«Сближать людей по всему миру»: зачем Facebook нужны цифровые решения для туризма

8 и 9 февраля пройдет первый в России хакатон, посвященный цифровизации сферы туризма, — Moscow Travel Hack . Участникам предстоит решить задачи десяти компаний-партнеров, в числе которых — Facebook. Rusbase взял интервью у Владлены Тараскиной, менеджера по стратегическим партнерствам Facebook, ментором и членом жюри Moscow Travel Hack. Мы узнали, с какими проблемами сталкиваются путешественники онлайн, как их можно решить и при чем здесь социальная сеть.

Владлена Тараскина

Почему компанию Facebook интересует сфера туризма?

Это может быть не совсем очевидно на первый взгляд, но такой интерес к индустрии имеет непосредственное отношение к нашей миссии — сближать людей по всему миру. Для многих путешествия являются отличным способом строить связи с людьми и общаться. Нам важно искать и развивать новые возможности для этого и предлагать тревел-индустрии инструменты для легкого, быстрого и удобного планирования путешествий — так называемый zero friction опыт, или бесшовный опыт. Современные туристы очень продвинуты в технологиях и хотят получать все услуги в режиме реального времени, не сталкиваясь с препятствиями на каждом этапе подготовки поездки.

У нас, безусловно, есть что предложить туристической отрасли — наши платформы уже помогают 2,9 млрд людей по всему миру находить новые пункты назначения, бронировать рейсы и отели, оставаться на связи с родными и близкими, а также туроператорами во время поездки. И это лишь часть наших возможностей.

Мы постоянно ищем новые горизонты и придумываем новые решения для путешественников.

Например, сейчас мы с интересом наблюдаем за технологиями VR и AR, которые могли бы стать отличным способом погружения в новую культурную среду, например, дистанционно.

Мы верим в их потенциал — ведь люди сегодня все больше хотят опробовать ту или иную услугу еще до того, как они ее приобретут. AR и VR могут дать им эту возможность и уверенность в том, что, например, бронируемый отель с картинки действительно стоит своих денег.



Почему Facebook стал партнером хакатона Moscow Travel Hack?

Наша цель — стать ценным партнером для туристической отрасли. И мы стремимся это сделать, предлагая индустрии инновационные технологии, которые помогут им еще более качественно и эффективно обслуживать клиентов и рассказывать о своих возможностях.

Чтобы понять, с какими вызовами сталкивается турбизнес, мы постоянно изучаем состояние рынка и следим за новыми трендами.

Например, в 2019 году мы провели исследование о том, как формируется лояльность разных категорий потребителей в сфере туризма. Мы узнали, что 44% молодой аудитории хотели бы, чтобы сервисы синхронизировались, то есть чтобы при подготовке путешествия переходить с сайта на приложение было удобнее и не приходилось вводить каждый раз одну и ту же информацию заново.

Мы прекрасно понимаем, что у современных потребителей очень высокие запросы к туристическим компаниям: они хотят, чтобы весь процесс — от планирования до реализации поездки — был гладким, простым и удобным. За подобным бесшовным сервисом в сфере туризма — будущее. И наши технологии как раз помогают бизнесу стать ближе к этому будущему, соединяя его с текущими и потенциальными покупателями на разных этапах путешествия (планирование, поиск, бронирование и т.д.).

Фото: stem.T4L/Unsplash



Чем полезны такого рода мероприятия для разных индустрий, в частности сферы туризма?

Moscow Travel Hack представляет для нас прекрасную возможность поговорить напрямую с представителями отрасли и посмотреть, как мы можем повлиять на будущее индустрии. Мы в Facebook верим в силу хакатонов, это одна из самых давних и ценных традиций для нашей команды. Еще на старте развития компании многие рабочие вечера сотрудников были похожи на самые настоящие хакатоны — кто-то говорил, что хочет посидеть допоздна, чтобы построить прототип продукта, и так и делал. Со временем эта традиция стала более предсказуемой — ребята стали заранее организовывать многочасовые марафоны по кодингу и выстраивать команды для совместной работы.

Сегодня благодаря хакатонам наши сотрудники могут попробовать претворить в жизнь свои самые смелые идеи, будь то на уровне наброска, прототипа или брифа для команды. И это не какой-то единичный всплеск творчества — после хакатона мы также проводим форум, где каждая команда может показать демо-версии своих проектов и идей. Такие проекты очень гармонично вписываются в нашу инновационную корпоративную культуру, где каждый может протестировать свою идею (какой бы сумасшедшей она ни казалась) и посмотреть, какой отклик она находит среди широкого круга людей.

Кстати, одни из наших самых классных продуктов — например, кнопка «нравится», чат, видео, хроника, указание тегов в комментариях и другие — появились именно во время хакатонов.

В хакатонах есть и особенно ценный социальный момент — это не только про инновации, но и про дружеское общение со своими коллегами. По собственному опыту знаем, что такие мероприятия часто заканчиваются поздними разговорами за коробкой пиццы с другими участниками команды.

Global Hackathon Finals 2014. Фото: Facebook



Каких цифровых решений не хватает в сфере туризма? Каких идей Facebook ждет от участников хакатона?

