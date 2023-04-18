Танго для приезжих: какие возможности иностранцам дает Аргентина

Это, казалось бы, открывает большие перспективы для появления новых бизнесов. Однако чтобы жить здесь и развивать коммерчески успешные проекты, нужно понимать культурные особенности, нюансы законодательства и налогообложения. RB.RU рассказывет про минусы, плюсы и потенциал Аргентины для тех, кто интересуется возможностями этой страны.

Несмотря на проблемы в экономике, минимум одиннадцать стартапов с аргентинскими корнями уже получили статус «единорогов». Однако даже в Буэнос-Айресе, столице страны, не хватает сервисов, привычных для жителей мегаполисов.

Недорогая для эмиграции, Аргентина привлекает все больше русскоязычных предпринимателей и специалистов. Пожалуй, самая безопасная, и при этом англоговорящая страна региона ЛАТАМ не требует визы от туристов из России и вместе с тем сравнительно легко дает ВНЖ и даже гражданство.

Содержание:

Население Аргентины, по данным государственного института статистики INDEC, составляет 46 млн человек. Это страна эмигрантов, которая входит в десятку крупнейших государств мира. За последние два года количество русскоязычных граждан здесь сильно выросло. Среди них — семьи молодых предпринимателей, которые приехали сюда рожать детей, чтобы получить гражданство и паспорт, открывающий безвизовый въезд в 170 стран.

Как растет население Аргентины. Lanacion

Например, по данным консульского отдела российского посольства в Аргентине, только в прошлом году в страну переехали от 2000 до 2500 граждан России, большая часть из них — беременные женщины, планировавшие роды. В 2023 году их количество может вырасти до 10 тыс. человек. По закону, новорожденный иностранец автоматически получает гражданство Аргентины, а его родители — ПМЖ (DNI).

Впрочем, выходцы из России и СНГ отправлялись сюда за лучшей жизнью и после развала СССР, и до его возникновения. Часть мелкого бизнеса — маникюрные салоны, овощные лавки и так далее — нередко держат экспаты. Считается, что в Аргентине, если сравнивать с другими странами Южной Америки, проживает крупная русская диаспора. Отношениям к русскоязычным дружелюбное: здесь хорошо помнят волны белоэмигрантов, благодарны за российскую вакцину против Covid-19 и в целом поддерживают антиамериканские настроения.

Егор Еремин с семьей на улице Буэнос-Айреса. Источник: канал «Галопом по не Европам»

«Если идти сегодня по улице Буэнос-Айреса, то почти из каждого кафе будет слышна русская речь. На детских площадках та же картина: примерно 20-30% посетителей — это российские семьи», — рассказывает Егор Еремин, предприниматель, автор канала «Галопам по не Европам». Вместе с семьей он релоцировался и сейчас получает гражданство в Аргентине. Живет в Буэнос-Айресе с декабря 2022 года.

Здешняя культура для русских местами экзотична, но в то же время она уже достаточно европеизирована, говорят эксперты. Ведь Аргентина — самая европейская страна на континенте. Здесь, помимо 38 коренных народов, живут потомки жителей Испании, Германии, Италии и Португалии.

Впрочем, как это водится в Латинской Америке, тут тоже господствует настроение «маньяна» (условно можно перевести как «давай уже завтра»): никто не спешит, и даже если разговор деловой, он всегда начинается с чего-то личного, неофициального и общечеловеческого.

Надежда Кияткина

«Моя средняя деловая встреча длится около двух часов, где первый час мы обсуждаем все, кроме работы: например, отпуск и личную жизнь. Здесь не принято сразу переходить к делу, это считается грубостью. Твой деловой партнер хочет знать, с каким человеком имеет дело, прежде чем переходить к рабочим договоренностям», — рассказывает Надежда Кияткина, основатель и руководитель агентства бизнес-нетворкинга в Латинской Америке Mola.

Она живет в Аргентине и помогает российским брендам и предпринимателям решать бизнес-задачи и находить нужные контакты. Например, найти франчайзи-партнера или будущего руководителя компании на месте; помочь локализовать продукт, подобрав грамотных подрядчиков; найти клиентов, толковых юристов, бухгалтеров.

Деловой климат

«Аргентину сейчас вряд ли можно внести в список стран с лучшими условиями для предпринимателей и стартапов. По итогам 2022 года Аргентина заняла 46-е место в глобальном рейтинге качества предпринимательской среды (NECI), опередив только Бразилию, Венесуэлу, Иран, Тунис и Того», — говорит Алексей Комаров, основатель предпринимательской платформы Entspace, профессор школы управления «Сколково».

