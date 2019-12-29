Что такое кибербуллинг и как защитить от него ребенка
По данным исследования «Лаборатории Касперского», первое мобильное устройство родители чаще всего дают ребенку в три года. К 4-6 годам уже у половины детей есть свой смартфон или планшет, а к 14 — у 97% подростков. При этом уровень цифровой культуры в России остается низким и, как следствие, наши соотечественники подвержены многим онлайн-рискам, включая кибербуллинг.
Жертвой онлайн-агрессии может стать любой, но чаще от него страдают дети и подростки. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает третье место по количеству случаев кибербуллинга среди школьников. Михаил Терешков, руководитель направления информационной безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг», рассказывает, как защитить ребенка от травли в интернете.
Масштаб проблемы
Кибербуллинг — это травля, оскорбления или угрозы в интернет-пространстве. Его особенность состоит в том, что информация распространяется очень быстро и не ограничена ни временем, ни местом. Человек не избавится от преследования, если перейдет учиться в другую школу, сменит место работы или жительства.
Несмотря на то что более 50% интернет-пользователей сталкивались с агрессией в киберпространстве, говорить об этой проблеме в обществе, а тем более решать ее, мы еще не научились. Современное поколение родителей выросло в то время, когда такой проблемы не существовало, они не видят рисков, не анализируют вред, который приносит кибербуллинг.
Следующее вырастет с осознанием этой проблемы, но не умением с ней справляться, и только в будущем цифровая культура станет частью нашей обычной жизни. Особенно опасен кибербуллинг для детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Контроль со стороны родителей
Взрослые активно приучают детей к гаджетам — 92% родителей используют девайсы для развития и обучения ребенка в возрасте 4-6 лет, а почти половина использует устройства для того, что занять ребенка в поездке. И как следствие, к 16 годам 85% подростков не могут обходиться без постоянного доступа в интернет.
Половина из них скрывает свою активность от старших и не воспринимают интернет как опасную среду, именно поэтому они, не сомневаясь, откликаются в соцсетях на приглашения дружить от незнакомых людей, активно знакомятся и делятся информацией о своей жизни.
Не зная правил цифровой культуры, они превращаются в легкие мишени для агрессоров, лидеров различных сообществ и группировок.
По статистике, две трети родителей признаются, что ничего не знают о фактах кибербуллинга в отношении своих детей.
Какое влияние оказывает кибертравля на человека?
Кибербуллинг не ограничен в пространстве и может влиять на человека, даже если тот удалит все свои странички в соцсетях и прекратит пользоваться интернетом. Это не мешает агрессору размещать компрометирующую информацию о нем и дальше. Какой вред наносит такое поведение?
- Во-первых, вред здоровью. Согласно исследованиям, агрессия в интернете взрослым больше неприятна, чем страшна, а вот у детей и подростков, чья психика еще не окрепла, такие нападки вызывают страх, беспомощность, снижение самооценки, неуверенность в себе, депрессию и даже суицидальные мысли.
- Во-вторых, вред репутации человека. Например, информация о том, что человек инициирует такие ситуации или становится их жертвой, может повлиять на решение работодателя о приеме человека на работу. Не секрет, что многие HR-специалисты проверяют профиль и активность соискателей в соцсетях еще до собеседования. Или наоборот, человек может потерять работу из-за действия третьих лиц. Крупные компании следят за репутацией HR-бренда и не допустят, чтобы их сотрудник был замечен в подобных конфликтах.
- В-третьих, кибербуллинг может нанести и материальный ущерб в случаях срыва партнерских, контрактных договоренностей, потери клиентов.
Кто эти люди и какие технологии они используют в кибербуллинге?
Мотивы агрессора могут быть различными. Кто чаще всего бывает среди этих людей?
- Участники дискуссий, которые используют переходы на личности и травлю оппонента с целью аргументации своей точки зрения.
- Люди с обостренным чувством справедливости, считающие что наказания, мер или законов за совершенное правонарушение недостаточно.
- Огорченные или обиженные, например, уволенный сотрудник, который стремится дискредитировать бывшего работодателя.
- Отдельная категория людей, чаще встречающаяся среди подростков, — личности, пытающиеся самоутвердиться за счет жертвы. Через публичное унижение других они стараются выглядеть «круче» в глазах сверстников.
В руках агрессора есть все современные технологии и средства — начиная от настоящих и фейковых страниц в социальных сетях, заканчивая фото- и видеоредакторами для создания контента, дискредитирующего жертву.
Как защититься?
Панацеи, универсального способа защиты, увы, нет, но есть ряд правил, которые позволят минимизировать риски и разрушительные последствия возникновения таких ситуаций:
- Не делиться личной информацией с посторонними людьми, соблюдать правила цифровой гигиены. Чем меньше люди о вас знают, тем лучше. Важно помнить, что на 100% информацию из интернета удалить нельзя. С помощью поисковых систем и «архива интернета» можно узнать и найти практически все, что вами было когда-либо опубликовано.
- Не реагировать на сообщения агрессора. Чем меньше вы поддаетесь его влиянию, тем быстрее проходит интерес.
- Сообщить об оскорблениях администраторам сообществ или сайтов, где произошел инцидент. Заблокировать пользователя и закрыть свой аккаунт от посторонних людей. Если того требуют обстоятельства, то удалить свои страницы в соцсетях хотя бы на определенный период.
- Обратиться в органы правопорядка. Несмотря на то что в нашей стране нет законов о кибербуллинге, но некоторые действия агрессоров могут попадать под законы о клевете, оскорблении личности и даже доведении до самоубийства.
Как помочь ребенку, который столкнулся с цифровой агрессией?
Взрослым нужно четко осознать, что виртуальный мир для детей не менее опасен, чем реальный, быть внимательными к изменениям в их поведении и не отмахиваться дежурными фразами «не обращай внимания и все пройдет». Вот несколько полезных советов для родителей:
- Наладьте диалог с того момента, как ваш ребенок превратится в интернет-пользователя. Обсуждая технологии, вопросы безопасности, покажите, что вы цените его мнение. Это поможет укрепить взаимное доверие.
- Установите правила. Объясните им, что приемлемо, а что — нет. Покажите, какие последствия их ждут, если они начнут посещать нехорошие сайты и использовать нежелательные технологии.
- Возьмите на вооружение современные технологии родительского контроля. С их помощью можно смотреть, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничить доступ к интернет-ресурсам с учетом возрастной категории. Ребенок остается в поле зрения родителей, так как местоположение устройства можно проверить на карте в режиме онлайн. Родители могут установить максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений. А наши клиенты, например, могут подключить решения, которые помогают в воспитании детей и защищают их в сети.
- Если инцидент все-таки случился, не обвиняйте ребенка в том, что он сам спровоцировал кибертравлю. Объясните, что жертвой кибербуллинга может стать любой. Это не делает человека плохим. Один из главных страхов, из-за которых подростки молчат, заключается в том, что родители, узнав о травле, могут отобрать смартфон и лишить интернета. Успокойте ребенка, объясните, что в любой ситуации вы будете на его стороне и расскажите, как действовать в случае таких ситуаций. Предложите обратиться к взрослому, которому ребенок доверяет.
- Часто дети настолько замыкаются в себе, что не готовы делиться информацией со знакомыми им людьми, поэтому дайте ребенку контакты общественных организаций. В России, например, можно обратиться на горячую линию «Дети онлайн».
Фото на обложке: Unsplash
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