Мы предлагаем разработать решение с использованием технологий Facebook Messenger или открытого программного обеспечения (open source технологий), которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий. Мы видим на рынке запрос на подобные технологии — когда люди планируют поездки, они ожидают получить только положительный опыт при использовании цифровых инструментов.

Они могут в разных каналах уточнять у турфирм детали по вариантам отелей и рейсов, но готовы сразу же отказаться от конкретного бренда, если столкнутся с какой-либо трудностью онлайн.

Каналы коммуникации играют для потребителя очень важную роль. Люди хотят иметь удобные и безопасные способы взаимодействия с туркомпаниями, которые позволят им общаться с брендами более неформально, спонтанно и естественно и оставаться на связи 24 часа в сутки на случай, если им потребуется помощь во время поездки. И что не менее важно — они не хотят загружать на свой телефон миллион разных приложений для того, чтобы общаться отдельно с гостиницами, туроператорами и авиакомпаниями.

Учитывая ожидания путешественников, можно сделать вывод, что брендам необязательно создавать отдельные платформы для общения с клиентами. Скорее, им стоит встраиваться в те площадки, где уже находится их потребитель, а именно в мессенджеры.

Нельзя сказать, что это какое-то новое открытие для рынка. Бизнес уже активно использует мессенджеры, чтобы помочь людям организовать и спланировать поездку. В 2018 году мы ежемесячно фиксировали около 10 миллиардов сообщений между компаниями и путешественниками в Facebook Messenger по всему миру. Одни из лучших примеров того, как компании используют Messenger для общения с клиентами, — авиакомпании KLM и Qantas Airways.

Нидерландский авиаперевозчик, например, с помощью приложения оповещает пассажиров об отмене рейса, высылает новый посадочный талон, а в случае сильной задержки даже отправляет купоны на бесплатный кофе в аэропорту.

Приложение авиакомпании KLM



Как эти решения должны помочь путешественникам и бизнесу?

Интерактивные решения, которые мы ожидаем увидеть от участников хакатона, могут стать огромным преимуществом для путешественников на этапе планирования поездки. Мы надеемся, что они помогут людям получить как можно больше информации о туристическом направлении и заранее представить, что ожидать от путешествия.

Бренды, которые интегрируют эти решения в свою работу, смогут обеспечить клиентам более положительный опыт онлайн и таким образом завоевать их лояльность.

Наше прошлогоднее исследование показало, что молодым путешественникам нравятся компании, которые предлагают им бесшовный опыт бронирования услуг: 54% респондентов в Европе склонны выбирать турфирмы с хорошим сайтом и приложением, а 77% готовы остаться лояльными брендам с надежным сервисом.

Именно эти бренды смогут выиграть в такой высококонкурентной среде, как сегодня, и занять одну из лидерских позиций в индустрии.

Мы понимаем, что учитывать постоянно возрастающие запросы потребителей — непростая задача для бизнеса. Поэтому мы стараемся сделать со своей стороны все возможное, чтобы компании могли адаптировать свои услуги под ожидания клиентов. Наши продукты — Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp — дают брендам необходимые инструменты для того, чтобы они могли преуспеть в настоящем и будущем за счет своих удобных решений для путешественников.

Группа Developer Circle Moscow в Facebook



Чем Facebook сможет помочь участникам хакатона в качестве ментора?

На хакатоне будут присутствовать члены нашей команды с опытом работы в Facebook Messenger. Мы будем оказывать участникам всяческую поддержку с технической интеграцией их решения и консультировать их по иным вопросам, касающимся разработки конечного продукта. Также в нашей специальной закрытой группе в Facebook ребята смогут найти образовательные ресурсы и экспертную поддержку до и после хакатона.



На что Facebook будет обращать внимание в качестве члена жюри хакатона?

При оценивании решений участников мы будем смотреть, во-первых, на оригинальность идеи — то, насколько новым является предложенный проект. Во-вторых, нам важно увидеть, чтобы команда действительно решала поставленную проблему, а именно помогала людям планировать поездки онлайн.

Конечно, мы также будем обращать внимание на сложность представленного решения и те технологии, которые были использованы в процессе его разработки. Но это, скорее, касается только архитектуры проекта. Для массовой аудитории идея должна быть максимально простой, понятной и интересной, люди должны сразу видеть, как именно решение поможет им при планировании путешествий.



Могут ли команды-участники рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Facebook?

Участники хакатона смогут и дальше оставаться с нами на связи в Facebook, а также общаться со своими коллегами и единомышленниками в закрытой группе Facebook Developer Circle: Moscow. Это московское сообщество разработчиков и людей, желающих стать разработчиками, где они могут обмениваться опытом, а также совместными усилиями развивать свои идеи в нечто большее.

Участники сообщества получают возможность посещать различные специализированные онлайн- и офлайн-встречи и семинары, сотрудничать и помогать друг другу в группе Facebook и на хакатонах, задавать вопросы в чатах и получать доступ к новейшим технологиям.

Команда Developer Circle не ограничена какой-либо технологией или компанией. Ребята вместе изучают такие технологии, как React, Java, Kotlin, Project Management и многое другое. Они также стремятся осваивать новейшие тенденции в рамках Machine Learning, AR и VR, Quantum computation и т.д.

Фото на обложке: Carl Nenzen Loven/Unsplash