При составлении рейтинга учитывались такие параметры как доступность финансирования, легкость открытия бизнеса, уровень бюрократии, меры господдержки и льготы для малого и среднего бизнеса. «По этим показателям Аргентина сильно уступает таким странам, как Колумбия, Чили, Уругвай и Мексика, где есть, например, программы льготного кредитования малого и IT-бизнеса и достаточное количество стартап-акселераторов», — говорит эксперт.

Долгий экономический кризис и растущая инфляция привели к появлению двух курсов валют. В магазинах пишут прямо: приходите с наличными, дадим ва скидку от 10%. «В Аргентине в ходу кэш — это самый выгодный способ оплаты. Можно платить и зарубежными картами, но есть свои сложности. Самый важный вопрос — это два курса валют. Первый — официальный. По нему за 1 доллар дают около 200 песо. А второй — blue-курс, по которому за доллар дают 400 песо (по данным на конец марта — прим. RB)», — объясняет предприниматель Егор Еремин.

Поэтому для новичка выгоднее всего иметь наличные доллары, которые можно обменивать по более выгодному курсу. «Впрочем, скоро выборы, и многое может измениться. Например, среди аргентинцев есть те, кто считает, что blue-курс скоро отменят и песо станет свободно конвертируемой валютой. А есть те, кто считает, что ничего не изменится, и через полтора года за 1 доллар будут давать уже 1000 песо. Ситуация непредсказуема», — размышляет Егор.

В стране высокие налоги: как корпоративный (до 140%), так и подоходный (около 35%). Ознакомиться с нюансами налогообложения можно в исследовании Deloitte за 2022 год. За последние 30 лет, по данным института статистики INDEC, инфляция в Аргентине очень выросла, в итоге она превышает 100%. Международное агентство Fitch считает, что в ближайшем будущем дефолт неизбежен. Один из крупнейших дефолтов в мировой истории произошел именно в Аргентине в 2001 году.

Это стимулирует продвинутых аргентинцев и приезжих пользоваться криптовалютой, чтобы сохранить свои сбережения. Уровень проникновения криптовалюты в стране в 2022 году оценивался, по данным Americas Market Intelligence, в 12%. Однако около 40% населения страны живет за чертой бедности.

Илья Губарев

«Наличные всегда приходится таскать с собой, как в России в 90-х. Следом по популярности у экспатов идут переводы Western Union и криптовалюта. Иностранной карточкой тоже можно расплачиваться, но это невыгодно. А местную не завести, пока нет ПМЖ или гражданства», — рассказывает Илья Губарев, генеральный директор компании TimeTrial. Компания производит товары для спорта и активного отдыха в России (надувные лодки, маты, палатки, зимние и летние аттракционы).

По данным Startupblink, лучшими для запуска и развития стартапа после Буэнос-Айреса являются Кордоба, Мендоса и Розарио. Больше половины стартапов в столице развиваются в таких отраслях, как образование, маркетинг, электронная коммерция и финансы. Например, один из заметных проектов в ЛАТАМ c аргентинскими корнями в сфере edtech — Acamica — как раз родом из аргентинской столицы.

Экосистема стартапов Аргентины. StartupGenome

Аргентина входит в число 40 лучших стартап-экосистем мира. Согласно Deloitte, в стране преобладает молодое население: 55% жителей моложе 35 лет. Они разбираются в технологиях, пользуются доступом к бесплатному образованию и запускают стартапы.

Аргентина активно развивает систему качественного высшего образования, особенно в области информационных и компьютерных технологий. Например, Университет Буэнос-Айреса (в котором обучается 300 000 студентов) является лучшим университетом в Южной Америке. Объединить молодые таланты, заинтересованные развивать науку, технологии и бизнес, призван главный хаб Innovation Park.

Впрочем, вряд ли республика сможет стать новым центром для аутсорсинга разработки программного обеспечения и приложений. Ведь в этом случае всю валюту, ввозимую в страну, придется конвертировать по официальному курсу в песо и нести огромные потери.

«Среди плюсов Аргентины — дружелюбная и открытая среда для эмигрантов, что способствует притоку предпринимателей, хороший уровень безопасности, высокая доля образованного населения.

Сегодня большинство предпринимателей с российскими корнями, которые приехали в Аргентину, продолжают удаленно управлять своим бизнесом в России или других странах, а редкие исключения связаны в основном с проектами, нацеленными на русскоязычную аудиторию», — говорит Алексей Комаров, профессор школы управления «Сколково».

Как начать бизнес

В рейтинге легкости ведения бизнеса Аргентина в 2020 году заняла 126 место из 190 стран. Чтобы начать бизнес в Аргентине, требуется выполнить примерно 14 процедур, на это уйдет чуть меньше месяца: этот показатель схож с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Ограничений для запуска бизнеса иностранцами, например, по размеру стартового капитала, нет.

