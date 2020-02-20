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«Алиса» научит детей выговаривать сложные звуки

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В умных колонках «Яндекса» появился детский онлайн-тренажер для развития речи «Легко сказать». Он доступен в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других умных колонках с «Алисой», а также в приложениях «Яндекс», «Браузер» и «Навигатор», рассказали в пресс-службе компании. 

«Алиса» научит детей выговаривать сложные звуки

Программа рассчитана на детей 5–7 лет. Тренажёр позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л], каждому звуку посвящено пять занятий с песнями. Уроки составили учителя-логопеды, песни сочинили детские поэты. 

Тренеры в «Легко сказать» — герои мультфильма «Фиксики» и придуманные в «Яндексе» звукли. Ребенок поет песни со сложными звуками вместе с персонажами мультфильма, которые параллельно знакомят его с технологиями и профессиями будущего. Звукли отвечают за мотивацию: они убеждают ребенка учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать.

Фото на обложке: Shutterstock / SpeedKingz

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