«Вы супер и мы супер: давайте держаться вместе»

На креативную экономику приходится почти 6,1% мирового ВВП. До пандемии российская часть рынка показывала быстрый рост, однако пережив covid-19, она столкнулась с новыми вызовами и глобальной культурой отмены. Как помогать креативной индустрии в нынешнее время, на своем примере рассказывает Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS.

Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS

— Каким для вас был первый квартал этого года?

— В конце февраля у меня было полное ощущение возвращения в начало 2020 года, в начало пандемии. Потом это прошло: все же эти ситуации совершенно нельзя сравнивать. Хотя, как и тогда, каждый из нас что-то переосмыслил, мы здесь не исключение.

На первый план вышла ценность быть плечом к плечу. Многие в очередной раз потеряли почву под ногами и сейчас пытаются найти опору в других людях — в том числе на работе.

Мы поняли, что можем помогать экспертизой, словом, делом — у нас есть на это силы. В каком-то смысле нам повезло: мы пережили невероятный опыт начала пандемии два года назад, накопили уникальный опыт и сейчас эти навыки построения поддерживающего комьюнити, самоорганизации, помощи себе и другим как никогда кстати.

— Как это проявляется?

Например, мы рекордсмены по количеству бесплатного полезного контента: нам важно делиться экспертизой на всех своих площадках в социальных сетях. Это кейсы, чек-листы, наши ошибки, удачные проекты, какие-то открытия. В пандемию, когда все было парализовано, мы дали доступ к записи нашей конференции «Коллеги»: ее посмотрело 40 тысяч человек.

В этот раз мы открыли доступ к урокам с некоторых курсов SETTERS EDUCATION: это дизайн, таргетированная реклама, SMM. Хотелось не просто вдохновить на учебу, а дать конкретные знания. Почти 3,5 тысяч человек их прошли: если для кого-то это станет первым шагом к новой работе или способом усилить свои текущие профессиональные навыки, это потрясающий результат. Значит, мы дали им ту самую точку опоры.

— Чтобы помогать рынку, нужен прежде всего большой внутренний ресурс. Как вы поддерживаете свою команду в период такой турбулентности?

— Самое важное, что ты можешь дать своим сотрудникам – это информация и коммуникация. Нельзя залечь на дно и пропасть с радаров: это парализует команду. Поэтому мы сразу вернули наш формат еженедельных созвонов, а это больше 200 человек в моменте, и в режиме реального времени рассказывали, какие у нас сейчас есть проблемы, какие есть риски, что мы сейчас делаем.

У всех был один запрос: «Я вот сейчас что-то делаю. Это вообще какой-то результат дает? Динамика какая-то есть?». Мы стали транслировать наш North Star metric, ориентир, по которому мы двигались параллельно с KPI и квартальным планом. Такие встречи дают ощутить пульс компании, помогают понять, как влиять на ее устойчивость в конкретном моменте.

Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы делиться с командой основными финансовыми и коммерческими показателями: наоборот, это очень важно.

— Вам пришлось сокращать команду?

—Да, к сожалению. Честно сказать, до этого мы нанимали сотрудников чаще, чем расставались с ними. Офбординг был точечный, мы никогда не расставались с таким количеством людей сразу. Конечно, мы не могли просто выплатить оклады и пропасть из жизни друг друга. Это не про нас. Наш HR-департамент в течение двух недель занимался декрутингом: помогал обновлять резюме, готовиться к собеседованиям, искать новых работодателей. Мы хотим убедиться, что наши экс-коллеги будут работать в действительно хороших местах. Был случай, когда наш сотрудник ходил на собеседование с новой компанией вместе с нашим HR. Условно: «Так, ребята, вы точно окей?».

Из 15 человек, у которых последний рабочий день был в пятницу, восемь уже в понедельник вышли на новое место, которое мы им помогли найти. Когда я читала резюме одной нашей девочки, я почти рыдала: «Господи, почему мы должны отпускать ее? Такое крутое резюме!». Но потом я взяла себя в руки и с гордостью подумала: «Она придет, и все будут знать: этот человек из SETTERS».

В общем, у нас получился очень здоровый процесс офбординга. Каждому мы написали от руки письма от имени SETTERS: с персональными благодарностями за конкретные проекты. Просто я всегда ставлю себя на место уходящего: мне бы было приятно такое получить.

— Это очень по-человечески.

—Спасибо. Все это зашито в корпоративном ДНК. Например, до кризиса мы активировали программу психологической помощи для команды: тест показал, что уровень вовлеченности ребят в коммуникацию с психологами больше 80%. Мы работаем с ребятами из YouTalk: у сотрудников есть 10 консультаций в год, которые каждый может использовать в том объеме и с той частотой, какая требуется. Сейчас этот проект на паузе, но мы планируем вернуть его в ближайшее время.

