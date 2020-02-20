Три российских вуза вошли в топ-20 рейтинга Times Higher Education для развивающихся стран
МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ вошли в топ-20 лучших вузов по версии Times Higher Education (THE) Emerging Economies University 2020. Список составляется для стран с развивающейся экономикой
МГУ занял 5 место, МФТИ — 12 место, НИУ ВШЭ оказался на 18 месте. В топ-40 списка также вошли МИФИ (27 место) и ИТМО (35 место).
Всего в рейтинге было представлено 400 вузов, из которых 39 — российские.
Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings 2020 составляется в седьмой раз. Он основывается на 13 показателях, разбитых по пяти группам: образование, исследования, цитируемость, доход от промышленности (НИОКР) и интернационализация.
При этом рейтинг учитывает особенности стран с развивающейся рыночной экономикой. Больший вес приходится на показатели интернационализации и дохода от промышленности, в то время как цитируемость публикаций исследователей вуза имеет чуть меньшее значение.
Ранее в этом году Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему того, какие вузы россияне считают лучшими и почему.
Фото: Nirat.pix / Shutterstock
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