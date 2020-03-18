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Финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет онлайн из-за коронавируса

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Организаторы Всероссийской олимпиады школьников изменили процедуру проведения мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Поменяется расписание финалов, а участники смогут пройти заключительный этап в режиме онлайн, сообщает Министерство Просвещения со ссылкой на министра Сергея Кравцова.

Финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет онлайн из-за коронавируса

Министерство просвещения проинформировало все регионы об изменениях в сроках проведения олимпиады. Конкретные даты будут объявлены в ближайшие дни. Ранее планировалось начать с 20 марта.

Несмотря на изменение сроков и технологий проведения, все преимущества и бонусы для победителей при поступлении в вузы будут сохранены. 

Олимпиада традиционно охватила все регионы страны, в финал вышло около 5600 школьников. Она проводится по 24 общеобразовательным предметам и даёт учащимся возможность показать свои способности.

Фото на обложке: Shutterstock / smolaw

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