Граница между рабочим и личным окончательно размылась: мы приносим на работу личное, хорошее и плохое, и наоборот – рабочее приносим в личное. Поэтому мы решили так: если мы можем дать коллегам поддержку, которая в том числе будет влиять на рабочий результат, то ее нужно давать. У нас, например, была совместная медитация в Zoom — это, конечно, особенный опыт.

Кроме того, раньше все сидели по своим домам, встретиться было нельзя, это очень мешало. Сейчас карантинные ограничения сняты или идут на спад, так что наши офисы в Москве и в Петербурге снова очень востребованы.

У нас гибкий формат, но посещаемость офисов растет: все договариваются приходить, вместе обедать, встречаться после работы. Человеку нужен человек. Так было всегда, но эта потребность стала еще сильнее.

— Вы как-то боролись с бесконечным скроллингом новостей на работе?

— Сначала, конечно, все читали новости без перерыва на сон и отдых: это разрушало, погружало в состояние апатии. Но за эти два месяца мы научились соблюдать информационную гигиену. Мы запустили «Чат хороших новостей» в Telegram: наш островок спокойствия. Отклик был невероятный: первое, что все стали делать – скидывать фото своих домашних питомцев. И это вроде бы такая простая вещь, но она заставляла улыбаться.

Была моментальная цепная реакция: у меня тоже кот, а я тоже сегодня гулял. Никакой модерации и фильтров нет. Туда пишут даже в выходной день: «Мы поехали за город. Смотрите, как красиво». Одно сообщение – и все начинают слать, кто что делает в выходной день. Этот чат живет второй месяц и, кажется, останется с нами надолго, потому что он правда дает какую-то поддержку. Вроде бы мелочь, но он здорово сближает команду и вызывает у меня улыбку каждый день.

— Топ-менеджерам ведь тоже очень нужна поддержка.

— Это точно. У нас есть совместный курс Дашей Золотухиной (руководитель новых e-com направлений в «Яндекс.Маркете», экс-CMO «Яндекс.Go») по креативному лидерству. Запуск нового потока был в марте, и мы очень сомневались, будет ли у людей время и силы на то, чтобы учиться.

Мы решили попробовать, и не прогадали. Сейчас в группе 60 человек, мы учимся до июня. Состав – топ-менеджмент и владельцы бизнеса, очень серьезные и классные ребята. Все приходят жадные до эмоций и знаний: хотят видеть людей, говорить с ними, понимать, кто здесь, кто уезжает, у кого какие планы.

У всех один общий челлендж: получить нужные сейчас знания и применить их на практике. Встречаешься с 20-30 людьми, которые решают те же задачи, и слышишь: «Да, и нам сложно. Мы вот это потеряли. У нас вот это случилось. Мы здесь пока паузу взяли». Апатия и одиночество уходят, ты постепенно выстраиваешь островок единения перед общим кризисом.

Казалось бы островок, не материк. Но он дает некоторую безопасность и понимание, что происходит в твоем рынке.

Да, каждый остается с проблемами один на один, но при этом все мы можем друг другу чем-то помочь.

В итоге этот курс стал спасательным кругом и для меня, и для наших креативных лидеров из разных компаний: местом, где можно безопасно обсуждать насущные вопросы и вместе искать решение.

— Насколько я понимаю, еще одной точкой опоры для рынка все это время был фестиваль независимых креативных агентств «Креачелла», который придумали вы, SLAVA и Zebra Hero?

—Да, впервые мы провели ее в 2020 году, через тысячу ограничений: это нельзя, это можно, а нет, тоже нельзя. Но нам хотелось что-то сделать объединяющее, классное для индустрии. Что из себя представляет «Креачелла»? Это марафест — объединение двух форматов, марафона и фестиваля — для тех, кто только начинает свой карьерный путь в креативной индустрии, и для тех, кто давно работает в ней и ищет возможности для карьерного развития. Эта индустрия не самая прозрачная, задача была такая – создать еще одну точку входа в креативную индустрию или развития в ней, карту, по которой ты дальше можешь двигаться.

В итоге «Креачелла» стала центром притяжения молодых талантов и приглашением в профессию. Она показывает, как работает рынок изнутри, популяризует креативную индустрию. На один день агентства открывают свои офисы, проводят свою образовательную и развлекательную программу. После насыщенного дня в разных офисах все стекаются в одно место, на «Хлебозавод», – а там тусовка, вечеринка и полный нетворкинг на максималках. Идея такая: «Я хочу работать в таком-то агентстве, значит, я приду на “Креачеллу”, познакомлюсь с ними и как-то проявлю себя». В прошлом году было 1500 гостей и 32 агентства-участника.

