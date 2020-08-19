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«Мало создать сервис — его надо продвигать и развивать». Как попасть в IT без технического образования

YOUNG
Ольга Августан
Ольга Августан

Директор образовательного направления Mail.ru Group

Анна Меликян

«Гуманитариям закрыта дорога в IT» — миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Международные и российские компании все реже судят молодого специалиста по диплому. Но траектория, по которой студенты и выпускники гуманитарных факультетов попадают в IT-компании, отличается от траектории технарей. И требования к ним тоже отличаются.

Что нужно и чего зачастую не хватает гуманитариям для работы в IT-компании, мы обсудили с  преподавателями Digital Camp — нового курса Mail.ru Group для студентов гуманитарных специальностей.

«Мало создать сервис — его надо продвигать и развивать». Как попасть в IT без технического образования

Зачем вообще гуманитарию IT?

В рейтинге работодателей, наиболее привлекательных для студентов, технологические компании занимают три верхние строчки. Все хотят быть причастными к созданию продуктов, которыми пользуются миллионы людей. И получать за это хорошие деньги, конечно. По данным HeadHunter, сфера IT остается одной из самых высокооплачиваемых.

Основная задача IT-компании — выпуск полезных и удобных цифровых продуктов, с помощью которых можно общаться, смотреть видео, слушать музыку, заказывать еду, вызывать такси и т. д.

За то, что у этих продуктов «под капотом», отвечают технические специалисты. Но мало создать сервис — его нужно продвигать и развивать. А это уже задачи маркетологов, пиарщиков, копирайтеров, дизайнеров, UX-исследователей и других специалистов, которым знать языки программирования не обязательно. Но понимать специфику IT-бизнеса в любом случае надо.

На самом деле, работы для гуманитариев в IT очень много. Например, в UX-лаборатории Mail.ru Group трудятся психологи и социологи, в отделе спецпроектов — журналисты и философы, в команде медиабаинга и рекламной монетизации — историки и культурологи. О специалистах перестали судить только по диплому. Гораздо большее значение имеют  профессиональные и личные качества, а также опыт работы или стажировки. 

Попасть в IT: 4 этапа

 

Этап 1: составляем список навыков для прокачки

Гибкие навыки (soft skills) становятся «новым английским» и, по данным IBM, входят в топ-4 требований работодателей по всему миру: больше всего бизнес ценит в сотрудниках коммуникативные навыки, а также готовность меняться, умение организовывать свое время и расставлять приоритеты, работать в команде. Аналитики Deloitte прогнозируют, что к 2030 году на гибких навыках будут завязаны две трети должностей (в 2000 году — только каждая вторая должность). 

Эти качества выходят на первый план потому, что соответствуют специфике IT-рынка: здесь тренды меняются так быстро, что учебники устаревают раньше, чем их успевают напечатать. Получается, что самое важное в людях — умение быстро адаптироваться к новым условиям. 

Unsplash

«Мы ценим в сотрудниках желание выйти за рамки и взглянуть на привычные вещи под другим углом. Мы работаем в сфере, которая меняется на наших глазах каждый день, поэтому стандартные подходы быстро теряют актуальность», — считает Митя Мальцев, старший менеджер отдела спецпроектов Mail.ru Group.

Кроме того, высоко ценится многозадачность. «IT-компании довольно демократичны, но при этом практически всегда работают в очень быстром темпе. Поэтому любому потенциальному сотруднику, гуманитарий он или нет, важно быть готовым к большому объему задач и уметь переключаться между ними, нужно быстро схватывать информацию и выдавать результат», — отмечает Наталия Спрогис,   руководитель UX-лаборатории.

Чтобы развиваться в сфере IT, просто необходимо хорошее знание английского языка. Это актуально для тех, кто мечтает о работе в международной компании — но не только для них. Многие полезные материалы, лекции и конференции переводят с английского на русский через несколько месяцев или лет — и для того, чтобы иметь к ним доступ, язык необходим.

И, конечно, нужно быть в курсе основных технологических трендов. Даже гуманитарий, приходя в IT-компанию, должен знать, какие технологии сейчас актуальны и востребованы. На человека, который не отличает VR от AR и не знает, что такое облака и Big Data, в IT-сообществе будут смотреть с недоумением.

