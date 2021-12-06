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КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Решения для банков
Решения для скоринга
ИБ
Биометрические решения
Профильные решения для автоматизации и цифровизации
Инструменты для автоматизированной оценки заемщиков
Решения для скоринга
Разработчик инструментов для принятия решений по кредитованию
EcoBanking
Аксиоматика
Автоматизированная оценка заемщиков
Автоматизированная оценка заемщиков
Sputnik
Mindscore
Автоматизированная оценка заемщиков
Автоматизированная оценка заемщиков
Agredator
FscoreLab
Автоматизированная оценка заемщиков
Автоматизированная оценка заемщиков
Magic Score
Финкарта
Автоматизированная оценка заемщиков
Платформа для оценки финансового положения контрагентов
SmartAn
Unirate24
Автоматизированная оценка заемщиков
Автоматизированная оценка заемщиков
F2B
Spectrum Data
Автоматизация скоринга
Автоматизированная оценка заемщиков
Mobile Scoring
Разработчики решений для защиты данных и систем
Информационная безопасность и идентификация
Решения для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота
SafeTech
Мультифакторинг
Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа
Решения для предотвращения мошенничества
WhyHappen
Cybertonica
Мониторинг и оценка платежей на предмет риска
Sumsub
Платформа для защиты данных и процессов финансовых организаций
Разработчики инструментов для биометрической идентификации пользователей
Биометрические решения
Система биометрической идентификации и верификации
Папилон
Oz Forensics
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
RecFaces
ISS
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Neurocam
BSS
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Verigram
Ntech Lab
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Sigur
Ovision
Разработчик решений на основе технологии распознавания лиц
Система биометрической идентификации и верификации
АСМ Решения
Biosmart
Система биометрической идентификации и верификации
Система биометрической идентификации и верификации
Swip
Sonda Pay
Сервис оплаты на основе биометрической идентификации
Система управления данными для верификации и идентификации лиц
VisionLabs
3Divi
Биометрическая идентификация для PoS
Разработчики специализированных ИТ-решений
Профильные решения для автоматизации и цифровизации
Решения для персонализации отношений с клиентами
TheWaay
MobilPay
Разработчик ПО для систем дистанционного банковского обслуживания клиентов
Сервис для подключения бухгалтерии в интерфейсе своего банка для ИП и ООО
Buhteam
TalkBank
Платформа финансовых решений для бизнеса
Разработчик OpenAPI для интеграции с внешними финтех-решениями
Qplatform
Right line
Разработчик профильных ИТ-решений для финансовых организаций
Разработчик ML-платформы для банков
Rubbles
Sweetcard
Платформа таргетированных предложений скидок держателям карт
Инструмент для запуска и управления партнерскими программами
Pay2U
Финдоставка
Сервис доставки финуслуг с удаленной идентификацией
Разработчик Big Data для банков
Double data
Cashoff
Разработчик решений по работе с данными и персонализации клиентского сервиса для банков
Разработчик платформы для построения банковской экосистемы
abanking
FIS
Разработчик ИТ-решений для финансовых организаций
Открытая банковская платформа с каталогом готовых API-методов
API Bank
SRG-IT
Сервис для автоматизации ипотечных процессов
Решение по интеграции банковских услуг в мессенджеры
SmartKey AI
Torus Advisors
Инструмент для оптимизации расходов на комиссии платежных систем
Платформа для автоматизации работы с агентами
Dibex
Межбанковская платформа обращения оцифрованных кредитов
SalesChain
Разработчик облачных микросервисов для розничных банков
BankFuture
Инновационные финансовые решения
Платформа для автоматизации банковских бизнес-процессов
ARQA
Решения по автоматизации операций банков
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RB.RU представляет обновленную карту российского рынка FinTech
RB.RU при поддержке банка ВТБ публикует карту российского FinTech-рынка — интерактивный гид по компаниям, создающим технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ
© RB.RU 2021
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева,
Виталий Антропов

Наталия Рябцева
Решения для банков