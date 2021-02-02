Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Образование и жизнь в Руане: «Русским легко поступить в любой французский вуз»

YOUNG
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

Никита Воронин родился и вырос в Ставрополе. С восьмого класса у него была цель — поступить во французский вуз. Сейчас ему 18, и он учится на факультете экономики в University of Rouen Normandy. «Поступить во французский университет проще, чем кажется», — говорит он.

Он рассказал RB.RU об особенностях обучения в Руане и о том, что происходит со студенческой жизнью на удаленке во время карантина.

Образование и жизнь в Руане: «Русским легко поступить в любой французский вуз»

Когда я был в восьмом классе, мама узнала, что во Франции можно обучаться бесплатно. У меня все было хорошо с языками, поэтому я подумал, что это хорошая идея, и начал целенаправленно готовиться к поступлению в зарубежный вуз.  Чтобы поступить во французское учебное заведение, нужны хорошие оценки — чем выше, тем больше шансов. Плюс действующий загранпаспорт на весь срок пребывания, сертификат уровня B2 и CV — что-то вроде резюме с успехами и наградами за время учебы. Все документы нужно перевести и заверить у нотариуса.

Иностранцам поступить даже легче, чем местным: во Франции более строгие правила в школе, а в России реально учиться на пятерки, которые потом конвертируются в высший балл.

Во Франции недавно прошла образовательная реформа, поэтому некоторые вузы стали платными. Подавать документы разрешено только в три вуза — я искал по фильтру на сайте Etudes en France. Выбрал вузы с бесплатным обучением. Отмел города, где сложно найти жилье, например, Париж и Марсель. Документы подаются в сжатый срок — примерно неделю в январе, а в апреле уже присылают результаты. Так как в январе еще нет табеля с оценками, придется перевести выписку об оценках за несколько лет. Еще нужно прикрепить мотивационное письмо. В этом мне помог педагог: у нее были ученики, которые уже поступили во французские вузы, поэтому я взял их письма за образец.

Тут я сделал ошибку: разослал в три вуза одинаковые письма о том, что люблю экономику и хочу ее изучать. Прежде чем писать письмо, нужно знать специфику вуза. Если университет специализируется на юриспруденции, они вряд ли примут человека, которому просто нравится экономика.

 

Миссия выполнима: как Никита добрался до Руана и искал жилье 

О поступлении я узнал на уроке обществознания. Увидел письма… Пришло два отказа и положительный ответ от университета в Руане — University of Rouen Normandy. Но пока я не получил студенческий билет, я особо не радовался и никому не рассказывал.

Самые большие сложности были с визой. У нескольких моих знакомых не получилось учиться за границей, так как все было закрыто. Но Франция — одна из немногих стран, которые выдавали документы на въезд студентам. На мой регион работал единственный визовый центр — в Краснодаре, и то — всего пять часов в неделю. Записаться онлайн нереально — все ближайшие даты были расписаны. Поэтому мы с мамой решили просто прийти к центру: охранник не хотел пускать, но сказал, что если кто-то не придет, нас примут. Нам сильно повезло: так и случилось.

Я приехал в Руан в сентябре, когда все жилье было занято. Места в общежитии дают только мигрантам или студентам по обмену, поэтому большинство снимает частное жилье. Поселился в отеле и думал, что за четыре дня что-то найду… Французы очень необязательные: могут не отвечать по телефону, часто уходят на перерыв. Поэтому я проходил по 15-20 км в день: лично ходил во все резиденции. Помог случай: позвонил в одно место и сказал, что нахожусь недалеко от них и готов посмотреть жилье. Там была очередь, и если бы не это обстоятельство, его бы сняли до меня.

Я живу в студии 20 кв. м. Здесь есть ванная, рабочее место, раскладной стол, шкаф, бойлер, батарея, холодильник и плита на две конфорки. Я не хочу называть стоимость студии, но скажу, что в Руане дешевле 350 евро в месяц вы ничего не найдете. Интернет я не подключал: пользуюсь 4G. У меня тариф за 13 евро в месяц — в стоимость входит 80 Гб в месяц и безлимитные звонки. Мой оператор дает хороший бонус: у него точки WiFi по всему городу, и все абоненты автоматически к ним подключаются. Можно даже взять тариф за 2 евро и использовать WiFi.

Руан

 

«Вылететь из универа невозможно: тебе помогут и подтянут» 

Во Франции есть как платные, так и бесплатные университеты. В отличие от России, тут более долгие пары: они могут длиться и 2,5, и 5 часов, но с перерывом. Отношения между учителями и студентами доброжелательные: тебе всегда помогут и объяснят тему. На пары можно приходить в любой одежде, даже в шортах. И перекусывать во время занятий. Вылететь тут сложно: если ты не сдаешь экзамен, то максимум, что могут сделать, — оставить на второй год.

Я плачу 170 евро в год за сервис: занятия спортом, библиотеку .

