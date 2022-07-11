«Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ

Основные направления научно-практической работы банка:

модели проектирования и разработки программного обеспечения в различных прикладных областях;

проектирование и разработка распределенных приложений и отказоустойчивых систем;

методы анализа данных в различных прикладных областях;

рекомендательные системы.

Студентами кафедры будут около 80 человек каждый год. Учебная практика и стажировка будут проходить в «Тинькофф». Лучшие студенты получат приглашение на интервью в компанию.

Обучение на кафедре стартует с третьего курса и длится два года — до окончания бакалавриата. Преподавателями на кафедре будут ведущие специалисты «Тинькофф». Заведующий — руководитель отдела рекламных технологий «Тинькофф» Андрей Иванов.

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