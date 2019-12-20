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Исследование: 63% россиян посоветовали бы своему ребенку начать свое дело вместо работы по найму

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Вопреки распространенному мнению, 83% россиян считают предпринимательство хорошим карьерным выбором, говорится в исследовании РВК и Института национальных проектов. Это соответствует уровню ведущих инновационных экономик мира.

Исследование: 63% россиян посоветовали бы своему ребенку начать свое дело вместо работы по найму

Кроме того, 63% посоветовали бы своему ребенку развивать собственное дело, а не работать по найму.

При этом исследование показало, что люди полагают, что окружающие относятся к предпринимателям негативней, чем они сами: лишь 66% согласны с тем, что столь же позитивного мнения о предпринимателях придерживаются другие россияне.

В ходе исследования также были выявлены ключевые характеристики, которые используются для описания предпринимателей. Три наиболее часто встречающихся ответа — «умный», «целеустремленный», «честный». Лишь 5% респондентов при описании предпринимателя использовали хотя бы одно слово с негативной коннотацией.

В среднем 30% опрошенных заявили о том, что в ближайшие три года планируют открыть новый бизнес. Основные ограничения, которые, по мнению респондентов, мешают им начать собственный бизнес, связаны с недостатком финансовых ресурсов (74%), сложными административными процедурами (65%) и недостатком знаний и умений (63%).

В ходе исследования было опрошено 8 тысяч респондентов в 10 регионах России в конце 2018 года.

Фото: Unsplash

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