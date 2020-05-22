«Я не считаю, что иду в ногу с амбициями». История 19-летнего предпринимателя

Виктор рассказал Rusbase Young о том, как справлялся с недоверием клиентов, как сейчас совмещает несколько проектов, какие у него амбиции и что он может посоветовать начинающим предпринимателям.

Виктор Львов — студент второго курса факультета «управление бизнесом» НИУ ВШЭ и глава «Бизнес-клуба ВШЭ» . Первый бизнес Виктор запустил в 13 лет, и сейчас у него три проекта: бизнес, который оказывает консалтинговые услуги компаниям при подготовке к государственным тендерам, бизнес по механизации черновой отделки и поставки цветов для корпоративных клиентов.

– Как тебе это удалось достичь успеха к 19 годам?

Я не считаю, что иду в ногу с амбициями, результаты сейчас достаточно базовые. Я знаю многих ребят 19 лет, у которых они намного круче. У моего бывшего партнера, хорошего друга, сейчас уже есть проекты федерального масштаба и благодарственные письма от Министерства просвещения и Администрации президента!

– Расскажи, с чего началась твоя история?

Всю осознанную жизнь я хотел стать предпринимателем. Родители как-то даже сказали, что моя первая фраза была «дай копейка». Это внутреннее чувство, стремление.

Ещё и моя бабушка — предпринимательница. В 90-е она возила в Москву много тканей, шила из них вещи и продавала их. У неё было девять точек на крупнейших московских рынках. Я застал это время в детстве и, наблюдая за ней, пытался отзеркалить эту модель поведения. Я видел, что нужно что-то делать, что-то придумывать, зарабатывать деньги. И книги тоже подталкивали меня к предпринимательству.

В 11 лет я прочитал «Богатый папа. Бедный папа». Книжка очень базовая, но в то время оказала на меня сильное влияние. После неё я с друзьями организовал пункт приёма металлолома у бабушки на даче.

В 13 лет я начал заниматься стройкой. Сначала это нельзя было назвать успешным опытом, поскольку меня постоянно кидали и обманывали. Первые небольшие деньги получилось заработать лет в 14-15. А первые два года я работал только ради опыта.

– Ты рассказывал, что первые клиенты не воспринимали тебя всерьез. Как ты с этим справлялся?

У меня есть жёсткие истории на этот счёт. Я начал с поиска строителей и разместил объявления о готовности находить для них клиентов. Постепенно я начал получать звонки, но плодов они не давали.

Кто-то просто блокировал номер и больше не выходил на связь, а кто-то проявлял агрессию прямо во время телефонного звонка. Но я учился. После огромного количества неудач – больше 100 безуспешных звонков – с каждым разом общаясь всё лучше, получилось сделать партнерство с бригадой и осуществить первый заказ.

– В такие моменты у тебя не было мыслей бросить всё это?

Были. Но я воспринимал это не совсем как бизнес. Для меня это было скорее хобби, полезная тренировка, поэтому и отношение было проще.

– Какие навыки тебе понадобились для развития?

В каком-то смысле, бизнес – это универсальный инструмент по развитию себя как личности. Чтобы расти ты должен постоянно прокачивать различные навыки, но первым для меня была лидогенерация, поскольку для каждого бизнеса именно продажи приносят деньги.

Сначала изучаем способы, как привлечь потенциальных клиентов, потом уже учимся продавать. Да, продажи будут получаться не сразу, но нужно практиковаться.

Следующий шаг – менеджмент. Это именно то, чем я сейчас занимаюсь. Начинал я с того, что был «ремесленником», когда делал всё сам. А сейчас же я стараюсь строить автономные системы, используя профильных сотрудников для определенных бизнес-операций.

– Ты говорил, что на каждом жизненном этапе у тебя были учителя. Расскажи, кто они, как ты их находил и что они тебе дали?

В моей жизни очень много людей, которым я сильно благодарен. Искал я их очень просто: не стеснялся писать и спрашивать. Так, в 13 лет я узнал про одного парня, Даню, который в 17 лет заработал миллион рублей на стройке. Я попросил его созвониться, чтобы он рассказал про свой успешный кейс. Возможно, мне повезло, что он оказался очень открытым человеком и согласился стать моим ментором. Я начал следовать его советам. Сначала не очень успешно, но потом через пробы и ошибки стало получаться всё лучше и лучше. Всё это время Даня консультировал меня и давал полезные советы.

