Mail.ru Group и БФУ им. Канта подготовят специалистов игровой индустрии

На базе БФУ им. Канта открывается бесплатная образовательная программа «Игросфера» при поддержке Mail.ru Group. Она предназначена для студентов, которые хотят разрабатывать игры и осваивать востребованные на рынке индустрии профессии, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.

В рамках программы студенты пройдут курс — «Разработка игр на Unity». Во время обучения лучшие попадут на стажировку в студию Panzerdog, где получат расширенный доступ к ряду сервисов компании. На курсе ребята познакомятся с игровой индустрией и приобретут необходимые для работы навыки. В учебном процессе будет много практических занятий.

Помимо основной программы Mail.ru Group организует образовательные лекции и курсы повышения квалификации для преподавателей вуза. Они научатся использовать современные технологии в учебных процессах. Также Mail.ru Group и БФУ им. Канта также договорились совместно развивать IT-технологии в образовательных проектах.

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