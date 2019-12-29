Что такое кибербуллинг и как защитить от него ребенка

Жертвой онлайн-агрессии может стать любой, но чаще от него страдают дети и подростки. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает третье место по количеству случаев кибербуллинга среди школьников. Михаил Терешков, руководитель направления информационной безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг» , рассказывает, как защитить ребенка от травли в интернете.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», первое мобильное устройство родители чаще всего дают ребенку в три года. К 4-6 годам уже у половины детей есть свой смартфон или планшет, а к 14 — у 97% подростков. При этом уровень цифровой культуры в России остается низким и, как следствие, наши соотечественники подвержены многим онлайн-рискам, включая кибербуллинг.

Масштаб проблемы

Кибербуллинг — это травля, оскорбления или угрозы в интернет-пространстве. Его особенность состоит в том, что информация распространяется очень быстро и не ограничена ни временем, ни местом. Человек не избавится от преследования, если перейдет учиться в другую школу, сменит место работы или жительства.

Несмотря на то что более 50% интернет-пользователей сталкивались с агрессией в киберпространстве, говорить об этой проблеме в обществе, а тем более решать ее, мы еще не научились. Современное поколение родителей выросло в то время, когда такой проблемы не существовало, они не видят рисков, не анализируют вред, который приносит кибербуллинг.

Следующее вырастет с осознанием этой проблемы, но не умением с ней справляться, и только в будущем цифровая культура станет частью нашей обычной жизни. Особенно опасен кибербуллинг для детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Контроль со стороны родителей

Взрослые активно приучают детей к гаджетам — 92% родителей используют девайсы для развития и обучения ребенка в возрасте 4-6 лет, а почти половина использует устройства для того, что занять ребенка в поездке. И как следствие, к 16 годам 85% подростков не могут обходиться без постоянного доступа в интернет.

Половина из них скрывает свою активность от старших и не воспринимают интернет как опасную среду, именно поэтому они, не сомневаясь, откликаются в соцсетях на приглашения дружить от незнакомых людей, активно знакомятся и делятся информацией о своей жизни.

Не зная правил цифровой культуры, они превращаются в легкие мишени для агрессоров, лидеров различных сообществ и группировок.

По статистике, две трети родителей признаются, что ничего не знают о фактах кибербуллинга в отношении своих детей.

Какое влияние оказывает кибертравля на человека?

Кибербуллинг не ограничен в пространстве и может влиять на человека, даже если тот удалит все свои странички в соцсетях и прекратит пользоваться интернетом. Это не мешает агрессору размещать компрометирующую информацию о нем и дальше. Какой вред наносит такое поведение?

Во-первых, вред здоровью. Согласно исследованиям, агрессия в интернете взрослым больше неприятна, чем страшна, а вот у детей и подростков, чья психика еще не окрепла, такие нападки вызывают страх, беспомощность, снижение самооценки, неуверенность в себе, депрессию и даже суицидальные мысли.

Во-вторых, вред репутации человека. Например, информация о том, что человек инициирует такие ситуации или становится их жертвой, может повлиять на решение работодателя о приеме человека на работу. Не секрет, что многие HR-специалисты проверяют профиль и активность соискателей в соцсетях еще до собеседования. Или наоборот, человек может потерять работу из-за действия третьих лиц. Крупные компании следят за репутацией HR-бренда и не допустят, чтобы их сотрудник был замечен в подобных конфликтах.

В-третьих, кибербуллинг может нанести и материальный ущерб в случаях срыва партнерских, контрактных договоренностей, потери клиентов.

Кто эти люди и какие технологии они используют в кибербуллинге?

Мотивы агрессора могут быть различными. Кто чаще всего бывает среди этих людей?

Участники дискуссий, которые используют переходы на личности и травлю оппонента с целью аргументации своей точки зрения.

Люди с обостренным чувством справедливости, считающие что наказания, мер или законов за совершенное правонарушение недостаточно.

Огорченные или обиженные, например, уволенный сотрудник, который стремится дискредитировать бывшего работодателя.

Отдельная категория людей, чаще встречающаяся среди подростков, — личности, пытающиеся самоутвердиться за счет жертвы. Через публичное унижение других они стараются выглядеть «круче» в глазах сверстников.

В руках агрессора есть все современные технологии и средства — начиная от настоящих и фейковых страниц в социальных сетях, заканчивая фото- и видеоредакторами для создания контента, дискредитирующего жертву.

Как защититься?

Панацеи, универсального способа защиты, увы, нет, но есть ряд правил, которые позволят минимизировать риски и разрушительные последствия возникновения таких ситуаций:

Не делиться личной информацией с посторонними людьми, соблюдать правила цифровой гигиены. Чем меньше люди о вас знают, тем лучше. Важно помнить, что на 100% информацию из интернета удалить нельзя. С помощью поисковых систем и «архива интернета» можно узнать и найти практически все, что вами было когда-либо опубликовано.

Не реагировать на сообщения агрессора. Чем меньше вы поддаетесь его влиянию, тем быстрее проходит интерес.

Сообщить об оскорблениях администраторам сообществ или сайтов, где произошел инцидент. Заблокировать пользователя и закрыть свой аккаунт от посторонних людей. Если того требуют обстоятельства, то удалить свои страницы в соцсетях хотя бы на определенный период.

Обратиться в органы правопорядка. Несмотря на то что в нашей стране нет законов о кибербуллинге, но некоторые действия агрессоров могут попадать под законы о клевете, оскорблении личности и даже доведении до самоубийства.

Как помочь ребенку, который столкнулся с цифровой агрессией?

Взрослым нужно четко осознать, что виртуальный мир для детей не менее опасен, чем реальный, быть внимательными к изменениям в их поведении и не отмахиваться дежурными фразами «не обращай внимания и все пройдет». Вот несколько полезных советов для родителей:

Наладьте диалог с того момента, как ваш ребенок превратится в интернет-пользователя. Обсуждая технологии, вопросы безопасности, покажите, что вы цените его мнение. Это поможет укрепить взаимное доверие.

Установите правила. Объясните им, что приемлемо, а что — нет. Покажите, какие последствия их ждут, если они начнут посещать нехорошие сайты и использовать нежелательные технологии.

Возьмите на вооружение современные технологии родительского контроля. С их помощью можно смотреть, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничить доступ к интернет-ресурсам с учетом возрастной категории. Ребенок остается в поле зрения родителей, так как местоположение устройства можно проверить на карте в режиме онлайн. Родители могут установить максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений. А наши клиенты, например, могут подключить решения, которые помогают в воспитании детей и защищают их в сети.

Если инцидент все-таки случился, не обвиняйте ребенка в том, что он сам спровоцировал кибертравлю. Объясните, что жертвой кибербуллинга может стать любой. Это не делает человека плохим. Один из главных страхов, из-за которых подростки молчат, заключается в том, что родители, узнав о травле, могут отобрать смартфон и лишить интернета. Успокойте ребенка, объясните, что в любой ситуации вы будете на его стороне и расскажите, как действовать в случае таких ситуаций. Предложите обратиться к взрослому, которому ребенок доверяет.

Часто дети настолько замыкаются в себе, что не готовы делиться информацией со знакомыми им людьми, поэтому дайте ребенку контакты общественных организаций. В России, например, можно обратиться на горячую линию «Дети онлайн».

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