Участвуют все: восемь онлайн-олимпиад для школьников

Уже захотелось поучаствовать? Нам тоже, но увы, не проходим по возрасту. Поэтому составили для школьников подборку интересных олимпиад, которые будут осенью-зимой 2020-2021 года.

Всероссийские интернет-олимпиады – отличный способ оценить уровень знаний по школьным дисциплинам и подтянуть их, а также расширить кругозор. Для участия в них не надо выходить из дома, и нет мучительного ожидания результатов. Соревнования вырабатывают дисциплину и мотивацию к учёбе, развивают стрессоустойчивость, повышают самооценку и приносят дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Участвовать может любой школьник в удобное время с компьютера, телефона или планшета. Задания красочные и интерактивные, всех участвующих ждут награды — сертификаты участников. Абсолютные победители получат дипломы от Учи.ру и развивающую онлайн-игру в подарок.

Направленность: математика, окружающий мир, русский и английский языки

Когда: с 29 сентября по 31 октября 2020 года

Кто может участвовать: школьники с 1 по 9 класс.

Подойдёт тем, кто увлекается и жить не может без информационных технологий. Задания олимпиады подбираются под возраст и соответствуют уровню школьной программы, но некоторые из них требуют дополнительных навыков и креативного подхода.

Стоимость участия в мероприятии – 100 рублей, а результаты видны сразу после отправки ответов. Все участники получают дипломы или сертификаты (в зависимости от того, насколько успешно выполнены задания).

Направленность: информатика

Когда: с 1 сентября по 30 ноября 2020 года

Кто может участвовать: ученики 1-11 классов, 1-2 курс учреждений СПО

Не обязательно быть великим математиком, чтобы участвовать в соревнованиях. Олимпиада подойдёт всем ребятам, которые заинтересованы в общем развитии логического и алгоритмического мышления. На практике оно проявляется в приобретении необходимых для жизни навыков: умении управлять своим временем (например, распределять свои усилия на выполнение заданий так, чтобы уложиться в 60 минут) или выстраивать причинно-следственные связи.

Перед участием в основном туре олимпиады можно протестировать себя на пробном этапе. Время, когда выполнять задания, каждый пользователь выбирает индивидуально, однако после старта он должен немедленно приступить к задачам — остановить таймер нельзя. Награды для каждого участника будут доступны в личном кабинете на сайте олимпиады с 2 февраля 2021 года.

Направленность: математика

Когда: пробный тур: 12 января по 1 февраля, основной тур: с 2 по 23 февраля

Кто может участвовать: школьники с 10 по 11 классы

Бесплатная олимпиада рассчитана на продвинутых учеников и требует специальной подготовки. Соревнования проводятся по русскому и английскому языкам, биологии и окружающий миру, есть отдельная олимпиадная секция для дошкольников.

Зарегистрировать ученика на олимпиаду может только учитель. Участникам предлагается пройти 10 заданий, на которые отводится ровно час. Каждое из них выбирается случайным образом и уникально для пользователя. Система проанализирует результаты и сообщит учителю и родителям о тех темах и разделах, которые необходимо повторить. Наградные документы выдаются только при достижении высоких результатов.

Направленность: международная мультидисциплинарная олимпиада с заданиями повышенной сложности

Когда: 23 сентября – 20 ноября 2020, окончательные итоги будут известны 30 ноября.

Кто может участвовать: дошкольники и ученики 1-11 классов (для каждого предмета – свои возрастные рамки).

Это международная онлайн-олимпиаде для школьников всех возрастов. На этот раз соревноваться будут ребята из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии и Вьетнама. Олимпиада проводится на 7 языках: английском, португальском, индонезийском, русском, вьетнамском, китайском, хинди и маратхи.

Во время пробного тура участники смогут оценить свои силы перед основным этапом олимпиады и проработать слабые места. Итоги пробного тура не влияют на результаты основного, его можно пропустить.

Для прохождения олимпиады не важно, какие оценки у ребенка в школе по математике. Задания не требуют глубоких знаний по предмету, главное – использовать логику, пространственное мышление и нестандартный подход. После завершения основного тура олимпиады все участники получат награды, которые будут ждать обладателей в личном кабинете на сайте олимпиады.

Направленность: математика

Когда: пробный тур — с 19 октября по 15 ноября 2020, основной тур — с 16 ноября по 20 декабря 2020.

Кто может участвовать: школьники 1-11 классов

Хотите узнать больше об одной из самых востребованных профессий? Тогда вам на олимпиаду по программированию. Задания в игровой форме познакомят учеников с азами программирования. Подобные соревнования развивают структурное и алгоритмическое мышление, логику, усидчивость, концентрацию внимания

Программа олимпиады состоит из трех основных разделов:

обучающие задачи для освоения базовых правил программирования;

задачи на написание кода в игровой форме;

задачи на развитие алгоритмического мышления.

Направленность: программирование

Когда: пробный тур: 1–14 декабря, основной тур: 15–28 декабря

Кто может участвовать: школьники с 1 по 9 классы

Задания распределяются по уровням сложности, соответствуют школьной программе по английскому языку и требованиями ФГОС. Участники получают 10 тестов. Чтобы оценить силы, перед началом олимпиады ребёнок может посмотреть примерный уровень сложности заданий в тестовом режиме. Стоимость участия в мероприятии – 100 рублей, в которые входят электронный диплом и электронный сертификат куратора.

Направленность: английский язык

Когда: до 29 декабря 2020 года

Кто может участвовать: ученики 1-11 классов

Участие в олимпиаде по физике бесплатное, проходит в строго определённое время. Ученику нужно зарегистрироваться на сайте МетаШколы и за 10-15 минут до начала по московскому времени зайти на страницу мероприятия. На выполнение всех заданий дают один час. Результаты будут доступны к просмотру сразу после выполнения заданий.

Победители и призёры получают дипломы, остальные участники — сертификаты. Олимпиада по физике позволит школьника проверить свои знания и углубить их, научиться управлять своим временем и правильно распределять приоритеты. Организаторы мероприятия предупреждают, что знаний по школьной программе может быть недостаточно, поэтому олимпиада особенно рекомендуется детям, которые изучают физику дополнительно.

Направленность: физика

Когда: с 27 по 29 января 2021 года, с 19:30 до 20:30

Кто может участвовать: школьники средних и старших классов

Фото на обложке: Shutterstock / bodnar.photo