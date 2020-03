Как менеджер проектов IT-компании стал учителем информатики в сельской школе — и переписал школьную программу

Идея сделать информатику прикладной

Я не хочу создавать рабочую обстановку через жесткую дисциплину, выбираю другое — создать интерес. Поэтому я переписал программу информатики под запрос школьников — под разные классы создал уроки, которые должны быть интересны и полезны. Не могу сказать, что это удалось на 100%. Есть и победы, и провалы, но я понимаю, что это сложный путь, и его можно преодолеть.

Практические методички по 3D-моделированию

Я придумал гениальную идею! Будем с ребятами проходить моделирование и сделаем сайт села Каменки. Соберём сайт, как у ребят из проекта «Кружок», построим крутые таблицы с дельтой учеников школы в зависимости от года, построим маршруты перемещений по посёлку, чтобы поговорить о том, почему у нас нет общественного транспорта и освоить Народные карты Яндекса.

И вот я стою перед классом, а на мой опрос «Кому интересно/не интересно/всё равно» почти все проголосовали за последний пункт.

И пока я пытался перевести свой провал в шутку, вспомнил, что один из приглашенных специалистов в программе «Учителя для России» рассказывал, как они делали низкополигональные 3D-фигуры, а потом распечатывали из на листах бумаги и склеивали. И ученики согласились на это!

Оказалось, что гораздо удобнее иметь презентацию, а не рисовать на доске. А потом я понял, что эту презентацию можно раздать каждому ученику и дать им работать в своем ритме. Так появилась методичка с упрощенной информацией, которая позволяет делать низкополигональные фигуры: покрутить камерой, добавить примитив, таскать точки и соединять/масштабировать их, как удвоить полигоны. Этой информации вполне достаточно, чтобы делать головы животных, или сердце, или меч.

Верстка фотожаб с семиклассниками

В третьей четверти я решил дать блок про мультимедиа, но заметил, что у ребят нет «насмотренности», а поэтому и понимания композиции и сочетания цветов. Зато есть чувство юмора, поэтому стали делать фотожабы: вставляли в постер «Мстителей» лица героев «Шрека», меняли фоны. В качестве референсов я давал работы коллажиста Капичая и паблика в VK — 2D Among us.

Позже мы начали работать в Canva — хотелось показать нормальную среду для создания открыток и презентаций. Дело было перед 8 марта, и мне не хотелось, чтобы они дарили родным открытки с блёстками. У ребят здорово получалось находить крутые идеи — их работы помогли мне подготовить афиши к проекту девятиклассников. Достаточно было соединить три плаката: с одного взять фон, со второго — текст, с третьего — крутое визуальное решение, выровнять шрифты и цвет — и получилась классная афиша.

Монтаж трейлеров фильмов-короткометражек

Без ложной скромности скажу, что использовать короткометражки — одна из лучших моих находок. Это и увлекательно, и познавательно — ребята работают с ёмкими и конкретными смысловыми единицами: делают 40-секундный трейлер к пятиминутной короткометражке. С одной стороны, нужно убрать всё лишнее, а с другой, понять, что происходит в картине, о чем глобально идет речь. Сколько историй внутри мультфильма The King and the Beaver? Ребята находили как минимум три: про дружбу, про доверие и про жадность.

Верх мастерства в монтаже трейлера — рассказать историю, которой на самом деле нет. Так сделала одна из учениц: выделила историю Бобра и Короля, добавила историю про шторм и завершила видеоряд летящим топором. То есть она вытащила происходящее из контекста и предложила зрителю узнать больше.

«Мне больше всего понравилась создавать текстовый квест в теме “Языки программирования”: там используется креативное мышление и программа Python, которую мы очень хорошо узнали. Мы делали квест, а учитель помогал нам с текстом», — рассказывает ученик 8 класса Давид Гузун.

Пиксель-арт

С восьмым классом оказалось труднее всего. У них самая сложная программа — много теории, не привязанной к жизни. Алгебра логики, системы счисления, кодирование информации — связанные между собой темы, но слишком глубокие для восьмиклассника. Вместе с методистом программы «Учитель для России» мы придумали решение: прикрутить к системам счисления пиксель-арт.

