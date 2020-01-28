«Есть куча тупиц с двумя дипломами»: российские предприниматели рассказывают, нужно ли высшее образование стартаперу

Нужно ли высшее образование стартаперу? Одни говорят, что учеба в вузе необходима — занятия учат структурно мыслить, а новые знакомства открывают больше возможностей. Но есть и те, кто считает, что тратить время на диплом не обязательно. Ведь Марк Цукерберг, Стив Джобс или Билл Гейтс так и не получили университетских «корочек». Rusbase решил выяснить, что думают по этому поводу российские предприниматели, а заодно узнать, какие вузы оканчивали они сами.

Евгений Касперский, основатель компании «Лаборатория Касперского»

Я думаю, что все очень индивидуально. В моем случае без высшего образования ничего бы не получилось. Именно знания в математике, криптографии и компьютерных технологиях помогли мне сделать первые шаги в изучении вирусов. В далеком 1989 году я случайно столкнулся с вирусом Cascade, проанализировал его код и разработал специальную утилиту для его лечения. Но я уверен, что путь в бизнесе может быть и совсем другим, не привязанным к полученной в вузе «корочке».

Максим Спиридонов, сооснователь и СЕО компании «Нетология-групп»

Я не знаю хороших образовательных заведений, кроме, условно, каких-то пары-тройки экспериментальных факультетов Вышки и московского Физтеха, где даются знания, полезные для бизнеса. Да и там они даются не очень нацеленно на бизнес. Там, помимо прочего, хороший начальный отбор поступающих и хорошая фундаментальная подготовка. Поэтому короткий ответ [на вопрос] «Нужно ли высшее образование для создания бизнеса?» — нет, причем точно и однозначно. Но в каких-то случаях оно может не помешать.

Я окончил вуз, но совершенно не в той сфере, которой занимаюсь. Я предельно далек от руководства образовательно-технологической компанией. Мне кажется, мое образование прямо противоположно всему тому, что я сейчас делаю. Я получил красный диплом Санкт-петербургского театрального института (Российский государственный институт сценических искусств — прим. Rusbase), я дипломированный актер.

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Андрей Комаровский, основатель Sector X

Однозначно нет. Нужно прочитать пару книжек и идти пробовать. Или наработать экспертизу в какой-то индустрии сначала и потом идти запускать свой проект в этой индустрии. Я учился в New York State University и Финэке питерском (Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет — прим. Rusbase).

Дмитрий Пангаев, основатель компании «Бубука»

Хорошо, когда есть вышка. Ты уже понимаешь, что человек прошел определенный путь и с большой долей вероятности понимает элементарные вещи. Но это никогда не являлось для меня критерием. Мы легко возьмем человека на работу без вышки, если он нам подходит. В бизнесе тоже самое... Есть куча тупиц с двумя дипломами и удивительные, интересные и выдающиеся люди без них. Сам я учился. По образованию инженер.

Глеб Харитонов, основатель Briskly

Абсолютно точно не нужно в том виде, в котором его дают в большинстве вузов сейчас. Сам я окончил Академию Туризма (РМАТ) по специальности «менеджмент организации». Но эти знания мне пригодились только, чтобы рассказывать интересные факты на встречах партнерам. А вот то, что я ходил в офис к родителям вместо школы и работал там вместо пар, научило меня всему, что я использую сейчас. Если студент хочет «пойти в IT», я бы советовал сделать паузу в год перед поступлением и понять сферу, которая нравится. Если вы хотите проектировать UX или учиться digital-профессиям, ни одна специальность по ГОСТу не даст релевантного опыта.

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Руслан Фазлыев, основатель Ecwid

Сам я ушел с третьего курса, мой сооснователь тоже. Мой брат недоучился, самые лучшие из наших ребят недоучились. Я не считаю, что законченное высшее образование необходимо или даже полезно для запуска бизнеса. Но я уверен, что поступить нужно. Хороший вуз ценен прежде всего сеткой замечательных людей, что вместе с вами поступили. С кем обычно начинают бизнес? Кто подсказывает хорошее место работы? Трендовые темы? Сокурсники.

Алексей Сорокин, сооснователь Plannerix

Высшее образование не нужно, чтобы что-то запустить или открыть ООО. В налоговой дипломы не спрашивают. Но знания в вузе очень пригодятся вам. Сам я закончил СПбГМТУ — «инженер-экономист» и еще учился в Международном институте рекламы — «менеджер по маркетингу».

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Андрей Корхов, CEO Sarafan Technology

Все зависит от человека. Кому-то, чтобы обрести уверенность в себе и начать свое дело, нужно стать кандидатом наук, а кому-то достаточно и школьного образования. Я запустил свой первый бизнес, когда учился на третьем курсе Сибирского технологического университета. Мы с друзьями создали геоинформационную систему для курсовой работы. В результате студенческий проект вылился в настоящий бизнес с 9 филиалами в России и СНГ. Параллельно с развитием компании я продолжал учиться — закончил СибГТУ, поступил в магистратуру СФУ. Университет дал нужные навыки, научил мыслить широко и структурно.

Артем Субботин, основатель компании «Симкомат»

С одной стороны, иногда высшее образование даже мешает, забирая у тебя самые продуктивные годы, когда голова еще не «включилась», и ты можешь совершить кучу ошибок и найти правильное решение. У меня так было, когда я после школы за три года запустил и закрыл больше двадцати проектов — от ремонта музыкальных инструментов до сдачи металлолома. С другой стороны, я сильно ощущаю нехватку классического технического образования. Иногда приходится гуглить и изучать какие-то базовые вещи. Ну и очный вуз — это лучшее место для того, чтобы обрасти первыми контактами. Я окончил заочное отделение психологического факультета. Можно сказать, что и не учился. Делал это, так как вдолбили в голову, что нужна «корочка».

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Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые Резервы», партнер Newman Sport, Ironstar и Rosa Run

Я сторонник того, чтобы люди получали высшее образование. Я сейчас говорю не только про российский рынок, а в целом. Потому что образование, полученное до 25 лет — это то, что поможет вам развиваться в следующие 75 лет, если вы хотите дожить до 100. Но ситуации бывают разные, сейчас мы все чаще встречаем предпринимателей, которые стартовали в 13, 17 лет. Они управляют бизнесами, в которых работают десятки людей. И на вопрос «учитесь ли вы в высшем учебном заведении?» они отвечают: «нет». Но это не означает, что они не учатся вообще. Часто это ребята не из самых богатых семей, которые говорят, что не могут потратить несколько лет жизни в высшем учебном заведении — им нужно себя прокормить. Поэтому они учатся по книгам, YouTube, через онлайн-курсы и сидя у себя дома через современные средства коммуникации что-то продают. Я учился в институте маркетинга в Европе, получал в образование в Сколково.

Евгений Бессчастнов, сооснователь и CEO Blinger.io и Opiumdev.com

Высшее образование нужно юристу, врачу и, наверное, физику-ядерщику. Во всем остальном — зависит от человека. Кому-то комфортнее с высшим, кому-то без. Но я глубоко убежден, если человек чувствует, что справится без высшего — нужно галопом бежать из универа и идти работать, либо запускать бизнес. Я «проучился» в Высшей Школе Экономики в Нижнем Новгороде первый курс, параллельно запускал свой первый стартап. После первого курса уже не появлялся в университете и рад этому. Учиться нашему делу нужно в полях, в статьях, в нетворкинге и т.д. Тратить годы на универ — утопия.

Константин Сонькин, основатель и CEO i-BrainTech

Мы считаем, что высшее образование, в идеале, учит, прежде всего, думать и учиться. Это необходимо в бизнесе, особенно в технологическом. Вместе с тем, многие вузы в процессе обучения выполняют обратную работу — разучивают мыслить самостоятельно. И это огромная беда для любого человека и просто приговор для предпринимателя. Я сам окончил факультет кибернетики Политехнического университета в Петербурге и позднее МBА в Тель-Авивском университете.



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