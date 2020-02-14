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Старшеклассников с технологическими проектами приглашают в акселератор «Технолидеры будущего»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано» приглашает учеников 8—11 классов на бесплатную программу акселерации «Технолидеры будущего». Зарегистрироваться можно до 31 марта, рассказали в пресс-службе компании.

Старшеклассников с технологическими проектами приглашают в акселератор «Технолидеры будущего»

Заявка на конкурс должна содержать описание технологического проекта, придуманного командой от двух до пяти школьников. Можно расписать собственную идеи, показать прототип изобретения или готовый проект стартапа в технической или естественнонаучной сфере. Инженерно-техническое решение или разработка должны обладать потенциалом монетизации, то есть у них должны быть хотя бы гипотетические потребители, готовые заплатить за новую продукцию.

По итогам очной защиты у участников будет возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд технических вузов,  экспертное сопровождение.

Авторов лучших проектов объявят 15 мая. Команды победителей пригласят на очную сессию акселерационной программы, которая пройдет в Международном детском центре «Артек» с 23 июня по 8 июля 2020 года. Там они смогут доработать проекты и представить их на финальной очной защите перед инвесторами и экспертами в ноябре 2020 года в Москве.

Фото на обложке: Shutterstock / SpeedKingz

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