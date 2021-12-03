Решения для бизнеса

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КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Налоговый сервис для ИП
Чёрная Бухгалтерия
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Liquidwage
Сервис по автоматизации массовых выплат
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Финакс
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Сервис для безналичной оплаты чаевых по QR-коду
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НетМонет
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