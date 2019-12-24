Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Перемена получателя платежа: зачем и кому она нужна

YOUNG
Екатерина Григорьева
Екатерина Григорьева

Специалист по гражданско-правовым, трудовым, корпоративным и...

Анна Меликян

В своей бизнес-практике ты можешь оказаться в ситуации, когда деньги по контракту должен получить не ты, не контрагент – а третье лицо. Тогда тебе придется столкнуться с переменой получателя платежа. Это непростой и ответственный процесс, поэтому расскажу, в каких ситуациях стоит им воспользоваться и как уберечь себя от обмана. 

Перемена получателя платежа: зачем и кому она нужна

Кому нужна перемена получателя

Сначала разберемся, в каких случаях нужна перемена получателя платежа. Допустим, ты должен заплатить организации определенную сумму, но собираешься сделать это с тех денег, которые получишь по другому контракту. Ты можешь направить запрос своему контрагенту, чтобы он заплатил сразу той организации, которой ты должен.

Еще пример: ты поручаешь кому-то получать денежные средства по твоим контрактам для их дальнейшего перераспределения – тоже для твоих же целей. И тут уже перечислением денежных средств согласно поручению занимается твой поверенный, а не ты.

Или, например, когда твой контрагент должен другой организации деньги, и из-за неуплаты долга он не может выполнять условия вашего контракта. Тогда ты можешь заплатить сам, по своей инициативе, непосредственно тому, кому должен твой контрагент. Правда, тут надо убедиться в очевидной выгоде для самого контрагента.

В каком случае ты можешь заплатить третьему лицу

Действующее законодательство предусматривает несколько юридических оснований для перемены получателя платежей по договору с контрагента на третье лицо.

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Третье лицо получает денежные средства вместо контрагента по его поручению. Конечный получатель средств, то есть выгоды – контрагент. Поручение может быть как отдельным документом, например, доверенностью, так и прописано в допсоглашении к договору.

Главное в этом случае – что поручение письменно зафиксировано, и понять его можно четко и однозначно. 

  • Третье лицо – тот, в чью пользу заключен договор 

Например, в договоре на покупку и поставку товаров предусмотрено сопровождение (охрана) поставки, которое организует продавец. Договор на это сопровождение заключен между продавцом и охранной организацией, но в случае утраты товаров покупатель также имеет право обратиться к охранной организации с требованием возместить ущерб.

При этом третье лицо имеет право требовать исполнения обязательства в свою пользу, и договор без его согласия не может быть изменен или расторгнут. Для тебя это означает дополнительные риски, которые надо заранее оценить. 

  • Третье лицо – кредитор твоего контрагента, а изменить получателя просит сам контрагент

В таком случае перечислить деньги ты можешь, только если контрагент задолжал денег кредитору. Но обрати внимание, что суд расширяет толкование данной статьи и указывает, что возложение исполнения обязательства на тебя может опираться на совершенно различные юридические факты. 

Таким образом, у третьего лица должно быть юридическое основание (не только долговое обязательство) получить от тебя денежные средства, предназначенные твоему контрагенту.

Замечу, что речь не о кредитной организации.

  • Третье лицо – кредитор твоего контрагента, но инициатива о перемене получателя платежа исходит от тебя 

Ты можете перечислить третьему лицу деньги за услуги своего контрагента, если твой контрагент должен кредитору. А ты в свою очередь уверен, что для контрагента это будет выгодно и полезно. 

И тут речь снова не о кредитной организации. 

Как уберечь себя от недобросовестных контрагентов

Когда ты получаешь запрос от контрагента о перемене получателя платежа на третье лицо, проверь, не ведется ли процедура банкротства в отношении этого контрагента. Возможно, банкротство еще не ведется, но кто-то уже подал заявление в суд о признании должника банкротом.

Если это все же происходит, то действия контрагента – попытка вывести средства из конкурсной массы. 

В таком случае тебя могут привлечь в качестве ответчика по данному факту, и суд обяжет тебя заплатить по правильным реквизитам, чтобы включить эти деньги в конкурсную массу. Такой риск сохраняется даже если ты перечислил денежные средства представителю.

Ты должен получить подтверждение о том, что отношения между контрагентом и третьим лицом законны и есть юридическое основание, которое позволяет третьему лицу выступать законным получателем платежей вместо контрагента.

Фото на обложке: Shutterstock / bluedog studio

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кем лучше стать: ИП, ООО, АО или остаться самозанятым?
  2. 2 Электронный документооборот: как избавиться от возни с бумажками
  3. 3 «Страховые взносы – это инвестиции в будущее». Как ИП не запутаться в выплатах

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