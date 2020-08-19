Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Mail.ru Group и БФУ им. Канта подготовят специалистов игровой индустрии

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

На базе БФУ им. Канта открывается бесплатная образовательная программа «Игросфера» при поддержке Mail.ru Group. Она предназначена для студентов, которые хотят разрабатывать игры и осваивать востребованные на рынке индустрии профессии, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.

Mail.ru Group и БФУ им. Канта подготовят специалистов игровой индустрии

В рамках программы студенты пройдут курс — «Разработка игр на Unity». Во время обучения лучшие попадут на стажировку в студию Panzerdog, где получат расширенный доступ к ряду сервисов компании. На курсе ребята познакомятся с игровой индустрией и приобретут необходимые для работы навыки. В учебном процессе будет много практических занятий.

Помимо основной программы Mail.ru Group организует образовательные лекции и курсы повышения квалификации для преподавателей вуза. Они научатся использовать современные технологии в учебных процессах. Также Mail.ru Group и БФУ им. Канта также договорились совместно развивать IT-технологии в образовательных проектах.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 августа 2020

Tele2 Solutions Days

20 августа 2020

#Прокачайбизнес

20 августа 2020

Digital Humanities

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма