Вакансии для студентов от руководителей российского технологического бизнеса

Ко Дню студента Rusbase опросил основателей стартапов и крупных российских технологических компаний и выяснил, кто из них нанимает студентов и какие вакансии открыты сейчас.

Принято считать, что студентам тяжело найти работу, потому что у них еще нет необходимого опыта, а HR-департаменты неохотно рассматривают резюме таких кандидатов и предпочитают брать уже готовых специалистов.

VisionLabs — разработчик систем распознавания лиц

Кто нужен: программисты с базовыми знаниями ML, Python и Computer Vision.

Как связаться: через площадку hh.ru и электронную почту [email protected].

Сооснователь и председатель совета директоров VisionLabs Александр Ханин: «Да, мы практикуем найм студентов. Сейчас открытых вакансий в компании нет, обычно мы проводим несколько интернатур в течение года, чаще всего с мая по декабрь. Если говорить про программистов, то ищем соискателей с базовыми знаниями ML, Python и Computer Vision».

Ecwid — конструктор интернет-магазинов

Кто нужен: разработчики, техподдержка, тестировщики, аналитики.

Как связаться: электронная почта [email protected].

Основатель и гендиректор Ecwid Руслан Фазлыев: «Да, мы нанимаем студентов. Нам главное не то, чему обучают в вузе. Мы смотрим на то, как выполнено тестовое задание, и на способность и желание развиваться. Все лучшие к пятому курсу обычно уже трудоустроены».

iFarm — разработчик автоматизированных теплиц для выращивания овощей в городах

Кто нужен: ассистент в отдел маркетинга (подробнее о вакансии по ссылке), растениеводы в дочернюю компанию GrowMe.

Как связаться: электронная почта [email protected]

Сооснователь iFarm Максим Чижов: «Мы работаем с молодыми специалистами (выпускники или учащиеся магистратуры) по нескольким направлениям: агротехнологии, инженерия, маркетинг <…>. Для работы растениеводами на вертикальной ферме в дочерней комании GrowMe рады видеть выпускников профильных вузов, желающих развиваться по специальности. С должности растениевода можно дорасти до агронома.

Основные требования к соискателям – профильное образование, искреннее желание развиваться в профессии, и готовность «работать руками» на первых порах. Конечно, всегда плюсом будет хоть какой-то минимальный опыт (стажировка/подработка). Студентов, учащихся на дневном отделении, пока не нанимаем».

«Лаборатория Касперского» — разработчик систем защиты от киберугроз

Кто нужен: стажеры.

Как связаться: выбрать подходящую программу стажировки можно по ссылке.

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский: «Студентам мы чаще всего предлагаем позиции стажеров, с гибким графиком для совмещения с учебой. Для студентов-технарей у нас работает программа стажировок SafeBoard. За четыре года ее существования в ней приняли участие почти 300 ребят. Набор проходит по пяти направлениям: исследование угроз, разработка, тестирование, системный анализ и системное администрирование. А лучшим студентам по окончании стажировки мы предлагаем остаться в штате».

«Моби-софт» — компания-разработчик мобильных приложений

Кто нужен: аналитик в отдел продаж и развития бизнеса.

Как связаться: писать основателю Дмитрию Простову на [email protected].

Требования: анализ исследований рынка мобильных приложений и венчурного капитала, поиск и систематизация необходимой для продаж информации.

Условия: гибкий график и возможность удаленной работы в любом часовом поясе.

Основатель «Моби-софта» Дмитрий Простов: «Нужен инициативный студент, желающий развиваться в аналитике и предпринимательстве. Терпимость к собственным ошибкам и умение черпать из них опыт — критически важный навык для нас. Знание программирования будет большим плюсом. Так как отчеты и клиенты часто зарубежные — необходим английский язык. На собеседование зовем после выполнения небольшого задания — найти все акселераторы и программы поддержки стартапов в Сингапуре».

Кто еще готов брать на работу студентов:

CEO Sarafan Technology Inc Андрей Корхов:

«Мы нанимаем студентов на временные проекты, как правило, на срок от одного до трех месяцев. Требования зависят от специфики <…>. Сейчас открытых позиций нет, но прислать резюме или краткий рассказ о себе можно на почту – [email protected] Всю информацию внесем в базу и, когда откроется подходящий проект, сразу свяжемся».

Основатель Innovative Brain Solutions Константин Сонькин:

«Мы не только нанимаем студентов, но и активно сотрудничаем с вузами в части прохождения практики <…>. Мы создаем продукты, которых не существовало до нас, поэтому нам нужны люди, умеющие ошибаться и расти».

СЕО инкубатора ВШЭ Михаил Эрман:

«Да, мы регулярно берем на работу студентов, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе наших стажировок. Позиции мы публикуем на сайте и группе в соцсетях».

Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев:

«Да, опыт найма студентов у нас есть. Мы продолжаем рассматривать к найму их и сейчас. Это специалисты в области аналитики, проджект-менедмента и так далее. Основные наши требования — способность к труду».

Андрей Тесленко, Mishka AI:

«В этом году мы будем нанимать студентов. Это будут позиции технической поддержки и обработка заказов — в данном направлении нам надо будет обеспечить работу в вечернее время и в течение выходных, так что студенты могут совмещать учебу и работу».

CEO «Третье мнение» Анна Мещерякова:

«Студенты медицинских вузов проходят у нас стажировки и выбирают «Третье Мнение» темой курсовых и дипломных работ. Сотрудничество со студентами строится и на базе нашего R&D департамента, где у нас постоянно открыты вакансии junior analyst, junior developer, junior data scientist <…> . Студенты последнего курса и выпускники экономических вузов — интересные кандидаты на позиицию "проектного менеджера" и product manager».

Основатель компании «Бубука» Дмитрий Пангаев:

«Нанимаем только тех, которые на заочке и могут полноценно работать <…>. Любой желающий у нас работать может написать на общий адрес: [email protected] или заглянуть на HH. Там мы размещаем вакансии».

Сооснователь Plannerix Алексей Сорокин:

«Да, мы открыты для студентов и не боимся их брать, обучать и отпускать, когда они вырастают».

Ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала «Рокетбанка» Мария Гопошко:

«Кандидатам без опыта мы предлагаем стартовые позиции: представитель банка или сотрудник чата-поддержки <…>. Актуальные вакансии для старта карьеры можно найти на отдельном лендинге или на страничке нашей компании на hh.ru».