Это уже упрощенный процесс, до 2018 года (в этот момент в стране был принят Закон о предпринимателях) зарегистрировать свое дело было и дольше, и сложнее. Впрочем, в ближайшем будущем все же могут появиться налоговые преференции для ИТ-сектора: например, в столице был принят Закон об экономике знаний для развития технологического сектора.

«Я уверен, что в Буэнос-Айресе можно открыть бизнес. Особенно если вы умеете качественно оказывать услуги: делать ремонт, стрижки, маникюр, химчистку, строить дома. Можно трудиться как самозанятый и платить налоги.

Например, по сарафанному радио мы вышли на доставку продуктов, которых нам тут очень не хватает: сметана, творог, пельмени, рыба, кефир и хлеб нормального качества. Владельцы — русские, которые уже 25 лет живут в Аргентине. Часть продуктов готовят сами, часть по их инструкциии производит местный фермер.

В Буэнос-Айресе хорошо умеют продавать сыр и мясные изделия, орехи и непортящиеся ЗОЖ-товары. Но вот магазинов с хорошим качеством обслуживания и качественными товарами мало. Многие ниши свободны, так что если у вас есть опыт продуктовой розницы, в Аргентине много возможностей. Тем более, что в связи с большим притоком российских мигрантов будет спрос на нетипичные для Буэнос-Айреса продукты.

Конечно, российским мигрантам проще делать бизнес, который оказывает услуги другим россиянам: понятная система ценностей, понятно, какой продукт будет пользоваться спросом, как вести диалог с клиентом. Но со временем такими услугами начинают пользоваться и аргентинцы. Потому что местные либо не предоставляют такой сервис вообще, либо предлагают другое качество услуг.

Несмотря на инфляцию, экономическая ситуация здесь плюс-минус как в России, правда, налоги для более-менее крупного бизнеса такие, будто качество жизни в стране выше, чем в Швейцарии», — говорит Егор Еремин.

«Среди моих клиентов российские рестораны, еdtech, каршеринг, компании, которые интересуются взаимодействием с местными производственными, аграрными фирмами. И конечно, тут просто бум услуг красоты по высокому российскому стандарту. Но я бы не сказала, что в этом есть какой-то тренд.

Скорее, собственники бизнеса едут сюда решать личные вопросы и параллельно смотрят, что могут предложить рынку с учетом своего опыта. Кто-то просто пока изучает среду. Но в Буэнос-Айресе сейчас действительно сосредоточено большое число предпринимателей из России», — резюмирует Надежда Кияткина.

Правительство приветствует иностранных инвесторов, представляя возможности для инвестиций в ИТ, сельское хозяйство, медицину, энергетику и горнодобывающую промышленность. Однако экономическая нестабильность, высокая инфляция и другие проблемы в экономике делают инвестиционный климат страны не самым привлекательным. Кроме того, по данным TI Corruption Perception Index, у страны 96 позиция из 180 в рейтинге проникновения коррупции.

Да, налоговых льгот и выделенных экономических зон для технологических стартапов и крупных ИТ-компаний в Аргентине пока нет. Вместе с тем, именно Аргентина «подарила» Латинской Америке первых «единорогов». Правда, часть из них сейчас, говорят эксперты, зарегистрирована за пределами страны.

Плюсы и минусы

«Я приехал в Аргентину полтора месяца назад и удаленно руковожу компанией, которая работает в России. Это типичная ситуация, которую я вижу среди приезжих предпринимателей, — рассказывает Илья Губарев. — Вести бизнес в Аргентине сложнее, чем в России, и точно менее выгодно. Поэтому большинство зарабатывает в других странах и работает удаленно».

Разница во времени с Россией составляет 6 часов, типичный день предпринимателя-экспата строится так: пробуждение в 6 утра, работа до 12. Чтобы эффективность компании не падала, нужна четко выстроенная рабочая система и проактивные ответственные сотрудники, которые смогут самостоятельно решить все, пока босс не на связи.

Поэтому переезжать фаундеру только запускающегося стартапа в Аргентину без костяка команды — плохая идея. Часовой пояс не позволит держать руку на пульсе проекта, который развивается дома. Рассчитывать на частые полеты в Россию и обратно тоже сложно: из-за удаленности дорога займет слишком много времени. Среднее время перелета из Москвы в Буэнос-Айрес, по информации на сайте Aviasales, составляет 25 часов.

При этом, если руководителю критически важно быть на связи и с сотрудниками в Москве, и со специалистами в США, Аргентина становится удобной локацией, говорит Дмитрий Волощук. И в том, и в том случае есть временный промежуток, когда всем удобно собраться на онлайн-встречу.

Дмитрий Волощук

«В Аргентине я живу недавно, но я много путешествую по разным странам и останавливаюсь там на время. Так что насмотренность у меня большая: я делал бизнесе в Южной Корее и в Африке, у меня богатый опыт запуска международных проектов.

