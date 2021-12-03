Решения для бизнеса

КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Технологичное оборудование для онлайн- и офлайн-торговли
Онлайн-кассы и мобильные терминалы
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Сервис по продаже и аренде онлайн-касс, pos-оборудования и другой техники и услуг для автоматизации торговли
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Инструменты для интеграции платежных решений
Платежные сервисы
Онлайн-бухгалтерия и аутсорс
Сервисы для бухгалтерии и финансового учета
Онлайн-бухгалтерия
Сервис для создания уникальных форм для приёма банковских платежей
Решение для финансового учета и планирования
Решение для финансового учета и планирования
Сервис, с которым сотрудники могут получать зарплату в любой день
Сервис автоматизации выплат распределенным командам и фрилансерам
Сервис по автоматизации массовых выплат
Сервис по автоматизации массовых выплат
Сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым
Решение для финансового учета и планирования для розничной торговли
Необанки для бизнеса
Банкинг
Сервисы для интеграции скидочных и других программ лояльности клиентов
Решения для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности
Сервисы для интеграции приема безналичных чаевых
Решения для бесконтактного приема чаевых
Платформа безналичных платежей для ресторанов, НКО и блогеров
Сервис для безналичной оплаты чаевых по QR-коду