МТС запускает многопрофильную программу онлайн-стажировок

МТС открывает набор на онлайн-стажировки для студентов и выпускников российских вузов по 14 направлениям. Подбор стажёров, оформление, адаптация и выход на работу пройдёт полностью дистанционно, сообщает пресс-служба МТС.

Программа стажировки состоит из двух основных блоков — бизнес и IT-программа. Бизнес-стажировки проходят в техническом блоке, маркетинге, HR, финансах и PR. В IT-направлении стажёры изучат системное администрирование, тестирование, разработку, искусственный интеллект, Big Data и аналитику.

Минимальная длительность стажировки — два месяца. Предусмотрен гибкий рабочий график от 20 часов в неделю, чтобы можно было совмещать с учёбой.

Участвовать могут студенты и выпускники из любого региона, даже если в нём нет офиса МТС. По итогам стажировки лучшим предложат работу в компании, к ней можно будет приступить в дистанционном формате.

Фото на обложке: Unsplash