Это, конечно, привело к невероятному эффекту: столько людей познакомились, начали общаться, делать совместные проекты: там завязались горизонтальные связи, которые пошли развиваться дальше и влиять на весь рынок в целом.

— Получается, вы создали комьюнити, которого раньше не было?

—Да, кто-то кого-то знал и раньше, но теперь все стали общаться со всеми. Для этого мы устроили пре-пати для агентств-участников. У каждого было время в любом формате рассказать о себе: чем они занимаются, чем гордятся, главный кейс, как связаться, что-то еще. Это был настоящий тимбилдинг. Если люди друг друга не видят, у них нет ощущения, что они друг друга знают. Теперь все понимают, как и что устроено: там работают те и эти, можно дружить. Хочешь не хочешь, это меняет креативную индустрию, дает толчок новым коллаборациям, повышает общую экспертизу в отрасли.

В прошлом году мы провели еще одну «Креачеллу» с «Силой Ветра» — более нишевую. Это была регата в Черногории: ценный нетворкинг с топ-менеджерами и основателями компаний из самых разных отраслей. Участники продолжают общаться до сих пор: создают коллаборации, планируют совместные путешествия. Регата помогла создать много горизонтальных связей — то, на что в текущее время очень важно опереться.

— Этот проект – полностью социальная история?

— Экономика «Креачеллу» позволяет нам почти полностью отбивать наши вложения за счет продажи билетов для участников. Так что уже два года этот проект полностью на самоокупаемости. Однако он создавался не для мгновенного заработка, дело вообще не в выручке. Хотя у этого движения, безусловно, хорошая долгосрочная перспектива, как материальная, так и нематериальная.

У нас есть задача масштабировать проект, хочется расти дальше, а для этого нужны привлеченные средства, не только те, что мы выделяем из бюджета SETTERS. Уже в 2021 году мы привлекли нескольких коммерческих партнеров, планируем развивать это направление и дальше, осталось только понять, кто из спонсоров остается на рынке и готов к переговорам.

— Вы планируете проводить «Креачеллу» в этом году?

— Наверное, пока об этом говорить рано. Сейчас мы работаем над проектом Open Call, который родился благодаря «Креачелле». То, как он пройдет, безусловно, повлияет и на наше решение проводить марафест в этом году, и на его облик: у нас есть самые разные идеи как можно объединить людей в 2022 году.

— Что такое Open Call? Он тоже как-то связан с поддержкой креативной индустрии?

— Конечно. Рассказываю предысторию. Некоторое время назад наш креативный директор скинул мне сайт с фестивальными работами студентов Высшей Школы Экономики со словами: «Смотри, как прикольно». Я открываю сайт, роняю челюсть и понимаю: «Так, кажется, нам нужно с ними познакомиться».

Эти кейсы делались на большую аудиторию, но почти все международные креативные фестивали отменили возможность подачи заявок от россиян в этом году. Мы связались с куратором, который помогал разрабатывать студенческие кейсы, пообщались и поняли, что точно можем сделать так, чтобы с нами эти работы увидело больше людей.

— В итоге вы решили поддержать всех молодых креаторов?

— Сейчас все российские агентства не могут участвовать в глобальных конкурсах, мы тоже столкнулись с этим. Но у нас есть имя, его хорошо знают на локальном рынке. Поэтому сейчас наша задача — поддержать некоммерческие работы независимых креаторов. Главная идея – подсветить талантливые работы. Нет задачи оценивать проекты, выявлять победителей. Мы хотим собрать их вместе и сказать: «Вы супер. Смотрите, как еще много тех, которые тоже супер. Давайте не теряться. Мы все здесь, и нам всем работать на одном рынке. У нас есть возможность как-то на него повлиять, что-то изменить».

— Понятно, что помощь креативной индустрии – это прежде всего большая социальная миссия. Но почему вы этим занимаетесь? Как это отражается на развитии вашего бизнеса?

— Послушайте, «Креачелла», Open Call — это не спасение утопающего. Рынок прекрасно жил и без «Креачеллы», но с ней все стало гораздо интереснее. Это наш вклад в гибкость индустрии, выстраивание горизонтальных связей между командами, инструмент для развития, возможность создавать что-то новое. С момента запуска марафеста мы успели поработать со многими агентствами как с бизнес-партнерами и подрядчиками.

Я знаю, что наши ребята дружат с сотрудниками других агентств. Они выступают друг у друга с лекциями, делятся опытом с сообществом, встречаются вне работы: все это влияет на развитие взаимоотношений, бизнес-показатели, рост экспертизы в целом. От этого выигрывают все.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено SETTERS