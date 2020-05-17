МТС запускает многопрофильную программу онлайн-стажировок
МТС открывает набор на онлайн-стажировки для студентов и выпускников российских вузов по 14 направлениям. Подбор стажёров, оформление, адаптация и выход на работу пройдёт полностью дистанционно, сообщает пресс-служба МТС.
Программа стажировки состоит из двух основных блоков — бизнес и IT-программа. Бизнес-стажировки проходят в техническом блоке, маркетинге, HR, финансах и PR. В IT-направлении стажёры изучат системное администрирование, тестирование, разработку, искусственный интеллект, Big Data и аналитику.
Минимальная длительность стажировки — два месяца. Предусмотрен гибкий рабочий график от 20 часов в неделю, чтобы можно было совмещать с учёбой.
Участвовать могут студенты и выпускники из любого региона, даже если в нём нет офиса МТС. По итогам стажировки лучшим предложат работу в компании, к ней можно будет приступить в дистанционном формате.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА