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«Мы создаем для пользователя опыт, переживания и эмоции». Что делает игровой сценарист и как им стать

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Юрий Болдов
Юрий Болдов

Руководитель рекрутмента MY.GAMES в Mail.ru Group

Анна Меликян

Любите играть в компьютерные игры? А их можно ещё и  писать. Игровой сценарист умеет логично построить историю, связать несколько сюжетных линий и сделать опыт игрока максимально захватывающим.

Руководитель рекрутмента MY.GAMES в Mail.ru Group Юрий Болдов рассказал Rusbase, с чего начинается карьера игрового сценариста, в чем ее особенности и как меняется индустрия компьютерных игр.

«Мы создаем для пользователя опыт, переживания и эмоции». Что делает игровой сценарист и как им стать

Сценарист видеоигр — не только про диалоги

Рамки профессии игровых сценаристов — их же еще называют нарративными дизайнерами — достаточно размыты. Он может: 

  • создавать основной сценарий, 
  • прорабатывать второстепенные сценарии,
  • писать необходимые игровые тексты, креативные и технические: диалоги, задачи для персонажа, руководства и описания способностей персонажей. 

Кроме того, нарративный дизайнер может заниматься сборкой диалогов и катсцен (внутриигровых видео) в редакторе, принятом в команде, а также писать околоигровые тексты вроде контента для веб-страниц или кикстартера.

К примеру, в MY.GAMES большая часть работы по сценарию выполняется на аутсорсе. Список обязанностей этой позиции всегда остается открытым и может меняться. Его рамки определяются в каждой команде отдельно, исходя из удобства, производственной необходимости и способностей конкретных сотрудников. А в каких-то компаниях считают: «видишь текст – иди к тому, кто умеет писать», включая в это понятие абсолютно любой текст, в том числе и интерфейсные надписи.

Unsplash

Старт и развитие карьеры

Ситуация с профессиональным ростом меняется от команды к команде. Достаточно часто существует система грейдов – от младшего сценариста до лида, которая привязана к сетке зарплат. В каждом грейде описаны некоторые формальные требования, которым сценарист должен соответствовать. Например, способность контролировать свое время, оценивать задачу и попадать в собственные оценки, способность «курировать» некую особенность игры – следить за тем, как ее делают другие, помогать и подсказывать. И при этом, конечно, уметь грамотно писать текст. 

Зарплата зависит от квалификации и навыков. Игровой сценарист среднего уровня может зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц, на аутсорсе оплата будет 15-25 долларов в час. И часто это удается совмещать.

Профессия сценариста предполагает многогранность. В нашей команде такие специалисты сочетают в себе разносторонние качества: не только умение писать, но и собирать разветвленные диалоги с соблюдением простейшей логики и условий. Например, «показывать реплику 1, если случилось событие А или событие Б, но не случилось событие В, иначе – показывать реплику 2». Некоторым вещам можно научиться, но не все претенденты на позицию сценариста изначально могут справиться с такими комплексными задачами. 

Поиск сценаристов мы начинаем с онлайн-площадок, связанным с геймдевом и свободным литературным творчеством. Кандидата, который удовлетворяет нашим требованиями, ждет обязательное тестовое задание. Хорошие результаты дает нетворк рекрутеров и коллег, близких к сценарному цеху. Рекомендации – отличный и эффективный канал закрытия. Традиционные источники, типа hh.ru, никто не отменял, но профильных специалистов из геймдева там откровенно немного.

Особенности игрового сценария

Игра – для игрока. Он тут герой и бог, даже если проект многопользовательский, а сюжет рассказывает про каких-нибудь антисоциальных личностей или розовых пони. При производстве сценария нужно понимать, что мы создаем для пользователя некий опыт, переживания, эмоции, которые заключены в определенной роли. Насколько сильно эта роль будет отражена в игре, зависит от жанра. В «песочницах» она минимальна, в RPG  – стоит во главе угла. И далеко не все интересные книжные или киношные истории перекладываются на такую концепцию. Во время создания сценария в первую очередь нужно думать не о том, какие будут повороты сюжета в нашей истории, а о том, как мы преподнесем это игроку.

Игровые сценарии проще всего разделить на два принципиально разных типа: 

  • Линейные: они подразумевают одну или несколько хорошо продуманных историй. Линейный вариант позволяет сценаристу долго полировать весь сценарий целиком и каждое отдельное его место, убеждаясь в качестве всех деталей. 
  • Ветвящиеся: некий ограниченный набор заранее прописанных сюжетных линий, позволяющих игроку повернуть ход истории в ключевых точках, количество и значимость которых варьируются. Ветвящийся сценарий дает герою некоторую свободу выбора, но требует от сценаристов поддержания логичности и увлекательности всех веток одновременно – даже тех, которые большинство игроков скорее всего не найдут и никогда не увидят.

А еще можно положиться на генератор случайных чисел и создавать сценарий из заранее прописанных событий, которые появятся или не появятся в каждой конкретной игровой сессии – это тоже подход.

Тренды и перспективы развития профессии

Игры стали лидером в области онлайн-развлечений за счет того, что это очень доступный и при этом увлекательный опыт. Вы являетесь не просто зрителем, но и непосредственным участником процесса. Именно в этом мы видим большие перспективы в будущем. Популярность таких развлечений растет очень быстро, на что в том числе повлияла эпидемия коронавируса и ограничения во всех странах, связанные с карантином и режимом самоизоляции. Это подтверждают финансовые результаты — во втором квартале этого года выручка MY.GAMES увеличилась на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,018 млн руб.

Unsplash

Люди, которые ищут в играх интересные сюжеты, всегда были и всегда будут. И таким людям нужны сценаристы, способные эти сюжеты для них производить. Игровые жанры развиваются, появляются новые способы донесения сюжета до аудитории и вспоминаются хорошо забытые старые. Все начинается с команды, которая решает, что хочет делать проекты с сюжетом и выбирает тот или иной жанр. Дальше все зависит от реализации и успешности проекта. Мы любим игры с хорошим разветвленным сюжетом – сами с удовольствием в них играем и хотим делиться подобным опытом со всем миром.

Фото на обложке: Unsplash

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