Отсюда очень удобно работать на Штаты: разница с Нью-Йорком составляет два часа, — добавляет серийный предприниматель, основатель Tractor Media Дмитрий Волощук. — Местный рынок очень маленький, запускать стартап тут нет смысла, гораздо интереснее делать что-то, например, на Бразилию. Многие, кто здесь живет, действительно так и поступают. В Бразилии жить опаснее, чем в Аргентине, а рынок, капитализация проектов и возможностей намного больше».

«Я много встречаюсь с местными предпринимателями: бюрократия, взяточничество тут процветают, — продолжает Илья Губарев. — Очень низкая оплата труда, высокая инфляция, налоговые препоны. Экономику штормит.

Стабильности нет, а в декабре новые выборы, к которым локалы относится с беспокойством. Кроме того, здесь сложное регулирование с точки зрениями экспорта и импорта, так что я вижу много барьеров, чтобы открывать здесь производство или продавать свою продукцию.

Это высокие налоги, обязательная продажа валютной выручки, другое трудовое законодательство, по которому уволить сотрудника, даже если он плохо работает, почти невозможно. Тут сложная финансовая система: забудьте про “Точку” и Tinkoff. С наскока точно ничего не открыть».

Вместе с тем, здесь много «русских» услуг для русских. Это детские сады, лекции, услуги по ремонту и так далее. Есть дефицит привычных для русских товаров, естественно, появляются творог, пельмени, квас, хлеб домашнего приготовления.

«Как правило, это неофициальный заработок, — говорит предприниматель. — И будьте готовы к тому, что здесь сложно с овощами: помидоры и огурцы есть невозможно, ужаснее ничего в жизни я не ел. Вместе с тем, при текущем курсе доллара в России жизнь здесь не дороже, а во многих особенностях и дешевле. Например, если сравнивать по еде, тут сильно дешевле, чем в Петербурге. А вот брендовые вещи и техника выйдут гораздо дороже.

Многие предприниматели, приехавшие в Аргентину, отмечают, что местные сервисы и услуги — как 10 лет назад в России: нет клиентоориентированности, обслуживают долго и плохо, мало рабочих часов. Это одновременно и минус, и плюс: жить с таким уровнем сервиса неудобно, но конкуренция небольшая и можно попробовать предложить рынку что-то свое.

Продукты несколько дешевле, и они качественные. Рестораны попроще, чем в российских мегаполисах, но тоже дешевле. Есть проблемы с ресторанным сервисом: с интерьерами, с обслуживанием, — говорит Егор Еремин. — Например, если бы Tokio-City открылся в Буэнос-Айресе, то он стал бы тут заведением премиального уровня».

Вместе с тем здесь много коворкингов. «И они, на мой взгляд, сильно, лучше, чем в Турции. Проводной интернет великолепный (до 600 мегабит в секунду), на улице с мобильным интернетом проблем нет.

К примеру, я работаю в WeWork, он обходится мне примерно в $60 в месяц. И он очень высокого уровня. В Буэнос-Айресе, где я живу, много американцев, которые приехали сюда и продолжают работать на Штаты. Так что, если ты ходишь в коворкинг, ты часто работаешь с ними бок о бок», — говорит Дмитрий Волощук.

Про условия для стартапов в других странах — в специальном проекте RB.RU

Аргентина — очень спортивная страна. «Парки вечером забиты бегунами, теми, кто таскает гири, отжимается. Спорта вокруг — тенниса, футбола, баскетбола — очень много», — говорит Илья Губарев.

Тут тепло, есть море, долгий пляжный сезон, множество вариантов легализации и качественная бесплатная медицина — вне зависимости от того, какие у экспата документы. Кроме того, страна с 1980 года не участвует в военных конфликтах.

Акселераторы и фонды

По данным Tracxn, только в столице Аргентины зарегистрировано более 1200 стартапов: посмотреть топ самых многообещающих проектов с местным корнями можно в материале RB.RU. Самыми заметными, пожалуй, можно назвать Yala, Jampp и Workana. В число аргентинских единорогов входят, например, Mural, Aleph,Vercel, Bitfarms, Tiendanube.

Крупные акселераторы страны

Найти подходящий акселератор в Аргентине исходя из стадии развития проекта можно здесь . Например, проектами на стадии идеи занимаются Socialab, AgilMentor, DoingLabs, Grupo Founders, а на этапе запуска — Endeavor, GridX, Glocal Managers, Eklos, Incutex, Creatribe, NXTP Innovation Network.

