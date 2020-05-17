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МТС запускает многопрофильную программу онлайн-стажировок

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

МТС открывает набор на онлайн-стажировки для студентов и выпускников российских вузов по 14 направлениям. Подбор стажёров, оформление, адаптация и выход на работу пройдёт полностью дистанционно, сообщает пресс-служба МТС.

МТС запускает многопрофильную программу онлайн-стажировок

Программа стажировки состоит из двух основных блоков — бизнес и IT-программа. Бизнес-стажировки проходят в техническом блоке, маркетинге, HR, финансах и PR. В IT-направлении стажёры изучат системное администрирование, тестирование, разработку, искусственный интеллект, Big Data и аналитику. 

Минимальная длительность стажировки — два месяца. Предусмотрен гибкий рабочий график от 20 часов в неделю, чтобы можно было совмещать с учёбой. 

Участвовать могут студенты и выпускники из любого региона, даже если в нём нет офиса МТС. По итогам стажировки лучшим предложат работу в компании, к ней можно будет приступить в дистанционном формате. 

Фото на обложке: Unsplash

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