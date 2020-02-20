Быть топ-лайкером: как заработать «взрослые» деньги на детских лайках

Топ-лайкер рассказывает о том, какие видео лучше снимать, как продвигать свой аккаунт, а главное — как заработать на этом реальные деньги.

За два неполных года «работы» блогером на платформе Likee 24-летний Максим Красноносенко, известный как @maceu , успел выйти на доход, сравнимый с хороший столичной зарплатой, и перебраться из Белгорода в Москву.

Пока взрослая платежеспособная аудитория проводит время в Facebook и Instagram, покупатели завтрашнего дня — нынешняя молодежь — общаются в других соцсетях, о существовании которых их родители могут даже не догадываться.

В число самых быстрорастущих платформ входит, в частности, сервис для создания коротких видео Likee, запущенный в 2017 году сингапурской компанией BIGO Technology. Сегодня он представлен более чем в 150 странах мира, а в третьем квартале 2019 года число активных пользователей в месяц достигло 100 млн человек.

Подавляющему большинству пользователей в Likee не исполнилось и 25 лет, но у этой аудитории уже есть деньги, и она готова их тратить на поддержку любимых блогеров — благо, все инструменты для монетизации создаваемого контента в сервисе имеются.

На начало 2020 года мой профиль в сети Likee насчитывал 10 млн подписчиков. Вырасти до статуса топ-лайкера удалось довольно быстро: уже спустя девять месяцев после регистрации в приложении на меня подписалось более миллиона человек.

За неполные два года блогерства мне удалось стать полностью независимым финансово, переехать из Белгорода в Москву и снять квартиру в центре столицы.

До Likee я перепробовал самые разные профессии, в том числе рабочие — укладывал асфальт, подрабатывал кровельщиком, даже делал на продажу картины из гвоздей и ниток.

Сейчас работа в Likee отнимает большую часть времени — новые видео я записываю практически ежедневно, — но и заработок вполне сопоставим с доходом на хорошей позиции в успешной компании.

С чего начать: контент и продвижение

Контент в Likee создается достаточно просто. Задача пользователя — записать видео в 10–15 секунд длиной, используя разнообразные встроенные спецэффекты и фильтры, накладывая музыку, создавая видеодуэты.

Тематика может быть самой разной: кто-то шутит, кто-то танцует на камеру, кто-то снимает ролики о том, как прошел их день, кто-то записывает lip syncs (видео, в которых беззвучно шевелят губами под звуки какой-то песни).

Лучший путь для быстрой раскрутки своего аккаунта — заранее продумать контент-стратегию: выбрать тему, которая вам близка и интересна, и снимать по ней качественные видеоролики. Качественные — то есть с хорошим освещением и звуком, четкой картинкой, грамотным монтажом.

Если у вас неплохое чувство юмора, можно публиковать комедийные скетчи — эта категория считается одной из наиболее востребованных. Если вы хорошо танцуете или поете и можете оригинально себя преподнести — снимайте видео, раскрывающие ваш талант. Я начинал и с того, и с другого, а сейчас публикую много видео, с юмором рассказывающих о романтических отношениях.

В продвижении аккаунта на первых этапах поможет участие в викторинах, конкурсах и актуальных челленджах.

Чем больше лайков и репостов набирает видео пользователя, тем чаще оно показывается в соцсети (в разделе «Популярное») — и тем больше шансов на то, что его увидит максимальное число лайкеров. Главное — следить за трендами и понимать, чего хочет аудитория.

Как только аккаунт достигнет порога популярности в 100–200 тысяч подписчиков, можно начинать кооперироваться с другими блогерами — такие видео традиционно набирают больше просмотров.

Я часто делаю совместные видео с топ-лайкером Лисичкой Элиной (@elinafox; 13,3 млн подписчиков), своей близкой подругой.

Еще один способ набрать аудиторию — вести прямые эфиры (лайкеры очень любят наблюдать за жизнью друг друга в режиме реального времени) и организовывать конкурсы и игры.

Кроме этого, лайкеры могут договориться между собой о взаимном пиаре или пиаре за деньги. В этом случае топ-блогеры рекомендуют подписаться на конкретного человека и получают за это вознаграждение — правила сервиса этого не запрещают.

Как зарабатывать в Likee

Упомянутые выше прямые трансляции — главный инструмент заработка в сервисе. Рассказывая случаи из своей жизни, размышляя о чем-то и просто общаясь с подписчиками, лайкеры могут получать виртуальные подарки от своих зрителей во внутренней валюте — алмазах.

Заработанные алмазы (по сути — добровольные пожертвования от благодарной аудитории) можно накапливать и конвертировать в реальные деньги с последующим выводом на банковский счет. Средняя цена алмаза — 1,7 рубля.

Чтобы привлечь зрителей на эфир и получить больше подарков, ведущие стараются заинтересовать и вовлечь аудиторию — с помощью розыгрышей призов или онлайн-игр.

Количество подарков за одну трансляцию сильно варьируется в зависимости от популярности и активности блогеров. Однако обычно месячный заработок топ-лайкеров сопоставим с уровнем дохода взрослого. Для сравнения: ведущий стример на платформе «живых» трансляций BIGO Live зарабатывает в среднем от 200 до двух тысяч долларов в месяц.

В последнее время популярным лайкерам часто поступают предложения от брендов о сотрудничестве. Здесь сценариев партнерства несколько:

прямо рекламировать товары и услуги;

«нативно» встраивать их в свои ролики.

Например, в одном из последних видео я проверяю, что будет, если положить пустую пачку популярных чипсов в микроволновку — она нагревается и забавно деформируется, сильно уменьшаясь в размерах.

Как правило, на рекламные предложения не стоит рассчитывать, если аудитория страницы менее одного миллиона подписчиков. Тем не менее бренды все активнее осваивают пространство Likee, поскольку понимают, что им необходимо учиться разговаривать с молодой аудиторией на ее языке, а заодно и повышать ее лояльность.

Коллаборации с брендами

Помимо прямой рекламы, бренды могут договориться с лайкером о более длительном партнерстве. Уже есть примеры успешных кейсов — такое сотрудничество зачастую подразумевает, что лайкер запишет ряд тематических видео и поучаствует в продвижении бренда или продукта.

Например, топ-лайкер Илья Буяков (@ilyabuyakov; 3,8 млн подписчиков) участвовал в записи рекламы для бренда машинок-трансформеров Screechers. Он объявлял условия «СкричерБаттла» — креативного конкурса для пользователей.

Когда на платформе появился аккаунт лейбла Black Star, одним из способов продвижения странички стала запись совместного короткого видео с одним из музыкантов лейбла Мишей Марвиным.

В ноябре-декабре 2019 года я участвовал в запуске совместного челленджа мобильного шутера PUBG Mobile и сети быстрого питания Burger King. Часть работы, помимо продвижения онлайн, подразумевала взаимодействие с аудиторией «в реальной жизни» — я встретился с фанатами в ресторане Burger King и станцевал танец в поддержку челленджа.

Эффект кампании, по оценкам самих брендов, оказался мощным: за две недели челлендж #PUBGMOBILEKing привлек 6,6 млн участников, которые опубликовали 440 тысяч видео — их в общей сложности посмотрели более 66,5 млн раз.

Как достичь максимума

Несмотря на то что 60% пользователей Likee относятся к молодому поколению, не стоит недооценивать платежеспособность этой аудитории и ее важности с точки зрения маркетинга для бренда. Привлечь внимание пользователей можно с помощью качественного контента, общения в рамках прямых трансляций и кооперации с другими блогерами. Нельзя забывать об отслеживании актуальных трендов и участии в конкурсах и играх. Деньги в Likee виртуальные, но их легко перевести в реальную валюту и вывести на свой счет. Популярный лайкер может стать рекламным партнером бренда. В этом случае он либо напрямую рассказывает о продукте в своих видео, либо помогает их продвинуть, участвуя в «вирусных» хэштег-челленджах.

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