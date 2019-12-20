Почему клиентов стоит делить по ценностям, а не по демографическим данным

При этом изменилось и общество: мир превратился из глобальной деревни в собрание разнородных «племен», членов которых объединяет мировоззрение, а не возраст или местоположение. Журналист Forbes Киан Бахтиари рассказывает, почему брендам стоит сосредоточиться на более детальном изучении этих групп.

Сегодня бизнес может сегментировать клиентскую базу, ориентируясь не только на демографическую информацию (возраст, пол, место жительства и так далее), но и на множество других данных, которые стали доступны в последнее время.

«Молодежь» — это не сегмент аудитории

Миллениалы и представители поколения Z составляют 64% мирового населения — это целых 4,7 млрд человек. Как все они могут думать или действовать одинаково? На каждое заявление о том, что все молодые люди ленивы, находится еще одно — о том, что они трудоголики. На каждую статью, в которой говорится, что они индивидуалисты, находится та, в которой говорится, что их заботит общество. На каждое мнение об их самовлюбленности находится мнение об их самоотверженности. Такие противоречия являются неизбежным результатом попытки создать единое описание большой и разнообразной демографической группы. Молодые люди сильно отличаются друг от друга и не являются монолитным сегментом аудитории.

Демографическое сегментирование редко отражает различия в потребностях клиентов

Нельзя отрицать, что каждое поколение переживает уникальные исторические, социальные и экономические события, которые формируют их взгляды. Например, сейчас молодые люди зарабатывают на 20% больше, чем их средний соотечественник. Рост популярности цифровых устройств и соцсетей сделал нынешних молодых людей более одинокими, чем все предыдущие поколения, — по крайней мере, в Великобритании. В то же время существующая угроза изменения климата заставляет молодых людей со всего мира проявлять инициативу. Но внутри одного поколения существует столько же различий, сколько и между разными поколениями. Например, Дональд Трамп и Барак Обама — представители поколения бэби-бума, Jay-Z и Джефф Безос — представители поколения X, Криштиану Роналду и Марк Цукерберг — миллениалы, Малала Юсуфзай и Кайли Дженнер — представители поколения Z. Из этих примеров следует, что сам по себе возраст плохо отражает индивидуальные ценности и потребности.

Новая эра маркетинга для «племен»

Начало нового десятилетия дает маркетологам шанс по-новому взглянуть на стратегию сегментации клиентов. Отличным примером является Danone, который отказался от демографического деления потребителей в пользу деления по «племенам», включающих в себя людей с одинаковым мировоззрением. В частности, в Великобритании Danone выделил 16 групп покупателей своего бренда воды Volvic и разработал для каждой из них видеоконтент, основанный на их интересах, а не возрасте. Это дало хорошие результаты. Точно так же Netflix делит 139 млн своих подписчиков на 1300 «сообществ по вкусу», руководствуясь историей просмотров, а не демографическими данными.

«Это может звучать шокирующе, но на самом деле есть 19-летние парни, которые смотрят шоу ″Мамы в танце″, и есть 73-летние женщины, которые смотрят ″Во все тяжкие″ и ″Мстителей″», — отмечает Тодд Йеллин, вице-президент Netflix по продукту.

Подобное сегментирование аудитории экономит Netflix $1 млрд в год, так как сокращает отток подписчиков. По данным Gallup, компании, использующие информацию о поведении клиентов, опережают конкурентов на 85% по росту продаж и более чем на 25% по рентабельности продаж.

Мы живем в постдемографическом мире, где модели поведения уже нельзя предсказать только по возрасту. Таким образом, брендам следует перейти от традиционных демографических сегментов к «племенам», которые объединены общим мнением. Это нелегко, для этого требуются крупные инвестиции, новые данные и понимание главных мыслей, желаний, проблем и потребностей как отдельных лиц, так и групп. Однако долгосрочные выгоды намного превосходят краткосрочные: создавая потребительские «племена», бренды получают возможность завоевывать сердца и умы нового поколения.

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