«Я не боюсь за будущее, потому что у меня есть свое дело»

Никите Горбунову из Ижевска только недавно исполнилось 18 лет, но он уже успел дважды побывать на Эльбрусе, пройти триатлон и открыть свое дело. Мастерская изделий из эпоксидной смолы приносит старшекласснику примерно 30 тысяч рублей в месяц. «Не у всех ровесников есть такой доход», — говорит Никита. RB Young узнал, почему Никита не планирует поступать в вуз и как к его работе относятся родители и учителя.

Я учусь в 11 классе общеобразовательной школы, увлекаюсь спортом. До девятого класса хотел стать врачом. Потом мои интересы резко поменялись: я съездил в Москву, где познакомился с предпринимателем Александром Трещевым. Я был подписан на него в Instagram и периодически писал ему комментарии, задавал вопросы. Перед поездкой уточнил, не будет ли у него выступлений — он ответил, что нет, и пригласил познакомиться лично.

До этого я не представлял, что люди реально могут так жить: ездить на дорогой машине, обустроить офис в башне, зарабатывать крупные суммы. Понял, что врачу такая жизнь недоступна, и решил сменить фокус на юриспруденцию.

На курсах первой медицинской помощи я познакомился с компанией активных людей, мы даже прошли трехдневный курс выживания в лесу, где сами добывали воду и пищу. Один из приятелей так красочно рассказал об Эльбрусе, что я решил подняться туда. Тогда, в 15 лет, я вообще никак не готовился к восхождению. Дошел до 4800 м, а дальше не смог — не хватило выносливости. Чтобы тренировать выносливость, начал бегать — и через год покорил вершину.

Так получилось, что в моей компании были одни предприниматели — вместе мы провели 20 дней. Конечно, это тоже повлияло на мои решения и образ мыслей. Меня отговорили быть юристом, спросив: «Зачем тебе то, что не нравится?». И я впервые задумался о своем деле.

Как я решил делать доски

После восхождения я начал бегать еще активнее: пробежал полумарафон, а затем увлекся триатлоном и летом 2020 года прошел Ironstar113 за 5 часов 48 минут — в 17 лет. Думаю, что именно спорт научил меня быть более настойчивым и всегда добиваться своего. А еще во время тренировок я могу детально все обдумать.

Идея с мастерской появилась год назад: я увидел в Instagram симпатичные столы из эпоксидной смолы. В США их продают по $5000. Я узнал, как их производят, сколько это стоит. Но решил начать с деталей попроще: по урокам на YouTube стал делать кольца. Их себестоимость — 300 рублей, изготовление занимало три дня. Продавал я их за 800-1200 рублей. Первых клиентов нашел благодаря рекламе: предложил девушке-блогеру с 36 тысячами фолловеров рекламу по бартеру. Я получил тогда 300 подписчиков и 10 заказов.

Мои изделия можно узнать по характерным «молниям» на дереве. Делаю их с помощью аппарата, схему которого увидел на YouTube — в Ижевске мне его собрал электрик за 2000 рублей. Я пропускаю через дерево заряд электричества, которое оставляет следы, а затем заливаю трещины эпоксидной смолой. Процесс занимает примерно 1,5 недели. Себестоимость доски — 3000 рублей, а продаю я их за 4000-5000 рублей в зависимости от размера.

Дубовые доски заказываю в Уфе, остальное беру в своем городе. Вырезаю сам все формы. Для одного предмета нужно около 800 г эпоксидной смолы. Килограмм стоит 1500 рублей.

Пока работаю в гараже у родителей, но планирую искать помещение, нужно больше места.







«Я только недавно начал получать доход»

Сперва я изготавливал доски под заказ. Клиенты часто просили изменить внешний вид, это портило дизайн и увеличивало срок работы, поэтому сейчас я делаю все только на свободную продажу. В месяц получается примерно 15 досок.

Для раскрутки я начал изучать таргетинг, зарегистрировался на «Ярмарке мастеров», Avito, Etsy, eBay. 45% заказов приходит из Instagram, столько же — на Avito. Часто люди пишут мне лично, по рекомендации. Большинство покупателей из Москвы, так как для Ижевска доски дорогие.

В прошлом месяце мастерская принесла мне 30 тысяч рублей — и это я еще работал половину дня. А в целом мой бизнес начал окупаться четыре месяца назад. Опять же, благодаря рекламе: обо мне по бартеру разместил пост Илья Слепов, основатель Runlab — после Stories у меня было шесть заказов на доски и один на стол.

Недавно я два раза ездил в Москву: в первый раз пытался договориться с шоурумами о продажах, но не понравились их условия. Они хотели доски по себестоимости, чтобы сделать наценку побольше. А второй раз я участвовал в Маркете местной еды. Мне удалось быстро договориться с организатором: вечером отправил заявку, а утром получил подтверждение. Аренда стола обошлась в 5000 рублей.

У меня не было конкретной цели, скорее, хотел просто попробовать формат. Все прошло круто. Во-первых, я познакомился с предпринимателями, которые подсказали мне, где я еще могу поучаствовать. Во-вторых, я понял, что нужно делать не только дорогие, но и бюджетные вещи: помимо досок у меня покупали кольца. Я решил, что буду как можно чаще участвовать в маркетах: это и заработок, и путешествия.

