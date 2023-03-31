Россиянам начали массово отказывать в ВНЖ в Аргентине

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в предоставлении вида на жительство (ВНЖ) и в продлении туристического пребывания. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.
В нескольких десятках случаев от россиян требовали покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.
В качестве причины отказа в продлении туристического пребывания власти указывают положение о безвизовых поездках, согласно которому владельцы российских загранпаспортов могут находиться в Аргентине без виз не более 90 дней в полугодие.
- Ранее власти Чехии до конца марта 2024 года продлили действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Ограничения расширили: теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них имеется еще одно гражданство. Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чье пребывание «отвечает интересам» республики.
Фото на обложке: Diego Grandi /
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