Образование и жизнь в Руане: «Русским легко поступить в любой французский вуз»

Он рассказал RB.RU об особенностях обучения в Руане и о том, что происходит со студенческой жизнью на удаленке во время карантина.

Никита Воронин родился и вырос в Ставрополе. С восьмого класса у него была цель — поступить во французский вуз. Сейчас ему 18, и он учится на факультете экономики в University of Rouen Normandy. «Поступить во французский университет проще, чем кажется», — говорит он.

Когда я был в восьмом классе, мама узнала, что во Франции можно обучаться бесплатно. У меня все было хорошо с языками, поэтому я подумал, что это хорошая идея, и начал целенаправленно готовиться к поступлению в зарубежный вуз. Чтобы поступить во французское учебное заведение, нужны хорошие оценки — чем выше, тем больше шансов. Плюс действующий загранпаспорт на весь срок пребывания, сертификат уровня B2 и CV — что-то вроде резюме с успехами и наградами за время учебы. Все документы нужно перевести и заверить у нотариуса.

Иностранцам поступить даже легче, чем местным: во Франции более строгие правила в школе, а в России реально учиться на пятерки, которые потом конвертируются в высший балл.

Во Франции недавно прошла образовательная реформа, поэтому некоторые вузы стали платными. Подавать документы разрешено только в три вуза — я искал по фильтру на сайте Etudes en France. Выбрал вузы с бесплатным обучением. Отмел города, где сложно найти жилье, например, Париж и Марсель. Документы подаются в сжатый срок — примерно неделю в январе, а в апреле уже присылают результаты. Так как в январе еще нет табеля с оценками, придется перевести выписку об оценках за несколько лет. Еще нужно прикрепить мотивационное письмо. В этом мне помог педагог: у нее были ученики, которые уже поступили во французские вузы, поэтому я взял их письма за образец.

Тут я сделал ошибку: разослал в три вуза одинаковые письма о том, что люблю экономику и хочу ее изучать. Прежде чем писать письмо, нужно знать специфику вуза. Если университет специализируется на юриспруденции, они вряд ли примут человека, которому просто нравится экономика.

Миссия выполнима: как Никита добрался до Руана и искал жилье

О поступлении я узнал на уроке обществознания. Увидел письма… Пришло два отказа и положительный ответ от университета в Руане — University of Rouen Normandy. Но пока я не получил студенческий билет, я особо не радовался и никому не рассказывал.

Самые большие сложности были с визой. У нескольких моих знакомых не получилось учиться за границей, так как все было закрыто. Но Франция — одна из немногих стран, которые выдавали документы на въезд студентам. На мой регион работал единственный визовый центр — в Краснодаре, и то — всего пять часов в неделю. Записаться онлайн нереально — все ближайшие даты были расписаны. Поэтому мы с мамой решили просто прийти к центру: охранник не хотел пускать, но сказал, что если кто-то не придет, нас примут. Нам сильно повезло: так и случилось.

Я приехал в Руан в сентябре, когда все жилье было занято. Места в общежитии дают только мигрантам или студентам по обмену, поэтому большинство снимает частное жилье. Поселился в отеле и думал, что за четыре дня что-то найду… Французы очень необязательные: могут не отвечать по телефону, часто уходят на перерыв. Поэтому я проходил по 15-20 км в день: лично ходил во все резиденции. Помог случай: позвонил в одно место и сказал, что нахожусь недалеко от них и готов посмотреть жилье. Там была очередь, и если бы не это обстоятельство, его бы сняли до меня.

Я живу в студии 20 кв. м. Здесь есть ванная, рабочее место, раскладной стол, шкаф, бойлер, батарея, холодильник и плита на две конфорки. Я не хочу называть стоимость студии, но скажу, что в Руане дешевле 350 евро в месяц вы ничего не найдете. Интернет я не подключал: пользуюсь 4G. У меня тариф за 13 евро в месяц — в стоимость входит 80 Гб в месяц и безлимитные звонки. Мой оператор дает хороший бонус: у него точки WiFi по всему городу, и все абоненты автоматически к ним подключаются. Можно даже взять тариф за 2 евро и использовать WiFi.

Руан

«Вылететь из универа невозможно: тебе помогут и подтянут»

Во Франции есть как платные, так и бесплатные университеты. В отличие от России, тут более долгие пары: они могут длиться и 2,5, и 5 часов, но с перерывом. Отношения между учителями и студентами доброжелательные: тебе всегда помогут и объяснят тему. На пары можно приходить в любой одежде, даже в шортах. И перекусывать во время занятий. Вылететь тут сложно: если ты не сдаешь экзамен, то максимум, что могут сделать, — оставить на второй год.