– Что драйвит тебя в бизнесе?

Деньги. Понимание того, что ты зарабатываешь, делая хороший и честный продукт.

Моя первая большая сделка по стройке закрылась на 27 000 рублей прибыли. Мне тогда было 14-15 лет. Когда я получил их, пошёл и снял с карточки — для меня это было чем-то нереально классным. Я понимал, что своим интеллектом, своим трудом смог заработать.

Очень драйвит, когда появляются первые результаты. Потом хочется всё больше, больше и больше. Ещё мотивируют интересные кейсы: когда решаешь проблемы, общаясь с клиентами, с партнерами, но при этом решаешь всё честно и не отступаешь от своих интересов.

Особенно драйвят довольные клиенты. Например, мы на 8 марта занимались тюльпанами: 50 000 продали. Клиенты пишут слова благодарности, и это прям нереальная мотивация. В этом году, например, пришли благодарственные письма от банка ВТБ, издательства АСТ.

– Ты неоднократно подчеркивал важность связей в бизнесе. Какие твои главные принципы нетворкинга?

Ты никогда не сможешь использовать человека, если ты не готов дать ему пользу. Это в куда большей степени относится к по-настоящему влиятельным людям: сложно получить что-то, не предложив ничего взамен. Если ты можешь манипулировать человеком, то такой человек тебе не нужен.

Золотое правило нетворкинга: ты должен что-то дать, чтобы тебе дали. Я начинаю любую встречу словами «давай подумаем, как мы можем быть друг другу полезны».

– Ты как-то сказал, что откладываешь деньги на MBA в Стэнфорде. В чем ты видишь ценность такого образования?

МBA в Стэнфорде — это моя мечта! После MBA в Стэнфорде родился Google и другие великие компании. Стэнфорд – это альмa-матер для них. Я думаю, МBA стоит получать, когда у тебя работают хотя бы 50 подчиненных и более-менее автономный бизнес. Скорее всего плотно займусь МBA через 5-7 лет. Многие, кто получал его там, говорят, что это очень круто и что нельзя провести два года более продуктивно, чем в Стэнфорде, получая MBA. Я здесь слепо доверяю людям, которые намного богаче меня.

– У тебя сейчас есть несколько бизнесов, учеба в университете и управление Бизнес-клубом ВШЭ. Как тебе удается эффективно всё успевать?

Эффективно не удается. По-любому где-то идет перекос. Потихоньку выстраиваю системы. Очень важно умение выстраивать автономные бизнес-модели, которые работают без твоего участия, когда ты не занимаешься операционным управлением и в основном думаешь о стратегии и масштабируешь ее.

Например, Бизнес-клуб я оцифровал, прописал все регламенты его работы. Он занимает не так много времени. То же самое можно сказать про учебу. Наш факультет – один из самых простых и практико-ориентированных в Вышке. У тебя есть возможность пройти практику, стажировку, попробовать сделать свой проект.

А вот что касается трех бизнесов — это большой для меня вопрос сейчас. Я размышляю, получить ли опыт в разных нишах, а потом всё соединить и направить фокус на что-то одно, или же сразу сфокусироваться на конкретной нише. Для меня это пока открытый вопрос.

Для того чтобы справляться с таким большим объемом работы, у меня есть система, с помощью которой я разбиваю задачи на временные промежутки, когда занимаюсь только чем-то одним. Также я стараюсь распределять задачи по дням: например, в понедельник у меня фокус на этом проекте, во вторник на другом. По всем остальным я просто закрываю горящие задачи. Когда у тебя в голове слишком много дел и ты прыгаешь с одного на другое, это вообще не эффективно – надо обязательно фокусироваться.

– Расскажи поподробнее про фишки, которые позволяют тебе быть продуктивным.

Утро я стараюсь начать максимально эффективно, потому что, как бы банально это ни звучало, как день начнешь, так его и проведешь. Обычно я читаю, делаю мини-тренировку и принимаю ледяной душ. Это основное. Чтение особенно сильно заряжает утром: часто после крутой книги тебе просто рвать и метать хочется.