Венчурные фонды Аргентины. Contxto

Инвестиции в аргентинские стартапы выросли с $41,5 млн в первой половине 2020 года до $210 млн за тот же период 2021 года и, по данным Argentine Association of Private Equity, Venture and Seed Capital, положительная динамика сохраняется. Так, в январе 2022 года Satellogic завершила слияние с CF Acquisition Corp. V, принесшее $262 млн. А весной SoFi приобрела Technisis за $1,1 млрд. При этом 67% инвестиций традиционно достается стартапам из Буэнос-Айреса.

В прошлом году количество инвестиций в проекты из ЛАТАМ на более поздних стадиях значительно увеличилось. По данным отчета LAVCA, это 12 сделок с чеком более $250 млн каждая. Две из них были заключены в Аргентине (Tiendanube привлек $500 млн, а Ualá — $350 тыс).

В топ самых активных венчурных компаний в Латинской Америке входит аргентинская Kaszek. Под управлением у организации находится $2 млрд, средний инвестиционный чек составляет $13 млн.

За время существования компания вложилась в 200 проектов, например, в платформу для кредитования Konfio и решение для поиска спортивных занятий Gympass. Kaszek инвестирует в латиноамериканские стартапы, в том числе на посевной стадии. Так, фонд вложился в PropTech-стартап QuintoAndar из Бразилии. Один из самых известных экзитов компании — знаменитый необанк Nubank.

Венчурные фонды Embarca Ventures, Kalei и NXTP тоже инвестируют в технологические стартапы на ранних стадиях. При этом у NXTP в фокусе внимания сразу 10 отраслей. Например, компания вкладывалась в Comenta TV из Буэнос-Айреса. Стартап позволяет телепродюсерам в режиме реального времени узнавать, что зрители пишут в соцсетях об их шоу, и взаимодействовать с этой аудиторией. Впрочем, четверть всех вложений приходится на FinTech, фонд инвестирует в проект от $500 тыс. до $2 млн.

Alaya Capital Partners, еще один фонд, который вкладывается в проекты на ранней стадии и базируется в Аргентине, также ищет стартапы в Чили и США. Например, компания вложилась в чилийского разработчика Burn to Give. Однако почти 60% инвестиций фонда получают все же аргентинские проекты.

Посмотреть список местных инвестиционных фондов можно здесь и здесь.

Популярные ниши для стартапов

«Аргентина является одним из крупнейших финансовых рынков Латинской Америки с высокой конкуренцией между банками и кредитными организациями. В связи с этим существует большой потенциал для новых цифровых финансовых сервисов, таких как микрокредитование, онлайн-банкинг, цифровые платформы для обмена валюты и др. Пример известных стартапов в этой нише — Ualá и Mercado Pago», — говорит Антон Соловьев, генеральный директор компании Cashmotor.

В число популярных ниш для инвестиций, кроме FinTech, входят AgroTech, BioTech, логистика, электронная коммерция. В Аргентине высокая плотность населения и активное интернет-потребление, что делает e-commerce и продажу местных товаров в интернете привлекательным сектором. Онлайн-торговля развивается быстрыми темпами, включая такие сектора, как продукты питания, одежда, товары повседневного спроса и другие. Примеры успешных стартапов в этой области — Tiendanube, PedidosYa.

«Страна является одним из крупнейших производителей многих сельскохозяйственных культур. Это может привести к большому спросу на новые агротехнологии, такие как автоматические устройства для управления полями, цифровые системы контроля качества продукции и так далее, — говорит Антон Соловьев. — В качестве примеров известных стартапов в этой нише можно назвать Agrofy и Kilimo».

Медицина в республике бесплатная, система здравоохранения хорошо развита. Это одно из приоритетных направлений для властей, которые понимают, что помощью новых технологий можно улучшить качество медуслуг. Примеры стартапов в этой нише — Doctorfy, Wavy.

Антон Соловьев уточняет, что Аргентина также дает много возможностей для создания стартапов в области издательского дела, кино и телевидения, игр и других развлекательных сервисов. «Примеры известных стартапов в этой нише — Flimper и Vix» , — говорит предприниматель.

«Я бы советовал развивать проекты в сфере туризма. В туристических местах Аргентины очень много американцев, они готовы тратиться, инвестиции отобьются быстро, тем более, что местный дефолт не остановит их от поездок сюда.

Если говорить про электронную коммерцию, важно понимать, что тут много ограничений по импорту товаров, высокий налог на зарубежные товары. Все держится вокруг маркетплейса MercadoLibre», — говорит Дмитрий Волощук.

Виза, ВНЖ и гражданство Аргентины

«Аргентина — пожалуй, самая простая страна для получения иностранного паспорта гражданином любой страны. Его могут выдать уже через 3-4 года.