Вместе со мной на курсе учится 476 человек. Кстати, я застал и очное обучение, и удаленку. У нас нет домашних заданий. А теории больше, чем практики. На удаленке преподаватели дают материал для самостоятельного изучения, иногда могут зачитывать свои лекции. Это мне нравится: вопросы нужно задавать по почте и все равно изучать материал самому. Знания проверяют на экзамене.

Библиотека университета

 

«Работам присваивают номер: учитель не знает, кому он ставит оценку» 

В Университете Руана зачет складывается из блоков. Например, в экономике есть несколько разделов. Поэтому, если за что-то у тебя плохой средний балл, ты можешь подтянуть разделы и получить зачет. Более того, мы не сдаем экзамены устно: только письменно. А работам присваивают номер, чтобы преподаватель не знал, чью работу проверяет. Это исключает персонализированное отношение. 

Диплом бакалавра тут можно получить за три года, в то время как в России — минимум за четыре. Во Франции я ни разу не слышал о том, что преподавателям нужно дарить подарки. Да и педагоги часто меняются. Заботится ли вуз о трудоустройстве? Мне приходят предложения подработки: курьером, в call-центре. Есть совет, который занимается этим, даже если студент не ищет работу. Все государственные университеты одинаково востребованы — то есть почти не отличаются по уровню образования. Получив диплом в любой точке страны, ты найдешь работу.

 

Про общение между студентами

В нашем вузе нет увеселительных мероприятий или творческих конкурсов. Зато у нас большой выбор спортивных занятий: есть свыше сотни секций, например, настольный теннис, брейк-данс, бокс, атлетика, гимнастика. И стоит это 25 евро в год — очень дешево. До введения в ноябре карантина все работало. 

Студенческие активности можно найти в городе, но вуз их не предлагает. Тут нет тимбилдингов. Многие знакомы со школы: во Франции выбирают университет по территориальному признаку.

Я сам завел не так много знакомств, потому что усердно учусь, а в свободное время подрабатываю. За все время я познакомился только с двумя русскими девушками: у одной попросил конспект, а другая увидела в библиотеке, что я заполняю документы на русском.

Центр города

 

Жизнь в Руане: цены на еду и ЖКУ, менталитет французов 

Руан — старый европейский город. Государство охраняет многие здания и следит за архитектурным обликом города. Он считается студенческим городком: из 130 тысяч жителей — 30 тысяч студентов.

У меня не так много свободного времени. Первые месяцы я сидел в библиотеке, чтобы улучшить французский. Просыпаюсь в 8 утра, прорабатываю лекции. Сейчас расписание несколько странное: бывает, что половину дня пар нет, а начинаются они ближе к вечеру. Я живу практически в центре: до вуза мне полчаса. Пока иду до университета, прохожу по всем центральным улицам. На моем пути самый высокий собор во Франции, мэрия, современные улицы с магазинами.

Во Франции очень дорогая еда. Я готовлю себе сам и не ем в кафе. Немцы, кстати, тоже жалуются на цены, хотя у них европейские зарплаты. Некоторые продукты, например, сладости и чипсы, стоят примерно столько же, сколько в России. А вот яйца, мясо, молоко — дорогие. Курица — 720 рублей за килограмм, говядина — 1300 рублей. Картофель — 180 рублей. Но и фаст-фуд тут примерно в 2-3 раза дороже, чем в России. Зато богатый выбор вина и сыров, правда, я не увлекаюсь ни тем, ни другим.

1/2
Чек из магазина
2/2
Чек из магазина

 

Если говорить про ЖКУ, то их стоимость обычно включена в аренду. Я плачу фиксированную сумму в 20 евро за воду и 40 евро за электричество. Несколько раз просил изменить схему оплаты — хотел платить по потреблению, — но не получилось. Зато в холодное время это плюс: могу включать отопление и не экономить. Да, французы экономят на электроэнергии и предпочтут надеть несколько свитеров — я сам так делал!

Зарплаты у французов выше, чем в России, но при этом они остаются скромными и в чем-то похожи на русских. Им важнее жить в комфорте, чем пускать пыль в глаза. Например, многие ездят в одноместных или двухместных машинах. Закупаются в супермаркетах по выходным. Я постоянно вижу ситуации, когда кто-то кому-то поможет, поддержит, улыбнется. Они проявляют больше эмпатии: бывает, что незнакомцы спрашивают в лифте, как у меня дела.

Хочу ли я вернуться в Россию? Скорее, нет. Я учусь в интернациональном вузе и знаю два самых популярных языка в мире — французский и английский, поэтому я рассматриваю в будущем возможность работы по всему миру.

 

 Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Наша платформа позволяет заработать сидя за ноутбуком, а не раздавая листовки на улице»
  2. 2 Образование и жизнь в Гамбурге: «Тут нет формы, электронных дневников и конкурсов, а твои оценки знает только учитель»
  3. 3 «Я из Мурманска, но все равно не могу привыкнуть к местной погоде». Жизнь и учеба в Дании глазами русского

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2021

Хакатон инновационных решений для хоккея с мячом BANDYHACK

03 февраля 2021

Актион Акселератор от медиагруппы «Актион-МЦФЭР»

05 февраля 2021

Хакатон в сфере благотворительности Charity boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма