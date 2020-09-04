Как студенты создали туристический стартап в кризис и заработали первые 20 тысяч рублей

СЕО стартапа Андрей Выслоух рассказывает, как команда программы Moove — бизнес-школы от «Сколково» и МТС — запустила проект в сфере туризма во время пандемии и смогла заработать первые деньги.

Иногда стартапы запускаются в не самое удачное время, но это не значит, что они обречены на провал. Verifly — сервис персонализированного подбора туристических мест. Сейчас он работает в виде чат-бота: клиент отправляет даты, места путешествий и предпочтения. Бот в ответном сообщении предлагает наиболее удачные варианты отдыха.

Создать сервис для путешествий, когда границы закрыты

Мы придумали проект в конце зимы 2020 года. Нам хотелось «перезапустить» сферу туризма — предлагать не просто «топ-5 мест города», а персонализировать путешествия, исходя из предпочтений человека. Мы предположили, что удобнее всего сделать сервис в виде бота — вот каким он получился.

Продать идею без продукта

По советам опытных предпринимателей из бизнес-школы мы провели рыночный эксперимент: решили сначала продать идею, а потом готовый продукт. Поэтому первым делом выясняли, насколько наша идея востребована — мы опрашивали потенциальных покупателей, людей разного возраста и социального положения, через социальные сети и корпоративные порталы компаний.

Спрашивали, что усложняет путешествия, как люди составляют маршрут, готовы ли платить за автоматического «туристического советчика». Исследование показало, что путешественников интересует подобный сервис и они готовы платить за услугу примерно 1000 рублей.

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В итоге мы остановились на боте, который узнает предпочтения путешественника и в ответ присылает карту Google Maps с отмеченными по категориям местами и основными фактами о них. Запросы поступают самые разные: ламповые кофейни, рестораны средней ценовой категории, шумные бары, стрит-фуд, арт-пространства и дикие пляжи.

Сарафанное радио — двигатель продаж

Мы решили продавать услуги сервиса на этапе MVP. Первые 20 сделали за месяц — знакомые из «Сколково» советовали наш сервис друг другу.

На самой первой продаже услуг мы заработали 150 рублей — знакомая попросила подобрать интересные места для посещения в Барселоне. До Испании она не доехала, но через месяц вернулась с другим запросом: найти места уже по Санкт-Петербургу.

За эту работу мы получили 700 рублей. Средний чек за 20 продаж составляет 1000 рублей.

Мы не вкладывались в IT-разработку и рекламу. На работу над сервисом команда потратила только свое время.

Сейчас мы предлагаем покупателям три тарифа:

«Испытай» — создан, чтобы люди попробовали услуги, мы создаем готовую прогулку на один день.

«Почувствуй» — для поездок на три-четыре дня и тех, кто хочет посетить от 15 до 20 мест.

«Насладись» — бессрочная подписка и подбор 45-50 мест в трех путешествиях.

На днях мы создали лендинг, запустили рекламу и уже получили первую продажу. С открытием границ в Танзанию, Турцию и Великобританию количество продаж почти не изменилось. Танзания не слишком популярна у российских туристов, а для путешествия в Турцию люди предпочитают покупать пакетные туры.

Как получить первые продажи в кризис

Люди не перестают тратить деньги даже в кризис. Помните, как этой весной скупили всю гречку и компьютеры? По данным «Тинькофф банка», в марте и апреле 2020 года россияне покупали столько же одежды, сколько и раньше. Продать услуги можно — стоит только набраться смелости их предложить. Не бойтесь начинать продажи без финального продукта. Да, страшно продавать то, чего нет, особенно в кризис, но это приближает вас к реализации продукта и позволяет проверить жизнеспособность идеи в самых жестких условиях. Предлагайте клиенту альтернативу. Если границы закрыты и в Барселону не полететь, организуйте путешествие на Алтай! Это правило касается любой сферы бизнеса. Предлагайте более высокую цену. Человек всегда может отказаться, а вы — успеть снизить стоимость. Переговоры о стоимости — прямой путь к определению средней цены, которая устроит и вас, и клиентов. Главное, чтобы она была выше себестоимости даже на самых ранних этапах.

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