Это самый быстрый паспорт для человека, у которого нет, например, еврейских корней, больших средств для инвестиций или своей компании. Причем подаваться на гражданство можно уже спустя два года после того, как вы впервые вышли из местного аэропорта. Отсчет идет не с того времени, когда вы получили ВНЖ, это важный момент», — говорит Дмитрий Волощук.

Для того, чтобы въехать в страну, виза не нужна. С российским паспортом можно находиться на территории страны 90 дней, потом срок можно продлить. Периодически в СМИ просачиваются новости о том, что некоторым россиянам отказывают в продлении, но массовой практики отказов или официальной позиции властей по этому поводу нет.

«Здесь действительно много вариантов для ВНЖ. Например, документ можно получить будучи рантье или студентом», — говорит Егор Ермин. Для этого достаточно выбрать какой-то из образовательных курсов официального реестра Министерства образования. Для статуса рантье потребуется подтвердить доход от управления недвижимостью или другими активами (например, бизнесом) в другой стране на уровне $2000 в месяц (на семью).

Для тех, кто планирует работать в Аргентине удаленно, есть виза цифрового кочевника. Оформление документа стоит около $200, максимум получить ее можно на год. Сообщается, что держателям визы доступны скидки на проезд и аренду жилья.

Чтобы запустить свое дело и получить ВНЖ на этом основании, в Аргентине можно оформить аналог самозанятости monotributo. Налог в этом случае будет варьироваться от 5,2% до 11,2%. При этом годовой оборот должен не выходить за рамки $40 тыс. Для сравнения, налог для юрлица по типу российского ООО (в Аргентине — Sociedad Anónima Unipersonal) может быть примерно в пять раз больше.

«Monotributo открыть довольно легко, почти вся процедура происходит онлайн. Насколько сложно и долго открыть другой тип юрлица, зависит от многих факторов. Чаще всего местные юристы рекомендуют открывать SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), но для этого понадобится найти кого-то в партнеры», — говорит Надежда Кияткина, основатель и руководитель агентства бизнес-нетворкинга в Латинской Америке Mola.

Николай Иванссон и его жена, одновременно партнер по бизнесу Venture Media Арина переезжают в Аргентину в апреле

Николай Иванссон, совладелец студии подкастов Venture Media, в апреле этого года переехал в Аргентину. Вместе с супругой они планируют Николай Иванссон, совладелец студии подкастов Venture Media, в апреле этого года переехал в Аргентину. Вместе с супругой они планируют открыть первую подкаст-студию в Буэнос-Айресе. «Мы хотим выйти в новую страну, и у нас есть гипотеза, что испаноговорящий рынок может быть очень интересен в этом плане. Но, конечно, первыми нашими клиентами станут русскоговорящие предприниматели, которые живут там.

Для них готовим предложение в виде аренды студии и производства аудиошоу, — рассказывает предприниматель. — В первую очередь мы будем открывать аналог самозанятости, чтобы начать легально работать. Кроме того, для подстраховки, подаемся на стартап-визу Чили. Это тоже позволит сдвинуться с мертвой точки» .

Многие получают ВНЖ способами, не связанными с бизнесом, а компанию регистрируют в соседних странах — например, в Уругвае. Так можно избежать высокого налогообложения и вести расчеты по линии бухгалтерии в долларах, минуя песо. Дело в том, что в рамках торгового союза Mercosur действуют льготы на таможенные пошлины. В альянс входят Аргентина, Парагвай, Бразилия и Уругвай.

«ВНЖ выдают на небольшой срок — от года до трех лет. После двух лет легального нахождения в Аргентине можно подать на гражданство. Это бесплатно и даже нет требования знать испанский. Хотя, конечно, есть риск, что судья сочтет общение через переводчика оскорблением и будет умышленно затягивать процесс. Поэтому учить язык все равно нужно», — говорит Егор Еремин.

После рождения ребенка в Аргентине родители получают ПМЖ. Согласно местному законодательству, аннулировать его могут, если человек отсутствует в стране два года. На подачу документов, одобрение и получение физической карточки DNI (удостоверение личности в Аргентине), по словам Еремина, уходит около трех-четырех месяцев.

Егор Еремин выбрал Аргентину как место рождения второго ребенка. «Роды в частной клинике Trinidad обошлись нам в сумму около $3500. Сразу замечу, это клиника премиального уровня. Получилось дешевле, чем в Петербурге и Сестрорецке: когда мы приценивались, выходило около 350 тыс. рублей. Уровень медицины и сервиса тот же, но еще и гражданство ребенку в подарок, а родителям — ПМЖ», — говорит он.

Из-за нестабильного курса и наплыва рожениц из-за границы стоимость родов увеличивается каждые 2-3 недели. Но в Аргентине есть возможность родить и бесплатно: в государственном госпитале.

