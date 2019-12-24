Перемена получателя платежа: зачем и кому она нужна

В своей бизнес-практике ты можешь оказаться в ситуации, когда деньги по контракту должен получить не ты, не контрагент – а третье лицо. Тогда тебе придется столкнуться с переменой получателя платежа. Это непростой и ответственный процесс, поэтому расскажу, в каких ситуациях стоит им воспользоваться и как уберечь себя от обмана.

Кому нужна перемена получателя

Сначала разберемся, в каких случаях нужна перемена получателя платежа. Допустим, ты должен заплатить организации определенную сумму, но собираешься сделать это с тех денег, которые получишь по другому контракту. Ты можешь направить запрос своему контрагенту, чтобы он заплатил сразу той организации, которой ты должен.

Еще пример: ты поручаешь кому-то получать денежные средства по твоим контрактам для их дальнейшего перераспределения – тоже для твоих же целей. И тут уже перечислением денежных средств согласно поручению занимается твой поверенный, а не ты.

Или, например, когда твой контрагент должен другой организации деньги, и из-за неуплаты долга он не может выполнять условия вашего контракта. Тогда ты можешь заплатить сам, по своей инициативе, непосредственно тому, кому должен твой контрагент. Правда, тут надо убедиться в очевидной выгоде для самого контрагента.

В каком случае ты можешь заплатить третьему лицу

Действующее законодательство предусматривает несколько юридических оснований для перемены получателя платежей по договору с контрагента на третье лицо.

Третье лицо получает денежные средства вместо контрагента по его поручению. Конечный получатель средств, то есть выгоды – контрагент. Поручение может быть как отдельным документом, например, доверенностью, так и прописано в допсоглашении к договору.

Главное в этом случае – что поручение письменно зафиксировано, и понять его можно четко и однозначно.

Третье лицо – тот, в чью пользу заключен договор

Например, в договоре на покупку и поставку товаров предусмотрено сопровождение (охрана) поставки, которое организует продавец. Договор на это сопровождение заключен между продавцом и охранной организацией, но в случае утраты товаров покупатель также имеет право обратиться к охранной организации с требованием возместить ущерб.

При этом третье лицо имеет право требовать исполнения обязательства в свою пользу, и договор без его согласия не может быть изменен или расторгнут. Для тебя это означает дополнительные риски, которые надо заранее оценить.

Третье лицо – кредитор твоего контрагента, а изменить получателя просит сам контрагент

В таком случае перечислить деньги ты можешь, только если контрагент задолжал денег кредитору. Но обрати внимание, что суд расширяет толкование данной статьи и указывает, что возложение исполнения обязательства на тебя может опираться на совершенно различные юридические факты.

Таким образом, у третьего лица должно быть юридическое основание (не только долговое обязательство) получить от тебя денежные средства, предназначенные твоему контрагенту.

Замечу, что речь не о кредитной организации.

Третье лицо – кредитор твоего контрагента, но инициатива о перемене получателя платежа исходит от тебя

Ты можете перечислить третьему лицу деньги за услуги своего контрагента, если твой контрагент должен кредитору. А ты в свою очередь уверен, что для контрагента это будет выгодно и полезно.

И тут речь снова не о кредитной организации.

Как уберечь себя от недобросовестных контрагентов

Когда ты получаешь запрос от контрагента о перемене получателя платежа на третье лицо, проверь, не ведется ли процедура банкротства в отношении этого контрагента. Возможно, банкротство еще не ведется, но кто-то уже подал заявление в суд о признании должника банкротом.

Если это все же происходит, то действия контрагента – попытка вывести средства из конкурсной массы.

В таком случае тебя могут привлечь в качестве ответчика по данному факту, и суд обяжет тебя заплатить по правильным реквизитам, чтобы включить эти деньги в конкурсную массу. Такой риск сохраняется даже если ты перечислил денежные средства представителю.

Ты должен получить подтверждение о том, что отношения между контрагентом и третьим лицом законны и есть юридическое основание, которое позволяет третьему лицу выступать законным получателем платежей вместо контрагента.

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