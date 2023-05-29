Налоги в Казахстане в 2023 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели

Высокий уровень защиты внутреннего рынка и государственная поддержка сферы IT создают прекрасные условия для предпринимателей и физических лиц. Какие налоги нужно платить в случае переезда, покупки жилья и ведения бизнеса — в материале.

В 2022 году Казахстан стал одной из популярнейших стран для релокации и эмиграции. После 21 сентября 2022 года менее чем за месяц Россию покинули около 700 тысяч человек, треть из них выбрала для переезда РК. По итогам прошлого года ВВП Казахстана вырос на 3,1%, а объем инвестиций в основной капитал страны увеличился на 7,9%.

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Налоги для физических лиц

Статус налогового резидента

Физлица получают статус налогового резидента, если пробыли в Казахстане не менее 183 дней в течение года. Также в РК существует понятие «центра жизненных интересов». В него входит:

гражданство Республики Казахстан или вид на жительство;

проживание близких родственников в Казахстане;

владение недвижимостью и правом собственности на него на территории РК у физлица или членов его семьи.

При соблюдении всех условий статус резидента можно получить без полугодового пребывания в стране.

Андрей Симонов

Какой статус выгоднее, юрист практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Симонов рекомендует решать в зависимости от того, какой вид дохода человек планирует получать, и страны своего налогового резидентства.

«Для человека, который получает трудовой доход, существенной разницы между статусом налогового резидента и нерезидента нет. Но если доход — в виде дивидендов, процентов, роялти или от реализации товаров, работ или услуг на территории Казахстана , то выгоднее выступать в качестве налогового нерезидента. Это позволит получить льготные ставки в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения», — отмечает эксперт.

Более того, если человек — налоговый резидент государства, в котором налог на доходы физических лиц крайне низкий или отсутствует, то налоговое нерезидентство в РК позволит получить обоснованные налоговые выгоды, уточняет Андрей Симонов.

Диана Алиева

CEO Kazakhstan Sotheby’s International Realty Диана Алиева уточняет, что также стоит учитывать профиль деятельности компании и задачи, которые компания планирует закрыть оформлением налогового резидентства в Казахстане. Например, локализация предпринимательской деятельности.

«Стоит открывать компанию там, где находятся ее клиенты. В рамках расширения деятельности компанию можно открыть в обеих юрисдикциях — в России и Казахстане. Если контрагенты, партнеры или клиенты компании находятся за рубежом, то стоит учитывать ограничения проведения расчетов с данными странами, действующие в РФ. Здесь более оптимальным вариантом будет резидентство в Казахстане», — считает спикер.

Подоходный налог

Система налогообложения в Казахстане во многом аналогична российской. При этом в отношении налоговых резидентов Казахстана (в том числе граждан РФ) действует единая ставка подоходного налога в размере 10% — индивидуальный подоходный налог (ИПН).

В то же время если налоговые нерезиденты Казахстана получают некоторые виды доходов, то они могут облагаться налогом по специальным ставкам:

оказание услуг и реализация товаров на территории Казахстана — 20%;

страховые премии по договорам страхования рисков — 15%;

страховые премии по договорам перестрахования рисков — 5%;

оказание услуг по международной перевозке — 5%;

прирост стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти — 15%.

Для налоговых резидентов в расчет налоговой базы входит доход от всех источников: как от казахстанских, так и от заграничных. Налоговые нерезиденты уплачивают налог только по доходу, полученному от источников в Казахстане.

При этом некоторые доходы не подлежат налогообложению в РК:

компенсационные выплаты,

доходы в натуральной форме, полученные от работодателя при осуществлении трудовой деятельности,

доходы, которые освобождены от налогообложения из социальных соображений (например, компенсационные выплаты работникам, прирост стоимости при реализации недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков при сроке владения от одного года).

Социальные взносы

Как отмечает Андрей Симонов, система социальных взносов в Казахстане достаточно сложная и требует финансового участия как работодателя, так и самого работника.

Нагрузка по страховым взносам на налоговых резидентов Казахстана:

медицинское страхование (ООСМС — обязательные отчисления на социальное медицинское страхование) — 3% от фонда оплаты труда, но не более 21 000 тенге в месяц (за счет работодателя);

медицинское страхование (ВОСМС — взносы на обязательное социальное медицинское страхование) — 2% от фонда оплаты труда, но не более 14 000 тенге в месяц (за счет работника, но ответственность за удержание и перечисление несет работодатель), учитывается доход не более 10 МЗП — минимального размера зарплаты (700 тыс. тенге в 2023 году);

пенсионное страхование — 10% от фонда оплаты труда (за счет работника), учитывается доход не более 50 МЗП (3,5 млн тенге в 2023 году);

социальные отчисления СО в размере 3,5%;

совокупная нагрузка по социальным взносам — 9,5% от фонда оплаты труда (за счет работодателя). С 2025 года ставка повышается до 11%.