Мифы и особенности

«В Аргентине абсолютно другая реальность, которую надо постараться принять. Здесь никто никуда не торопится. То, что в России делается за 30 минут, в Буэнос-Айресе может занять 2 недели. Люди привыкли здороваться, улыбаться, быть приветливыми и спрашивать, как дела. Но, как и в США, это "Qué tal?" совершенно ничего не значит: ответить надо просто улыбкой», — делится наблюдениями Егор Еремин.

Существует миф, что Аргентина сильно технологически отстала от остального мира, но это не совсем так. В Global Innovation Index страна занимает 73 место из 172. Однако здесь в домах можно провести быстрый интернет, в интернет-магазине — заказать технику Apple, заплатить за некоторые услуги можно прямо со счета в криптовалюте. В стране работают криптоматы — и их количество (минимум 14) больше, чем в Израиле и Турции.

Еще одно распространенное заблуждение: в Аргентине очень опасно. Из 7 млн туристов, посещающих страну каждый год, большая часть перед покупкой тура тщательно расспрашивает операторов, действительно ли можно посетить эту страну без страха за ценности и свою жизнь.

«У меня было много вопросов про безопасность в Аргентине, — признается Егор Еремин. — Если говорить конкретно про Буэнос-Айрес, мне кажется, что в нем значительно безопасней, чем в Петербурге, где я жил до этого.

Если смотреть на статистику, видно, что тут в целом преступности больше, но она не связана с насилием: в РФ, наоборот, насилия намного больше. Конечно, в Аргентине не стоит класть телефон на стол в ресторане, и уж тем более оставлять ноутбук без присмотра, пока вы моете руки в туалете. Сумки надо держать застегнутыми и в целом не терять свои вещи из виду».

«Кража на улице — обычное дело. И никто никогда не найдет этого вора, — говорит Дмитрий Волощук. — Да и ночью лучше не ходить по улице, хотя безопасных районов довольно много и они комфортны для жизни. Но если твои миграционные или трудовые права нарушены, то можно подать суд и выиграть дело. Так работают местные законы».

Он поясняет, что в городе очень низкая скорость движения, и вероятность того, что автомобиль вылетит на тротуар или собьет пешеходов, ничтожно мала.

«Когда я только переехал, было непривычно видеть витрины и окна в решетках на первых этажах, но без этого здесь никуда, — вспоминает Илья Губарев. — Местные не носят дорогие вещи, есть районы, куда не стоит ходить. При этом существует много закрытых элитных кварталов, в такое жилье просто так не попадешь: вход только через ключ и охрану: все друг друга знают».

Жилье в Аргентине. Lanacion

Несмотря на праздность жителей Аргентины и высокий уровень коррупции в стране, права сотрудников в аргентинских компаниях хорошо защищены: лучше, чем права работодателей. Экспаты даже шутят, что Аргентина — коктейль из типичной латиноамериканской лени и трудового законодательства на европейский манер (в плане защиты трудящихся).

Добавим сюда высокие корпоративные налоги (до 140%), экономический кризис — получится прозрачное объяснение, почему основывать здесь большой бизнес невыгодно. Это ответ на вопрос, почему здесь нет многих международных корпораций. Впрочем, Google, IBM, Samsung, Facebook, ряд крупных мировых банков держат здесь свои представительства.

Аргентинцы любят бастовать, в стране сильное движение профсоюзов, поэтому новости о перекрытой улице или очередной забастовке — обычное дело, к которому все относятся с пониманием.

«Если берешь на работу аргентинца, уволить его очень сложно. Это проблема, ведь местные сотрудники могут не выйти на работу, потому что у них забастовка или просто нет настроения», — рассказывает Дмитрий Волощук.

Российские дипломы о высшем образовании легализовывать довольно долго и сложно, поэтому работать по профессии сразу точно не получится, даже если удастся найти вакансию.

Впрочем, конкуренция будет серьезной: в регион за работой едут трудовые мигранты из Парагвая, Боливии, Перу, которые согласны работать за небольшую оплату. Поэтому, рассказывают эксперты, в Аргентине лучше всего жить, работая на удаленке на иностранную фирму, или заранее устроиться в местный филиал крупной ИТ-компании.

По данным Infobae на февраль 2023 года, типичной семье из Буэнос-Айреса, чтобы относиться к среднему классу, нужно 8,9 тыс. песо в день (по официальному курсу это около 3,4 тыс. рублей). Рост этого «минимума» по сравнению с уровнем годом ранее составил 104%.

«В Буэнос-Айресе тепло, а цены на аренду жилья “в долгую” такие же, как в Москве или Петербурге. При этом надо понимать, что долгосрочная аренда — это не менее 2 лет. Есть и вовсе эконом-варианты. Если бюджет жмет, то студию или маленькую однушку можно снять в каком-нибудь простом районе даже за $250-300», — рассказывает Егор Еремин.