Я плачу 170 евро в год за сервис: занятия спортом, библиотеку .

Вместе со мной на курсе учится 476 человек. Кстати, я застал и очное обучение, и удаленку. У нас нет домашних заданий. А теории больше, чем практики. На удаленке преподаватели дают материал для самостоятельного изучения, иногда могут зачитывать свои лекции. Это мне нравится: вопросы нужно задавать по почте и все равно изучать материал самому. Знания проверяют на экзамене.





Библиотека университета

«Работам присваивают номер: учитель не знает, кому он ставит оценку»

В Университете Руана зачет складывается из блоков. Например, в экономике есть несколько разделов. Поэтому, если за что-то у тебя плохой средний балл, ты можешь подтянуть разделы и получить зачет. Более того, мы не сдаем экзамены устно: только письменно. А работам присваивают номер, чтобы преподаватель не знал, чью работу проверяет. Это исключает персонализированное отношение.

Диплом бакалавра тут можно получить за три года, в то время как в России — минимум за четыре. Во Франции я ни разу не слышал о том, что преподавателям нужно дарить подарки. Да и педагоги часто меняются. Заботится ли вуз о трудоустройстве? Мне приходят предложения подработки: курьером, в call-центре. Есть совет, который занимается этим, даже если студент не ищет работу. Все государственные университеты одинаково востребованы — то есть почти не отличаются по уровню образования. Получив диплом в любой точке страны, ты найдешь работу.

Про общение между студентами

В нашем вузе нет увеселительных мероприятий или творческих конкурсов. Зато у нас большой выбор спортивных занятий: есть свыше сотни секций, например, настольный теннис, брейк-данс, бокс, атлетика, гимнастика. И стоит это 25 евро в год — очень дешево. До введения в ноябре карантина все работало.

Студенческие активности можно найти в городе, но вуз их не предлагает. Тут нет тимбилдингов. Многие знакомы со школы: во Франции выбирают университет по территориальному признаку.

Я сам завел не так много знакомств, потому что усердно учусь, а в свободное время подрабатываю. За все время я познакомился только с двумя русскими девушками: у одной попросил конспект, а другая увидела в библиотеке, что я заполняю документы на русском.





Центр города

Жизнь в Руане: цены на еду и ЖКУ, менталитет французов

Руан — старый европейский город. Государство охраняет многие здания и следит за архитектурным обликом города. Он считается студенческим городком: из 130 тысяч жителей — 30 тысяч студентов.

У меня не так много свободного времени. Первые месяцы я сидел в библиотеке, чтобы улучшить французский. Просыпаюсь в 8 утра, прорабатываю лекции. Сейчас расписание несколько странное: бывает, что половину дня пар нет, а начинаются они ближе к вечеру. Я живу практически в центре: до вуза мне полчаса. Пока иду до университета, прохожу по всем центральным улицам. На моем пути самый высокий собор во Франции, мэрия, современные улицы с магазинами.

Во Франции очень дорогая еда. Я готовлю себе сам и не ем в кафе. Немцы, кстати, тоже жалуются на цены, хотя у них европейские зарплаты. Некоторые продукты, например, сладости и чипсы, стоят примерно столько же, сколько в России. А вот яйца, мясо, молоко — дорогие. Курица — 720 рублей за килограмм, говядина — 1300 рублей. Картофель — 180 рублей. Но и фаст-фуд тут примерно в 2-3 раза дороже, чем в России. Зато богатый выбор вина и сыров, правда, я не увлекаюсь ни тем, ни другим.

1/2 Чек из магазина 2/2 Чек из магазина

Если говорить про ЖКУ, то их стоимость обычно включена в аренду. Я плачу фиксированную сумму в 20 евро за воду и 40 евро за электричество. Несколько раз просил изменить схему оплаты — хотел платить по потреблению, — но не получилось. Зато в холодное время это плюс: могу включать отопление и не экономить. Да, французы экономят на электроэнергии и предпочтут надеть несколько свитеров — я сам так делал!

Зарплаты у французов выше, чем в России, но при этом они остаются скромными и в чем-то похожи на русских. Им важнее жить в комфорте, чем пускать пыль в глаза. Например, многие ездят в одноместных или двухместных машинах. Закупаются в супермаркетах по выходным. Я постоянно вижу ситуации, когда кто-то кому-то поможет, поддержит, улыбнется. Они проявляют больше эмпатии: бывает, что незнакомцы спрашивают в лифте, как у меня дела.

Хочу ли я вернуться в Россию? Скорее, нет. Я учусь в интернациональном вузе и знаю два самых популярных языка в мире — французский и английский, поэтому я рассматриваю в будущем возможность работы по всему миру.

Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем