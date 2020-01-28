Учительница из Виргинии проводит краудфандинговые кампании, чтобы привить ученикам любовь к чтению

Современные дети читают хуже и реже, но педагог из штата Виргиния придумала способ, как заинтересовать учеников книгами и повысить их навыки чтения. Правда, чтобы пополнить библиотеку подходящими произведениями ей приходится полагаться на гранты и кампании по сбору денег.

Каждую осень Коррина Ример отправляет письмо одиннадцатому классу в школе имени Т. С. Уильямса в северной Виргинии. Она рассказывает ученикам о себе — откуда она родом, где работала и какие сериалы любит. В конце письма она просит учащихся написать ей ответ.

«Я читаю все письма, — говорит Ример. — А потом думаю о них еще несколько недель Каждому ребенку я подбираю три-пять книг, а потом мы встречаемся и вместе изучаем обложки».

Книги учительница выбирает из личной библиотеки, в которой находится почти тысяча произведений. Их она приобрела на гранты и деньги, собранные с помощью благотворительности. Ример 45 лет и она старается найти для подростков книги, которые будут им близки — персонажи должны быть чем-то похожи на учеников, говорить с ними на одном языке и исповедовать ту же религию.

«Когда лицо ребенка проясняется и он восклицает: “О-о-о!”, я понимаю, что подобрала нужную книгу», — говорит учительница.

Ример считает, что добилась успеха. Она преподает в школе четыре года и ее ученики — иммигранты или иностранные студенты с ограниченным знанием английского — каждый год прочитывают столько, сколько смогли бы прочитать за два.

Фото: Matt McClain/The Washington Post

Ример — редкий светоч надежды в современном мире, где у детей стремительно падают навыки чтения. В прошлом году Национальный центр статистики образования обнаружил, что две трети учеников четвертого и восьмого класса в США не обладают навыками чтения, которые соответствуют государственным стандартам.

Боб Фаррас, представитель Государственной ассоциации директоров средних школ, считает, что низкий уровень чтения усиливает нежелание учиться. В качестве примера он привел опрос 2016 года, который показал, что только треть учеников 11 и 12 классов «увлечены» тем, что они проходят в школе. Хоть Ример занимается только с иностранными учениками, Фаррас считает, что ее методы подойдут для всех преподавателей.

«Она вдохновляет детей на то, те сами выбрали, что им читать, и, следовательно, что учить, — сказал он. — Нужно, чтобы такой выбор был у детей во всех школах».

Фото: Matt McClain/The Washington Post

Однако Фаррас расстроен, что Ример приходится собирать деньги на реализацию своих методов обучения. Но такая ситуация довольно типична — по статистике 9 из 10 педагогов в США ежегодно тратят на школьные принадлежности почти $500. Издание The Washington Post пишет, что для этого учителям приходится просить денег у знакомых, проводить гаражные распродажи или запускать кампании по сбору средств.

По оценкам Ример, за последние три года она смогла собрать около $10 тысяч через благотворительную платформу DonorsChoose, а еще $5 тысяч она получила в виде грантов и от родителей учеников.

В этом месяце Ример проводит две кампании по сбору денег на DonorsChoose — одна для закупки книг и журналов, которые могли бы поместиться в карман любого подростка, а вторая для приобретения классических произведений литературы.

Ример запустила свою первую кампанию три года назад, потому что хотела создать коллекцию книг, которая бы подошла ее ученикам и содержала бы тексты для разного уровня чтения. Она надеялась, что сможет сделать подборку произведений, главными героями которых являются люди разного происхождения.

«Я хотела, чтобы я могла дать ученице из Афганистана по имени Мина книжку, где главную героиню зовут так же, как и ее, — рассказала Ример. — Можете быть уверены, такую книгу она прочитает от корки до корки».

Одри Черч, директор программы для выпускников факультета библиотекарей в университете Лонгвуд, утверждает, что за последние пять лет книги с героями разного этнического происхождения набирают серьезную популярность. Появилась даже благотворительная организация We Need Diverse Books, которая считает, что книги должны быть зеркалом, окном и раздвижной дверью.

Дети должны видеть себя в героях, о которых они читают, словно они глядят в зеркало. Но при этом им стоит читать о тех, кто от них отличается, словно заглядывая в окно. А еще детям необходимо понимать, что хоть все мы разные, у нас есть что-то общее и мы должны принимать друг друга — и быть готовыми пойти навстречу через раздвижную дверь.

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