Чтобы эффективнее тратить время, надо брать больше задач, больше ответственности и сжигать мосты. Для меня «сжечь мосты» – это дать слово кому-то что-то сделать. Я не ложусь спать до тех пор, пока не закрою список задач, которые сегодня обещал себе сделать.

Также у меня есть очень простой способ планирования. Я ставлю себе три главные задачи на неделю. Если я их выполняю, значит, неделя крутая. Похожее правило у меня на каждый день: я пишу себе главное дело на день. Если я его выполняю, то день прожит не зря.

– Какие советы ты можешь дать начинающему предпринимателю?

Самое главное – что-то делать и получать опыт. Не надо просто сидеть и думать. Очень важно делать, учиться у лучших и читать много книг, особенно на первом этапе, чтобы получить базовые знания. Однако, когда читаешь, надо сразу применять прочитанное, иначе знания не имеют смысла.

Не надо забывать и о формировании своего окружения, потому что оно часто поднимает тебя наверх. Есть такая «теория рек». Она говорит о том, что твой доход равен среднему арифметическому от дохода десяти твоих ближайших друзей. И это реально правда. Поэтому, чтобы повысить свой доход, ты из реки людей, которые зарабатывают 100 000, должен перейти в реку людей, которые зарабатывают 1 000 000. Иногда это бывает очень сложно сделать. Мы зеркалим людей и перенимаем их привычки. Когда ты в кругу людей с доходом 1 000 000, ты смотришь, что они делают, задаёшь им вопросы и зеркалишь их. Частично это можно делать через книги, читая автобиографии, например.

Также необходимо определиться, реально ли ты предприниматель или тебе это внушили. Сейчас идёт некий хайп на предпринимательство, и это не до конца правильно. Есть люди, у которых хорошо получается рисовать или ещё что-то делать, а их толкают в предпринимательство, строить бизнес. Не всем надо быть бизнесменами.

– Как ты поймешь, что достиг своей конечной цели?

Step by step. Сначала я заработаю 100 миллионов рублей, потом миллиард, 50 миллиардов и так далее. То есть от цели к цели. Также важно постоянно делать план-факт анализ, чтобы не сбиваться с пути.

Кстати, насчет принципов здесь очень важно всегда искать возможность заработать больше и умение видеть профит. Это ключевая история предпринимателей. Предпринимательство – это взгляд на мир, когда ты умеешь создавать добавленную стоимость и видеть возможность заработать.

Лично я просто из интереса много анализирую бизнес-процессы в других компаниях, особенно когда приезжаю в другую страну, и вижу, как заработать больше: поставить здесь это, здесь это, здесь внедрить систему лояльности, увеличить клиентоориентированность и всё – приток увеличится в полтора раза. Если ты это умеешь видеть и внедрять, то это очень классно.

Также важно не жадничать и нормально платить своим людям. Сначала по неопытности я ошибся: своим ребятам, которые выкладывались, я предложил систему, которая не работала: мы зарабатывали мало, и они уходили. Когда система начала приносить деньги, я звал новых людей, но снова боялся им платить, и также не звал людей, которым была нужна большая зарплата. В прошлом году рост был как раз за счет того, что я научился расти через сильных сотрудников. Я взял на хорошую зарплату реально опытных людей, которые знают, что надо делать.

– Финальный совет от тебя.

Стоит начать с чтения. Но главное – как можно раньше начать комбинировать книги с каким-нибудь проектом. Так будет намного полезней. Прочитал – применил, прочитал – применил. На практике часто всё бывает по-другому. Сделайте себе игрушку, чтобы как можно быстрее начать практиковаться, но не ждите быстрых денег, отнеситесь к этому как к игре по нарабатыванию собственных навыков. Как только Вы в достаточной степени прокачаете себя – деньги придут.

Также важно определиться с приоритетами. У меня бизнес в приоритете. Это мое личное решение. Возможно, это неправильно. Возможно, учеба должна быть в приоритете. Я не знаю. Но свободное время точно есть у всех. Глупо не тратить его с пользой. Создавайте бизнес, становитесь частью уже существующих проектов, идите на стажировки, получайте опыт – это самое главное. Меньше слов – больше дела.