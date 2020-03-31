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YOUNG

Skillbox открывает бесплатный доступ к лекциям

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Онлайн-университет Skillbox даёт бесплатный доступ к обучающему контенту для всех пользователей. Акция продлится до 1 мая.

Skillbox открывает бесплатный доступ к лекциям

Пользователям онлайн-университета будут доступны курсы по программированию, дизайну и маркетингу. Они помогут обучиться профессиям и получить дополнительные навыки. 

На выбор доступны следующие курсы: основы работы с программами Photoshop и Figma, базовые навыки веб-вёрстки, создание сайтов на Tilda, 3D-моделирование для гейм-дизайнеров, а также «Как делать контент для Youtube» для тех, кто хочет создавать визуальный креатив. 

Список курсов будет постепенно обновляться. За актуальной информацией можно следить на сайте проекта. 

Фото на обложке: Shutterstock / LittlePigPower

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