Пиксель-арт — когда у тебя есть два бита информации и поле экспериментов. Я переводил иконки персонажей из видеоигры Space Invaders в двоичную кодировку, а потом переводил эти числа в системы счисления, которые мы проходили. В этом случае сам по себе предмет не был интересен школьникам, но они хотели получить результат, поэтому разбирались в теме. Одна ученица даже приходила ко мне еще решать такие задачки, пока ждала автобус. Я считаю, что это победа.

В следующем учебном году немного докручу этот модуль. Можно кодировать одним байтом каждый пиксель, тогда получится закладывать цветовую палитру, заодно морально подготовлю ребят к изучению какого-нибудь Ассемблера. У журнала «Код» есть классная статья про оптимизацию кода в играх — хочу прийти с учениками к чему-то подобному.

«Ближе всего мне оказалась тема алгебры логики, которую мы изучали через игру Switch or not. Задачи по составлению таблиц были максимально просты и мне нравилось, что у меня получается их решать», — поделилась Лиза Коржова из 8 класса.

Связать диаграммы и табличные модели с тайм-менеджментом

Со старшеклассниками подвисла тема табличных и графических моделей. Я придумал дать её школьникам через тайм-менеджмент и профориентацию. С моей стороны было слишком самоуверенно вложить в одну тему столько других, но это сработало!

Сначала они составили и заполнили простые рефлексивные таблицы: что со мной случилось за год, что я сделал, что помогло мне справиться и кто был со мной на этом пути.

На волне рефлексии мы нарисовали вариацию квадрата Декарта: что я умею, что мне интересно, чем я занимаюсь и чем буду заниматься. Девятые классы в основном писали что-то туманное про экзамены или просто отшучивались, зато одиннадцатые классы обратили внимание на противоречие между интересами, навыками, учебой в школе и образом будущей профессии.

В итоге получился плохой урок про табличные модели, но хороший урок про осознание точки отсчета. С урока они уходили непривычно молчаливыми.

Бренд села

Тема создания сайта села Каменка была отвергнута девятиклассниками, но понравилась десятым классам. Так мы стали изучать тему модерирования и приступили к созданию сайта — чтобы развить бренд села и привлечь новых «Учителей для России».

Мы разработали карту сайта, обозначили основные смысловые точки, разбили роли, нашли фотографии. Уже развернули WordPress на хостинге и потихоньку готовим первую страницу — нарисовали ее макет, провели интервью с учительницей и поработали над текстом про завод, который является градообразующим предприятием. Надеюсь, к концу года выкатим MVP на три-четыре страницы.

Проектная работа

На практике оказалось, что история про учителя, который зажигает всех новыми идеями — большая редкость. Особенно это касается проектной работы. Ее школьники воспринимают как подготовку презентации, а не некую свободу. Тем более они не готовы к системной работе, дедлайнам и ответственности.

Пример удачного проекта — UX-оптимизация карты школьного сайта. Сайт школы оказался общей болью и для меня, и для учениц девятых классов. Сложнее всего было не нарисовать макет сайта, а учесть все требования Рособрнадзора, а их порядка 50. В итоге мы сделали два макета: по пользовательским историям и по требованиям Рособрнадзора. Ученицы сначала выделили цветом схожие по тематике требования, затем сгруппировали их и получили семь разделов. Затем объединили карты и получилась более-менее понятная иерархия страниц, которую нужно воплотить на демо-сайте. Но это уже другая история.

Вместо заключения

Участники программы «Учитель для России» работают в школах два года. По сути, это мой «пристрелочный» год, ведь я никогда не работал учителем. Я пробовал, ошибался, что-то даже получалось. В следующем учебном году я модернизирую модули, некоторые заменю на новые. Мечтаю освоить BluePrint и давать по нему модули программирования и алгоритмов в восьмых-девятых классах, что будет понятным продолжением истории про Scratch для них. BluePrint – это язык визуального программирования для Unreal Engine, если в нём разобраться, то можно делать невероятно крутые вещи.

