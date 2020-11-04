Как найти онлайн-репетитора для ребёнка и почему нельзя отказываться от игр

Режим самоизоляции вынудил большинство родителей пересмотреть взгляды на удалённое образование. Папы и мамы, которые впервые отдали ребёнка на онлайн-курсы, увидели результат и перестали относиться к ним со скепсисом. По сравнению с предыдущим годом, спрос на онлайн-образование в России вырос в 2,5 раз. Это касается не только частных школ, но и репетиторов, занимающихся с детьми по сети.

Однако только половина родителей оказалась довольна новым методом обучения. Частично это связано с форматом — не все привыкли наблюдать за ребёнком за монитором или смартфоном, проверяя, чтобы он в этот момент занимался. Другая претензия относится непосредственно к самим педагогам и организации — дети теряют мотивацию к учёбе, пропускают лекции мимо ушей или вовсе играют, сворачивая окно с онлайн-занятием. В итоге родителям приходится сидеть на уроке с ребёнком, чтобы контролировать обучение.

Мы решили разобраться, где искать того самого репетитора, как проверять домашние задания, чтобы не сойти с ума, и почему ментор лучше педагога.

Как проходят онлайн-занятия

Сегодня большинство удалённых уроков проходит в онлайн-классах или индивидуально. Для группы учеников придумали трансляции с лекцией преподавателя. Технически виртуальные классы можно расширить на тысячу мест, но уследить за такой онлайн-аудиторией тяжело, особенно когда речь идёт о подростках. Дети проще отвлекаются без непосредственного контакта с учителем.

Первые наши мастер-классы Kodland в сети проходили для групп в 30 человек. Ничего хорошего из этого не вышло — ребята уступали в освоении знаний сокурсникам из офлайн-классов. Сейчас мы сократили групповые занятия до 14 человек, что улучшило организационную работу и повысило удержание менее мотивированных учеников.

Формат индивидуальных занятий позволяют преподавателю лучше подстроиться под ученика — ответить на каждый вопрос, замедлить или ускорить учебную программу. Это особенно удобно, когда педагоги подключаются в мессенджерах.

Для удалённых занятий ребёнку не потребуется ничего, кроме стабильного интернета и дешёвого ноутбука с работающими микрофоном и веб-камерой.

Популярные Zoom, Discord, Skype и Hangouts запускаются даже на смартфонах. Вопреки частому мнению, даже для программирования пользователю не нужендорогостоящий ПК. Если школьник рассказывает, что для выполнения домашних заданий нужен компьютер помощнее, то, скорее всего, ему просто хочется поиграть в современные игры. Исключение — изучение дизайна, 3D-моделирование и прочие внеклассные дисциплины.

Когда стоит подождать и не искать репетитора

С устройством разобрались, возникает другой вопрос — как удержать ребенка на онлайн-занятии? Педагог не отследит по веб-камере, насколько внимателен ученик, а подросток запросто свернёт «школьное» окно в браузере, откроет фильм или игру. Не каждый преподаватель заметит, когда ребёнок слушает лекцию, а когда сражается с монстрами в виртуальном мире. Простой вариант решения проблемы — посадить рядом с учеником родителя. Однако навряд ли последнему это понравится. Другое решение — программы типа TeamViewer, позволяющие проследить поведение ребёнка в момент занятий.

Некоторые частные школы создают собственные платформы с отслеживанием действий ученика в классах, другие адаптируют программу для большей вовлечённости.

Я бы не рекомендовал родителям дошколят отправляться на поиски онлайн-репетиторов. Возможно, в будущем, с популяризацией VR/AR-технологий, EdTech предложит для детей до семи лет увлекательные решения. Например, Botzees обучает программированию в виртуальном пространстве. Ребёнок не просто слушает и рассматривает картинки, а сам управляет объектами через планшет или смартфон, наблюдая за появляющимися на экране роботами и кнопками. Однако массово такие технологии ещё не вошли в обиход онлайн-школ и репетиторов.Если родители не готовы уделять несколько часов на совместные занятия с ребёнком, не стоит искать репетитора.

Дети дошкольного возраста менее сфокусированы и проще теряют мотивацию.

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Непосредственный контакт с учителем или групповые занятия играют не последнюю роль.

Учащиеся младших классов более дисциплинированны. Дети 7 лет уже понимают, что такое домашние занятия и почему нужно слушать учителя. Однако и для этой группы одного удалённого репетитора окажется мало для эффективных занятий.

Часть онлайн-школ вводят систему геймификации в занятия. Детям и взрослым проще изучать предмет, вовлекаясь в игру. Например, ученики Kodland зарабатывают достижения, проходят испытания и повышают уровень своего аккаунта. Детям важно следить за прогрессом своего обучения и делиться успехами с другими. Больше 70% учеников показывают лучшие результаты после введения геймификации. Главное — не следить за выполнением домашних заданий, а увлечь детей.

Ментор vs Преподаватель

Как и в случае с другими направлениями, найти удалённого преподавателя программирования просто. Специализированные сайты поиска репетиторов («Ваш репетитор», «Виртуальная академия» и другие) и социальные сети полны специалистами. Студенты и выпускники технического вуза или Junior-программисты также не откажутся позаниматься с ребёнком за соответствующую плату. Однако для обучения детей мало быть хорошим специалистом.

Взрослый должен не только постараться «загрузить» в мозг ребёнка учебник, но и увлечь занятиями.

Взрослый должен быть не просто педагогом, но и ментором, направляющим ученика в мир знаний.

Для детей младше 12 лет важно чтобы преподаватель оставался авторитетом, иначе будет сложно организовать прогресс. А вот для подростков лучше, чтобы учитель был ближе к старшему товарищу, разделял интересы, мог поддержать разговор. Наши педагоги действительно играют вместе со старшими учениками в Minecraft и отправляют друг другу стикеры в Telegram. Барьеров «учитель-ученик» в удалённом образовании быть не должно. Ребёнок должен понимать, что в случае неудачи может обратиться к ментору.

К сожалению, найти хорошего частного репетитора-ментора сложнее, чем онлайн-школу. В любом случае, родители будут отталкиваться от отзывов и результатов первых занятий. Если педагог говорит с учеником на равных, помогает вне класса в мессенджерах или хотя бы знает, что такое Tik-Tok и Fortnite — это хороший знак.

Как ребенку начать онлайн-обучение

Определите, чему будет обучаться ребёнок. Смартфон, недорогой планшет или ноутбук с хорошим интернетом — всё, что надо для старта большинства онлайн-занятий. Выбирайте формат занятий, отталкиваясь от возраста, особенностей ребёнка, его целей. Индивидуальные занятия дороже, но отлично подойдут для изучения иностранного языка. Обучение программированию эффективно работает и в группах, если они хорошо организованы. Заниматься только с родителями должны дети до семи лет. Если за онлайн-партой с ребёнком не будет сидеть мама или папа, то, скорее всего, занятия окажутся бессмысленными. Дополняйте лекции репетитора геймификацией. Не только взрослым проще обучаться сложным наукам играючи. Ищите ментора. Кроме непосредственного обучения предмету онлайн-преподаватель должен увлечь и пробудить мотивацию к знаниям.

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