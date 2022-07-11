«Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ

«Тинькофф» открыл собственную кафедру на базе Факультета компьютерных наук Высшей школы экономики — ФКН НИУ ВШЭ, говорится в сообщении компании.
Студенты смогут участвовать в научно-исследовательских проектах «Тинькофф», получат фундаментальные математические знания и навыки промышленной разработки.
Основные направления научно-практической работы банка:
- модели проектирования и разработки программного обеспечения в различных прикладных областях;
- проектирование и разработка распределенных приложений и отказоустойчивых систем;
- методы анализа данных в различных прикладных областях;
- рекомендательные системы.
Студентами кафедры будут около 80 человек каждый год. Учебная практика и стажировка будут проходить в «Тинькофф». Лучшие студенты получат приглашение на интервью в компанию.
Обучение на кафедре стартует с третьего курса и длится два года — до окончания бакалавриата. Преподавателями на кафедре будут ведущие специалисты «Тинькофф». Заведующий — руководитель отдела рекламных технологий «Тинькофф» Андрей Иванов.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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