Жилье в аренду можно смотреть на местных сайтах, например, подойдут Zonaprop.com.ar, Inmuebles Clarín или Argenprop.com, а также в телеграм-каналах, например, тут, тут и тут.

Аренда на срок до года будет стоить в 2-3 раза больше, чем, например, в Петербурге. Дмитрий Волощук говорит, что первый вопрос при аренде квартиры зачастую звучит так: «Не беременна ли ваша жена?» Потому что это большой риск для арендодателя: если вы не захотите уезжать, он почти ничего не сможет сделать. Полиция, которая выселяет квартирантов за неуплату аренды в других странах, тут не имеет подобных полномочий.

Бизнес-сообщества и мероприятия

«Сюда переехали очень многие предприниматели из России, есть местные бизнес-клубы. Все легко самоорганизуются и объединяются — в том числе местные предприниматели, — чтобы встречаться, общаться, заниматься спортом. Сложности в том, чтобы влиться в комьюнити, нет никакой. Тем более отношение к иностранцам лояльное во всех отраслях», — отмечает предприниматель Илья Губарев.

В интернете есть много русскоязычных сообществ, посвященных Аргентине. Экспатам и тем, кто только планирует переезд, например, пригодятся этот и этот каналы в Telegram.

Услуги и вакансии для экспатов публикуются здесь. Новости и разъяснение нюансов для эмигрантов можно читать на портале или получать в чате «RuArgentina: Аргентина по-русски». Есть чат про криптовалюту, обмен и местные деньги в целом, налоговые темы поднимаются тут. А юридические и бухгалтерские вопросы по открытию бизнеса в Аргентине обсуждаются тут.

Одно из местных активных стартап-сообществ называется SUBA, есть Creatribe — сообщество для фрилансеров и предпринимателей.

«В Буэнос-Айресе большое российское комьюнити. Если знать испанский, заводить знакомства с аргентинцами тоже нетрудно: в одиночестве вы не останетесь», — говорит предприниматель Егор Еремин.

Антон Соловьев называет несколько клубов и сообществ для предпринимателей, инвесторов и ИТ-специалистов в Аргентине, которые важны для местной стартап-сцены:

Endeavor Argentina — некоммерческая организация, которая помогает предпринимателям развивать бизнес с помощью образовательных программ, консультаций и доступа к международной сети экспертов Endeavor.

NXTP Labs — комьюнити вокруг акселератора стартапов, который помогает начинающим предпринимателям.

Startup Buenos Aires — бизнес-сообщество регулярно организует профильные события, мероприятия и конференции, в том числе для связи между инвесторами и предпринимателями.

Founders Club — клуб известных предпринимателей и инвесторов, которые встречаются, чтобы обменяться опытом и идеями.

«Аргентина организует множество конференций, хакатонов и демо-дней, таких как Startup Weekend, Demoday и другие, которые дают возможность местным стартапам показать свои продукты и услуги, а также получить доступ к инвесторам и экспертам в отрасли», — говорит Антон Соловьев.

Резюме

Главные минусы Аргентины — высокий уровень инфляции, отсутствие развитой экономики и медленный по меркам русскоязычных предпринимателей ритм жизни и работы.

«Аргентина — страна мигрантов исторически. Даже великий футболист Месси — потомок мигрантов из Италии, поэтому к экспатам здесь относятся с пониманием, — напоминает Егор Еремин. — Но если вы знаете русский и английский, этого недостаточно: придется выучиться говорить на испанском, чтобы было взаимопонимание с местными».

Страна с большой долей молодежи среди населения, несмотря на бедность, по данным Happy Planet Index, находится в центре списка: на 24 месте из 44 участников рейтинга. Иностранцы, впервые приехав сюда, удивляются, что материальные ценности для местных значат сильно меньше, чем для россиян и европейцев.

Сегодня Аргентину можно назвать главным технологическим центром и точкой развития блокчейна в Латинской Америке. Здесь очень много стартапов, ориентированных на FinTech, при этом местные предприниматели вынуждены бороться с бюрократией, коррупцией и инфляцией, мыслить глобально и сразу ориентироваться на мировой рынок.

«Страна актуальна для тех, кому интересно работать и с США, и с Москвой. Здесь удобный часовой пояс, дешево жить, хороший интернет, отличная погода, вкусный кофе, несложно легализоваться.

Но лучше и не думать о том, чтобы делать бизнес здесь: слишком маленький рынок для таких сложностей. Это классная страна для того, чтобы работать удаленно или, к примеру, подготовиться к переезду и релокации бизнеса в США», — резюмирует Дмитрий Волощук.

Фото: предоставлены спикерами

Фото на обложке: Dudarev Mikhail/shutterstock

Адаптация инфографик: Александр Сенников