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Три российских вуза вошли в топ-20 рейтинга Times Higher Education для развивающихся стран

YOUNG
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ вошли в топ-20 лучших вузов по версии Times Higher Education (THE) Emerging Economies University 2020. Список составляется для стран с развивающейся экономикой

Три российских вуза вошли в топ-20 рейтинга Times Higher Education для развивающихся стран

МГУ занял 5 место, МФТИ — 12 место, НИУ ВШЭ оказался на 18 месте. В топ-40 списка также вошли МИФИ (27 место) и ИТМО (35 место).

Всего в рейтинге было представлено 400 вузов, из которых 39 — российские.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings 2020 составляется в седьмой раз. Он основывается на 13 показателях, разбитых по пяти группам: образование, исследования, цитируемость, доход от промышленности (НИОКР) и интернационализация.

При этом рейтинг учитывает особенности стран с развивающейся рыночной экономикой. Больший вес приходится на показатели интернационализации и дохода от промышленности, в то время как цитируемость публикаций исследователей вуза имеет чуть меньшее значение. 

Ранее в этом году Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему того, какие вузы россияне считают лучшими и почему.

Фото: Nirat.pix / Shutterstock

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