Экранное время: как спланировать его для ребенка

Проблема экранного времени стала особенно актуальна сейчас, когда взрослым приходится удаленно работать, а детям — удаленно учиться. Как регулировать объем контента и не давать ребенку переутомиться из-за гаджетов? На эти вопросы отвечают автор Mashable Ребекка Руис и директор по спецпроектам Mashable Алекс Хазлетт.

Влияет ли экранное время на такие навыки, как письмо, усидчивость, внимательность, понимание прочитанного, запоминание и саморегуляция? И какое количество экранного времени допустимо, учитывая, что в этом году мы неизбежно будем учиться удаленно? Элина, мама четвероклассника

Короткий ответ на первую часть вопроса: мы все еще этого не знаем. Изучать влияние экранного времени довольно сложно, отчасти потому, что исследования в этой области, как правило, ретроспективные. Другими словами, ученые опрашивают родителей и детей об их привычке сидеть у мониторов, академических успехах и эмоциональном состоянии. Такие исследования могут показать связь между экранным временем и психическим здоровьем, но часто они не способны выявить, вызван ли определенный результат именно экранным временем. Здесь может быть задействован целый ряд других факторов: например, молодые люди, склонные к депрессии, проводят в интернете больше времени, чем их сверстники, не испытывающие проблем с психическим здоровьем.

Кроме того, ученым не всегда удается собрать данные, необходимые для определения причины и следствия. Например, исследование JAMA Pediatrics 2019 года обнаружило связь между чрезмерным экранным временем и замедленным развитием у детей младшего и дошкольного возраста. Но оно началось до широкого распространения смартфонов, и ученые не смогли понять, как именно эта технология влияет на детей. Дело в том, что в этом исследовании чрезмерное экранное время могло рассматриваться как просмотр телевизора часами. В то же время у ребенка, использующего Chromebook или iPad, который позволяет рисовать или писать на экране, могут сформироваться плохие моторика и память, которые подойдут только для того, чтобы смотреть анбоксинг на YouTube. Качество контента имеет большое значение.

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На этот вопрос можно посмотреть и по-другому: подумайте, как можно развивать описываемые вами навыки с помощью гаджетов. Попробуйте установить таймер, а затем будьте готовы медленно и с сочувствием помочь ребенку справиться с разочарованием от его выключения. Это нелегко, но необходимо, если вы хотите научить его терпению и управлению эмоциями. Попробуйте вместе посмотреть телепередачу и обсудить произошедшее. Если дети играют в Minecraft, предложите строить вместе и поговорить о том, как справиться с неудачами.

При участии родителей ребенок может освоить жизненно важные навыки даже сидя у экрана. Вам не обязательно быть героем или идеальным родителем, особенно сейчас.

Что касается длительности экранного времени, то Американская академия педиатрии рекомендует детям до пяти лет проводить с гаджетами не больше часа в день, а вот для детей и подростков от пяти до 18 лет она конкретных цифр уже не называет. Прежде всего руководствуйтесь состоянием ребенка, чтобы понять, если он перегружен или устал. На это могут указывать раздражительность, беспокойство и отстраненность. Полезно помнить, что экранное время само по себе не вредно, но его роль в жизни ребенка его семьи, может иметь большое значение.

Есть ли время суток, которое лучше всего подходит для экранного времени? Мы разрешаем ребенку полчаса посмотреть «Улицу Сезам» прямо перед сном, но я не уверена, что это хорошо. Эми Шоенталь

Есть два основных фактора, которые стоит учесть при выборе времени для гаджетов:

Что подходит для вашего графика?

Есть ли какие-то недостатки у того времени, которого вы хотели бы избежать?

Эксперты по сну рекомендуют не использовать телевизор, ноутбук, телефон или планшет хотя бы за 30 минут до сна, потому что синий свет, излучаемый этими устройствами, может замедлить выработку гормона сна мелатонина, и вам или вашему ребенку будет труднее заснуть. Увлекательная передача не только дает физиологические эффекты, но и может возбудить ребенка именно в тот момент, когда вы хотите его успокоить. Кроме того, после завершения передачи придется выключить телевизор и лечь спать, что может привести к спорам, поскольку вы заканчиваете приятное для ребенка занятие, а начинаете, вероятно, не самое приятное. А когда дело доходит до сна, лучше всего быть благоразумнее.

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Итак, если вы заметили, что серия «Улицы Сезам» не помогает ребенку успокоиться и уснуть, то, возможно, вечер не подходит для просмотра телевизора. Какое-то время телевизор был хорошим способом заставить ребенка заснуть, но ситуация изменилась.

Если ребенок любит «Улицу Сезам», стоит выбрать другое время для ее просмотра. Идеального варианта нет, поэтому лучше всего ориентироваться на расписание остальной части семьи и при этом избегать ситуации, в которой выключение гаджета станет причиной для конфликта. Хорошие варианты: середина дня (после сна), когда всем больше не хочется играть, перед ужином, когда вы хотели бы сосредоточиться на готовке, или середина утра, когда дети уже устали играть. Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы выяснить, какие варианты больше подходят для вашей семьи. Полностью избежать споров не удастся, но хотя бы не придется воевать непосредственно перед сном.

Позволить ребенку смотреть качественный контент, соответствующий его возрасту, в течение ограниченного времени — золотой стандарт управления экранным временем.

Многих беспокоит объем экранного времени, но не стоит недооценивать плюсы хороших детских передач, содержание которых можно обсудить позже. Ребенок может узнать, что такое береза, потому что рубит это дерево в Minecraft. А «Улица Сезам» делает большой упор на такие ценные качества, как доброта и управление эмоциями. Соединение ситуаций, в которые участвует Элмо, с тем, что переживает ваш ребенок, поможет закрепить урок. Тот же прием можно использовать для книг и других видов медиаконтента, с которыми знакомятся ваши дети.

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