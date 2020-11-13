«Сколково» запускает новую образовательную программу о биотехнологиях

В инновационном центре «Сколково» создаются и бережно поддерживаются проекты, способные изменить мир, в области энергетики, ядерных технологий, биомедицины, информатики, телекоммуникаций и космических технологий. В них участвуют не только специалисты и студенты, но и дети. Например, сервис «Дети в Сколково» позволяет ребёнку окунуться в мир, где живут умные машины и механизмы и процветает научно-технический прогресс.

Что ждёт участников проекта

В «BIOTECH.ПОГРУЖЕНИЕ» будут изучать профессии биотеха и устройство самых современных лабораторий, ставить эксперименты в команде с действующими учёными, читать и анализировать актуальные исследования. «BIOTECH.ПОГРУЖЕНИЕ» даёт возможность работать в маленьких группах с биологами и профессионалами, чья деятельность связана с биологией и развитием технологий.

В программе 4 независимых друг от друга модуля, которые идут параллельно: «Профессии биотеха», «Мозг и восприятие», «Горизонтальный перенос генов» и «Современные возможности генетики». Каждый из них длится 2 недели и проходит в закрытой комнате ZOOM в команде до 15 человек. Модули будут полезны для развития не только «математиков», но и «гуманитариев». Например, в одном из разделов участники будут разбираться в этических и правовых проблемах развития биотехнологий, так называемой «биоэтике».

В проекте, кроме биотехнологий, на каждом из модулей программы научат:

Работать с разными источниками и форматами информации, выделять главное

Порой при обработке больших объёмов нового контента, как в период старшей школы или первых курсов университета, человек устаёт и начинает путаться. Курс поможет систематизировать процесс усвоения новых данных и делать это с удовольствием, а не страданиями.

Анализировать, видеть структуру, применять законы логики, мыслить творчески

Не каждое задание требует лишь теоретических знаний — где-то нужны креативные решения, получаемые из необычного, нового синтеза общеизвестных фактов.

Связно и убедительно аргументировать свою позицию, доносить мысль

Все мы разные, говорим на разных языках и диалектах, используем много профессионализмов и привычных нам жаргонных слов. На программе ребят научат объяснять мысль из головы так, чтобы другие поняли.

Выражать свои мысли письменно и с интересом для читателей

Это не всегда так легко, как кажется на первый взгляд. Расскажите историю вслух, включив диктофон. Дословно запишите её текстом. Как-то несвязно вышло, правда? А звучит ведь хорошо. Почему так? Потому что устная речь кардинально отличается от письменной, и изъясняться с помощью точек, запятых и тире, так, чтобы ваша речь читалась так же убедительно, как и слышалась — отдельный вид искусства. Ему можно научиться, стоит только начать.

Планировать своё время и нагрузку, чтобы доводить дело до результата и оставлять часы для своих планов

Тайм-менеджмент, распределение нагрузки, эффективное соединение разных видов деятельности для получения наилучшего результата — залог успешного человека XXI века.

Заботиться о себе применять знания, чтобы лучше понимать себя и поддерживать в разных ситуациях

Формировать в себе полезные привычки тяжело, но необходимо. Необходимо правильно питаться, но вовремя съеденная вкусность может спасти десятки нервных клеток. Надо правильно спать, и договариваться с собой ложиться вовремя, а не отключаться лицом в телефон с сериалом, в котором «ну вот сейчас последняя серия». Забота о себе — такая же наука, как математика.

Что ещё есть в Технопарке?

Кроме новых модулей, за 2020 год нашему сервису удалось реализовать разные направления. Например, мы запустили аудиогид. С помощью него и видеороликов люди в период самоизоляции могут познакомиться с Технопарком, не выходя из дома.

16 января стартует совместный курс с онлайн-школой «Фоксфорд» — «Стартап-Формула». Программа позволит получить все необходимые для реализации собственных стартап-проектов знания и презентовать свой труд на финальном питчинге в Технопарке. Преподаватели курса — молодые и успешные предприниматели, резиденты «Сколково», которые будут рассказывать про мир бизнеса интересным и понятным языком.

До окончания режима самоизоляции аудиогид доступен для бесплатного прослушивания.

Первое занятие будет бесплатным и общедоступным.





Фото на обложке: пресс-служба «Сколково»