и писать код, но мне нравится рассказывать, как этот код работает.

Есть распространенное заблуждение: если ты гуманитарий, тебе нечего делать в ИТ. Это не так. Главное, для себя понять, что именно тебе нравится и разобраться в этой теме. И когда ты находишь свой искренний интерес, у тебя всё начинает само собой складываться.

Фото: архив героя материала