Недавно я наконец-то сделал первый стол на заказ. В отличие от доски, он изготавливается месяц, так как смолу нужно заливать несколько раз. Первый стол я продал за 40 тысяч рублей — это дешево, я неправильно рассчитал себестоимость. Вместо запланированных 15 тысяч рублей потратил 30 тысяч. Буду повышать цены.

Помогает ли мне возраст продвигаться? Да. Окружающие считают, что свое дело в 17-18 лет — это очень необычно, поэтому поддерживают. А вот в спорте это накладывало ограничения: несовершеннолетние не могут участвовать в марафонах и триатлоне. Поэтому каждый раз на регистрации я нервничал: а допустят ли? Но мне везло — организаторы не смотрели на дату рождения в документах. Сейчас мне уже 18 и я не переживаю по этому поводу.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сервировочная доска • смола (@dre_vo)



«В школе меня считают прогульщиком»

В будущем я хотел бы заниматься чем-то еще, кроме мастерской, но пока у меня нет конкретной идеи.

Как родители относятся к моему хобби? Сперва они думали, что это несерьезно, и настаивали на поступлении в вуз, чтобы у меня был диплом. Сейчас, мне кажется, они смирились и стараются поддерживать.

Пока я не сталкивался с трудностями в предпринимательстве. Например, я за час зарегистрировался как самозанятый. Об ИП пока не думаю — там налог больше, а у меня не такие объемы производства. Удмуртия признана самой «предпринимательской» республикой. У нас есть центр поддержки предпринимательства, куда я периодически хожу на встречи и лекции.

Пока я не планирую получать высшее образование в классическом вузе, хотя меня пугает армия. Просто я не знаю, чему меня может научить институт — я давно всю информацию ищу сам в интернете.

Не могу сказать, что уделяю много времени учебе — это зависит от личной нагрузки. Считаю, что программа простая и ее можно изучить самостоятельно. Я постоянно смотрю курсы и ролики на YouTube. Обычно прихожу на пару уроков, а затем иду в мастерскую. О моем деле знает классная руководительница, остальные педагоги считают меня прогульщиком. Кажется, у меня за полугодие будут двойки, но за год выйдут тройки. Хочу закончить 11 классов и забыть все, как страшный сон.





Триатлон IronStar

Как совмещаю мастерскую, учебу и спорт? Учеба занимает пару часов в день. Мастерская — 5-6 часов, подготовка к стартам — шесть раз в неделю по два часа вечером. Обычно я встаю в 6:45, чтобы в 8 утра быть в школе, в 11 ухожу в гараж, в 18:30 у меня спорт, сон — не позже 23:00.







Елена Штетингер

Креативный проект Heldi _Art, продала более 2000 досок с эпоксидной смолой

Что дало мне свое дело? Свободу и независимость, умение ценить деньги. Сейчас я не боюсь за будущее, потому что знаю, чем хочу заниматься.

Когда я два года назад начинала заниматься изделиями из эпоксидной смолы, мало кто знал, что это такое. А сейчас рынок переполнен: можно найти и серьги, и кольца, и доски, и подстаканники, и подносы, и даже столы на любой бюджет. Многие в регионах демпингуют. Около 30% посетителей моих мастер-классов начинают продавать уже свои доски.

У такой популярности несколько причин: доступность уроков и материалов, простота исполнения. Изготавливать доски можно и дома, главное, чтобы помещение хорошо проветривалось, а в момент сушки в комнате не было людей или животных.

Самое сложное в этом деле — найти свой стиль и продать товар. Поэтому прежде чем открыть бизнес, подумайте, чем вы будете отличаться от других.

Я бы посоветовала сделать акцент на онлайн-продажах: SMM, реклама в соцсетях. Большинство моих покупателей из Москвы, и я заметила, что люди хотят все здесь и сейчас — у них нет времени на поездку в центр и долгий шоппинг. Увидел — заказал — оплатил — получил доставку.

Какие советы я могу дать Никите и другим мастерам?

Вкладывайтесь в контент. Не жалейте денег на красивую фотосъемку: люди покупают картинку и готовы за нее переплачивать. Это увеличивает шансы, что продукт купят именно у вас.

Используйте соцсети. Пишите и рассказывайте о себе, своем творчестве. Челленджи, забавные конкурсы, посты — что угодно. Главное, чтобы это отличалось от конкурентов и было искренне — люди чувствуют фальшь.

Заведите аккаунты на всех онлайн-классифайдах и маркетплейсах. Покупатели должны найти вас в удобном для себя месте.

Идите на маркеты. По опыту скажу, что это работает как минимум на узнаваемость бренда и перспективу: всегда найдутся люди, которые увидят вас, возьмут визитку и вернутся за покупкой. Плюс, они хороши тем, что вам всегда дадут обратную связь.

Создайте сервис. Сегодня найти красивую доску с эпоксидной смолой не проблема. Но если клиент увидит сервис и внимание к себе, он обязательно вернется. Скидка, красивая упаковка, небольшой комплимент — все это мотивирует прийти к вам еще раз.

Большинство продаж у меня идет через онлайн. Да, мои изделия есть в центре искусства ArtPlay, но покупают их не так активно, как хотелось бы.

Фото в тексте: предоставлены героем