Другие требования специфичны для каждой области

  • «Чтобы начать строить карьеру в digital-маркетинге, требуются знание английского языка не ниже уровня Upper Intermediate и базовые аналитические способности, знание китайского языка будет преимуществом», — говорит Яна Морозова, директор по медиабаингу Mail.ru Group и преподаватель трека «Digital-маркетинг». 
  • В создании спецпроектов, по опыту Дмитрия Мальцева, преподавателя курса «Нестандартная реклама и спецпроекты», не обойтись без креативности и любознательности: «Нужно интересоваться развитием самых разных отраслей – от ритейла до моды и дизайна. При этом знание основ маркетинга на старте карьеры желательно, но не обязательно. 90% релевантных навыков сотрудники получают во время работы». Также пригодятся аналитические способности и открытость к общению.
  • Начинающий UX-исследователь должен иметь знания о методологии проведения исследований, базовых принципах UX-проектирования, а также высокий уровень эмпатии, аналитические способности и коммуникативные навыки. «IT-компании делают продукты для людей. Сделать хороший продукт невозможно, если ты не понимаешь свою аудиторию, ее потребности и барьеры. Именно поэтому нам нужны не только люди, которые разбираются в информационных технологиях, но и люди, которые будут изучать людей», – считает Наталия Спрогис, преподаватель трека «UX-исследования».

Этап 2: обходим препятствия

Есть три основных фактора, которые мешают находить работу и развивать карьеру молодым специалистам, в том числе студентам и выпускникам гуманитарных факультетов.

  • Нереалистичные представления о карьере в сфере IT и связанные с этим завышенные ожидания. Мы боремся с этим составлением карты развития для каждого молодого сотрудника. «Карты развития позволяют определить, какие дополнительные знания и навыки необходимо получить человеку, чтобы перейти на следующую профессиональную ступень. Это дает возможность подготовить новых сотрудников к последовательному развитию карьеры», — рассказывает Яна Морозова.
  • Боязнь ответственности. Это лечится доверительными отношениями в команде. «Молодым специалистам важно не бояться брать на себя ответственность за те части проектов, которые они ведут. На собственных ошибках учишься быстрее и эффективнее, но, если нужна помощь, рядом всегда будет профессиональная команда», — говорит Митя Мальцев. 
  • Отсутствие опыта работы. Для решения этой проблемы у нас есть программы обучения. Для работодателя в этом есть определенный риск: инвестиции в обучение и развитие начинающих специалистов могут себя не оправдать. Но наш опыт показывает, что и студенты, и компания, как правило, получают то, что ищут. Кроме того, обучить человека с нуля всегда проще, чем переучить. Как показывает практика, такая необходимость нередко возникает даже при найме специалистов на руководящие позиции: бывает, что, претендуя на должность Head of User Acquisition и имея опыт работы в известных компаниях, кандидат не знает элементарных вещей — например, как вычислить CTR.

Shutterstock

Этап 3: врываемся в IT за несколько месяцев

Один из эффективных способов для гуманитария сделать первые шаги в сфере IT еще во время учебы — это пройти стажировку в компании. 

Стажировка, как правило, дает достаточно глубокое погружение в выбранную специальность. В ходе стажировки вы сможете учиться у коллег, найти единомышленников и получить опыт, который потом можно будет указывать в резюме.

Также можно посмотреть открытые курсы и обучающие программы в интересующих вас компаниях. Возможно, там будут и программы, подходящие для молодых специалистов без технического бэкграунда, как например, наш Digital Camp. В ходе учебы студентов сразу погружают в практические задачи бизнеса, а лучшим предлагают  работу.

Этап 4: работаем

После стажировки может оказаться, что в IT вы все-таки работать не хотите. Так бывает, и это повод поискать себя в другой отрасли. Но если же вы поймете, что влюблены в IT, то важно не расслабляться раньше времени (если честно, в IT вообще некогда расслабляться) и сделать все возможное, чтобы стать полноправным членом команды и остаться в компании надолго.

Качественно выполняйте свои обязанности, постепенно погружаясь в специфику отрасли и продукты компании. Не бойтесь брать ответственность за свой участок работы, но и не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам и руководителю, если что-то идет не так. Проявляйте инициативу и постоянно совершенствуйтесь, например, посещая конференции, митапы и другие мероприятия, которых в IT очень много.

Сегодня, чтобы развиваться в IT, молодому специалисту,  и технарю, и гуманитарию, нужно овладеть навыками на стыке нескольких профессий – в мире технологий это помогает найти новые подходы и сформулировать новое видение. Так что если вы хотите развивать цифровые продукты, можно использовать это лето и начать планировать свой путь героя.

Фото на обложке: Shutterstock / 88studio

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