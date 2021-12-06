Решения для банков

КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Инструменты для автоматизированной оценки заемщиков
Решения для скоринга
Разработчик инструментов для принятия решений по кредитованию
Автоматизированная оценка заемщиков
Разработчики решений для защиты данных и систем
Информационная безопасность и идентификация
Решения для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота
Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа
Решения для предотвращения мошенничества
Мониторинг и оценка платежей на предмет риска
Разработчики инструментов для биометрической идентификации пользователей
Биометрические решения
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Система управления данными для верификации и идентификации лиц
Биометрическая идентификация для PoS
Разработчики специализированных ИТ-решений
Профильные решения для автоматизации и цифровизации
Разработчик OpenAPI для интеграции с внешними финтех-решениями
Разработчик профильных ИТ-решений для финансовых организаций
Инструмент для запуска и управления партнерскими программами
Сервис доставки финуслуг с удаленной идентификацией
Разработчик Big Data для банков
Разработчик решений по работе с данными и персонализации клиентского сервиса для банков
Решение по интеграции банковских услуг в мессенджеры
Инструмент для оптимизации расходов на комиссии платежных систем
Платформа для автоматизации работы с агентами
Межбанковская платформа обращения оцифрованных кредитов
Разработчик облачных микросервисов для розничных банков
Платформа для автоматизации банковских бизнес-процессов
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RB.RU при поддержке банка ВТБ публикует карту российского FinTech-рынка — интерактивный гид по компаниям, создающим технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ
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Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева,
Виталий Антропов
Виталий Антропов
Наталия Рябцева
Решения для банковНаталия Рябцева