Нагрузка по страховым взносам на налоговых нерезидентов Казахстана:

пенсионное страхование — 10% от фонда оплаты труда (за счет работника);

совокупная нагрузка по социальным взносам — 9,5% от фонда оплаты труда (за счет работодателя). С 2025 года ставка повышается до 11%.

Алим Бишенов

При этом, как уточняет партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов, с 1 января 2023 года начал действовать единый налоговый платеж, который по собственному желанию могут применять микро- (численность сотрудников — до 15 человек) и малые предприниматели (штат — до 50 человек), работающие на основании упрощенной декларации и специального налогового режима (СНР) для производителей сельскохозяйственной продукции.

Ставка единого платежа в 2023 году — 20%, в него входит: ИПН, ОПВ, ОПВР (с 2024 года), СО, ВОСМС и ООСМС. Единый платеж позволяет субъекту малого бизнеса не удерживать отдельно из дохода работника подоходный налог и другие обязательные платежи.

Налоги на недвижимость

При покупке недвижимости в Казахстане налоги платить не нужно, но при сдаче ее в аренду доход подлежит налогообложению по общей ставке подоходного налога 10%, при продаже — 15%.

А продавец, если владеет жильем менее 12 месяцев, должен будет заплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) — 10% от суммы прироста.

«При этом применение ст. 13 Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и РК не изменит ситуацию, но позволит зачесть сумму уплаченного в РК налога в РФ», — уточняет Андрей Симонов.

Ежегодный налог на собственность

Ставка налога на собственность в Казахстане определяется по стоимости жилого имущества. Ставка не зависит от рыночной или кадастровой стоимости объекта, цена рассчитывается по специальной формуле. В нее входит: базовая стоимость одного квадратного метра, полезная площадь, коэффициент функционального износа и так далее.

Умножив все коэффициенты, мы получаем налоговую оценку стоимости имущества. Именно по этому параметру определяется налоговая ставка:

до 2 млн тенге включительно — 0,05% от стоимости объекта;

от 2 млн до 4 млн тенге включительно — 1 тыс. тенге + 0,08% от стоимости объекта;

от 4 млн до 6 млн тенге включительно — 2 тыс. тенге + 0,1% от стоимости объекта и так далее.

Самостоятельно проводить расчеты не нужно. Налоговые органы РК до 1 июля каждого года проводят исчисления налога по объектам собственности и уведомляют налогоплательщика.

Также стоит учитывать, что в Казахстане существует круг лиц, которые освобождены от налога на имущество. Например, ИП не платят налог по объектам, задействованным в предпринимательской деятельности.

Налоги для бизнеса

Налог на прибыль компаний

Базовая ставка по корпоративному налогу — 20%. Однако в Казахстане предусмотрены специальные налоговые режимы (СНР) для малого и среднего предпринимательства, которые позволяют снизить налоговую нагрузку.

Вид режима Налог Ограничения Упрощенный режим 3% от суммы дохода за период в 6 месяцев Доход до 24 038 месячных расчетных показателей*;

Среднесписочная численность* не превышает 30 человек;

Ограничение видов деятельности (организации, работающие по агентским договорам, а также вся деятельность, перечисленная в подпункте 3, пункта 2 ст. 683 НК РК). Режим фиксированного вычета Возможно уменьшить сумму налогооблагаемого дохода до 30% дополнительно к документально подтвержденным расходам. Представим, что компания за год заработала 10 млн тенге. Документально подтвержденные расходы — 5 млн тенге. Фиксированный вычет — 30% от дохода, то есть мы вычитаем еще 3 млн тенге. Итого, в сумме получается 8 млн тенге. Однако в рамках данного режима действует ограничение: сумма вычитаемых расходов не может превышать 70% от дохода. Таким образом, мы вычитаем 7 млн тенге, а сумма налогооблагаемого дохода составит всего 3 млн тенге. Доход до 144 184 месячных расчетных показателей*;

Среднесписочная численность* не превышает 50 человек;

Ограничение видов деятельности (вся деятельность, перечисленная в подпункте 3, пункта 2 ст. 683 НК РК).

*Месячный расчетный показатель (МРП) — с его помощью которого рассчитываются различные денежные величины и выплаты: пособия, штрафы, минимальный размер уставного капитала и так далее. На 2023 год МРТ равен 3450 тенге.

* Среднесписочная численность — среднее число работников за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год).

Алим Бишенов считает, что начинать предпринимательскую деятельность лучше с упрощенного режима налогообложения. При этом стоит обратить внимание, что если при регистрации бизнеса не выбрать СНР, то по умолчанию будет использоваться режим фиксированного вычета. Сменить его позже можно в налоговой или онлайн, в Кабинете налогоплательщика.

Аскар Рахимбердиев

Если говорить об открытии бизнеса в Казахстане в целом, то процесс этот несложный, уверен CEO облачного сервиса для малого и среднего бизнеса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Регистрация бизнеса «с нуля» в Республике, по его мнению, проходит быстро, технологично и комфортно.

«Процесс оформления начинается с получения ИИН (аналог российского ИНН) на учредителя — делается за один день. Далее необходимо получить электронную подпись — этот процесс занимает 15 минут. После получения ИИН и ЭЦП юридическое лицо регистрируется на интернет-портале государственных услуг Egov.kz. Для этого понадобится местный мобильный номер телефона, куда придет SMS с кодом активации аккаунта на сайте госуслуг.

Завершающий этап — открытие своего расчетного счета в банке. Можно подключиться к местной платежной системе, если есть такая необходимость. Таким образом, весь процесс занимает два-три дня», — подчеркивает Аскар Рахимбердиев.

НДС

Базовая ставка НДС в Казахстане — 12%.

От НДС освобождены:

1. государственные учреждения;

2. структурные подразделения юридических лиц-резидентов;

3. налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;

4. организации, чей оборот не превышает 20 000 месячных расчетных показателей в течение календарного года.

Ряд финансовых операций в Казахстане также освобожден от НДС. «Преимущественно это общепринятые необлагаемые операции, как, например, общественно полезные услуги (услуги библиотек, музеев) и социально важные товары, как, например, бытовые приборы, а также ряд финансовых услуг и операций, связанных с оборотом земли и жилых зданий», — объясняет Андрей Симонов. Полный список можно посмотреть здесь.

Кроме того, в РК действует нулевая ставка в отношении операций, связанных с оборотом товаров на экспорт, услугами по международным перевозкам, товарами для специальных экономических зон и так далее. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Налоги в IT-сфере

«В Казахстане нет льгот для IT-сектора в привычном для РФ понимании. Однако есть специальная экономическая зона Astana Hub, которая была создана для поддержки и развития сферы IT. Участие в Astana Hub позволяет компаниям получить множество преимуществ», — рассказывает Андрей Симонов.

Налоговые преимущества:

0% — налог на прибыль организаций до 2029 года;

0% — НДС от реализации до 2029 года;

0% — НДС на импорт по перечню товаров до 2029 года;

0% — НДС на приобретение услуг от нерезидента до 2029 года;

0% — налог на роялти юридических лиц до 2024 года;

0% — НДФЛ с доходов работников-резидентов (бессрочно);

0% — дивиденды нерезидентов до 2029 года;

5% — дивиденды резидентов юридических лиц первые 3 года после регистрации в качестве участника Хаба;

0% — дивиденды резидентов юридических лиц после первых 3 лет;

0% — социальный налог за иностранных работников до 2029 года.

Иные преимущества:

Упрощенный порядок получения рабочей визы иностранным работникам до 5 лет (вместо 3);

Отсутствие квот на количество привлекаемых иностранных сотрудников;

Отсутствие необходимости получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

«Однако, есть определенные ограничения: компания должна получать выручку от деятельности, соответствующей Перечню приоритетных видов деятельности. Компания может работать в рамках одного или нескольких из 19 приоритетных видов деятельности», — добавляет Алим Бишенов.

В свою очередь, Андрей Смирнов также обращает внимание на еще одну особенность налогообложения: в Казахстане действует специальный налог для филиалов иностранных компаний. Если ТОО платит 20% корпоративного налога, то филиал платит 20% корпоративного налога + 15% с чистой прибыли.

Кроме того, юрист предостерегает об уровне защиты внутреннего рынка в Казахстане — он гораздо выше, чем в России. Это выражается в том, что неграждане Казахстана поражены в ряде прав, например, они не могут зарегистрировать ИП и обязаны получить разрешение на работу. Тем не менее эти ограничения не распространяются на граждан стран-участниц ЕАЭС (куда входят, помимо Казахстана, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия), при условии наличия казахстанского ВНЖ.

Фото: предоставлены спикерами

Фото на обложке: Andrey Yershov / shutterstock