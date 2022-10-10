«Пошел делать свой бизнес и стал токсичен для компаний, где работал раньше». Интервью с основателем Payselection

— Я хочу начать этот разговор с того, как вам пришла идея создать очередной платежный сервис. Со стороны кажется, что конкуренция за пользователя в FinTech невероятная, а уровень технологий в РФ такой, что придумать что-то принципиально новое сложно.

—Так и есть. У нас действительно очень развиты платежные сервисы. Качество технологий сегодня соответствуют всем мировым трендам и возможностям. И даже с учетом текущей ситуации, здесь есть все, чтобы развивать FinTech и e-commerce своими силами внутри страны.

— Тогда почему вы выбрали такой перегретый рынок для своего первого проекта?

— Все довольно прозаично: я проработал в разных компаниях в FinTech-отрасли пять лет и наконец дошел до той критической точки, когда мне захотелось самостоятельности. Я понял, что у меня хватает знаний, мотивации, сил и уверенности, чтобы уйти в свободное плавание. На последнем месте работы — в Cloudpayments — я управлял командой из 150 человек. Это была серьезная эстафета: до меня уже был кто-то, кто пробежал свой марафон, потом передал мне палочку, чтобы я пробежал не хуже, а даже лучше.

Там я получил много важных знаний. Я горел продуктом, но мне не хватало свободы действий.

Понимаете, я пришел уже в действующую компанию и никак не влиял на ее создание. И вот когда я увидел, что некоторые мои предложения не доходят до реализации, потому что всегда есть другие директора со своим мнением, во мне проснулись амбиции. Я понял, что мои идеи можно проверить на практике — без оглядки на других.

— В чем же заключается ваша идея? На сайте вы описываете продукт как «универсальное платежное решение для бизнеса», но, согласитесь, это довольно общие слова.

— Мне кажется, что сейчас на рынке очень не хватает сервиса. Важно чтобы с той стороны было участие, заинтересованный человек. Не тот, кто выдаст сухую инструкцию, а сочувствующий компетентный консультант, который возьмет клиента за руку и проведет его туда, куда ему надо.

Думаю, у каждого предпринимателя в записной книжке есть, условно, Марина Бухгалтер, Семен Финансист, Геннадий Технический Специалист: надежные люди, которые отвечают за часть твоего бизнеса. Такого человека всегда можно набрать и получить информацию, решить какую-то задачу. Я хочу, чтобы Payselection был как условная Ольга Сервис платежей. Чтобы наш пользователь — бизнес — понимал, куда ему обращаться, чтобы разобраться во всех вопросах с онлайн-платежами: начиная от быстрых транзакций и какой-то классной аналитики в личных кабинетах и заканчивая современными визуальными платежными формами. Так что я строю сервисную компанию.

Гарик Кравцов

— Да, все правильно. Зачем придумывать велосипед? Мы берем технологию, которая действительно работает, и максимально ее оптимизируем. Так, чтобы она была удобной как для бизнеса, так и для конечного покупателя товара или услуги. Я люблю что-то новое, но для его создания можно соединить все лучшее, что есть на рынке.

— Вы заявляете, что сервис будет проводить 99,9% транзакций. Как вы этого добиваетесь, что «под капотом»?

— У нас каскадная модель: условно говоря, когда вы хотите что-то оплатить, за одну вашу транзакцию будут отвечать пять банков. Все мы хоть раз сталкивались с тем, что зашли в приложение какого-то банка — и что-то в нем оказалось временно недоступно. Так вот, если что-то случилось у первого, транзакцию проведет второй банк, если он не отвечает, к оплате подключится третий — и так далее. Наша платформа позволяет сделать эту маршрутизацию бесшовной для пользователя.

За счет такого бэкапа мы гарантируем, что точно проведем транзакцию, а 0,1% оставляем на то, что сбой может случиться на стороне плательщика. Условно, Wi-Fi в кафе будет работать плохо. В общем, мы как сервисная компания можем интегрировать 10, 20, 30 банков и поэтому не зависим от одного «подрядчика».

— Но ведь это не ноу-хау на рынке?

— Такая каскадная модель есть далеко не у всех платежных сервисов. Во-первых, у многих больших компаний есть свой «карманный» платежный сервис с одним банком, во-вторых, для этой модели нужны большие ИТ-ресурсы: команда должна понимать, как создать и поддерживать это предплатежное ядро, чтобы дать бизнесу абсолютно бесперебойную работу платежных сервисов.

— Сколько стоит такая разработка и сколько времени она у вас заняла? Вы привлекали инвесторов?

— Мы начали разработку в марте, но не стали идти по классическому пути. Я намеренно отказался от поиска инвестиционных денег и вложений в собственную разработку. Наоборот, я взял в аренду работающий движок процессинга и стал переписывать его под себя.

Программное обеспечение для онлайн-платежей, которые мы используем, разработали мои друзья. Они работают с ним на рынках Европы, Азии и Америки. Так как российский рынок им не был интересен, а я хотел развивать бизнес именно здесь, мы договорились, что я возьму процессинг в аренду. Примерная стоимость такого программного обеспечения составляет 3,5 млн рублей в месяц: для сравнения, создание платежного сервиса с нуля будет стоить около $5 млн. Наш договор предполагает, что как только мы начнем зарабатывать, мы будем отчислять партнеру часть прибыли в счет погашения этих «инвестиций».

Но не забывайте, что деньги сегодня не правят миром, есть еще знакомства, репутация. Запросто можно не добраться до нужных условий с партнером, банком, разработчиком, потому что ты никто и звать тебя никак. Тебя просто не пустят в этот, можно сказать, полузакрытый рынок.

Купить такой движок нельзя: он не продается, в аренду его тоже не дают. Но я не зря столько времени посвятил работе в ИТ и FinTech-отрасли: это мой главный капитал.

— То есть вы перепродаете чье-то решение?

— Ни в коем случае. Мы взяли каркас программного обеспечения у разработчиков, поняли, что этой базе не хватает, затем собрали свою команду и пересоздали этот продукт, чтобы он стал нашим. Это можно сравнить с open source технологиями: есть открытый код, который позволяет тебе на его основе создать свои продукты — условно, как из конструктора. Только в нашем случае это не open source.

За следующий год мы планируем собрать 5 тысяч клиентов

— Сколько человек у вас в команде?

— Около 30, не считая разработчиков, которые работают только с нами, но в формате аутсорс-команды. Такой подход позволяет мне работать с лучшими профессионалами. Кстати, мы активно ведем наем, поэтому прямо сейчас нанимаем самых разных специалистов, открыты к новым сотрудникам.

— Вы нанимаете в России?

— У нас команда в России, я тоже здесь. Но я не вижу проблем взять сотрудника с другого конца планеты: важны знания, а не локация.

— Давайте поговорим про вашу бизнес-модель. Как вы планируете зарабатывать?

— Интернет-эквайринг ни для одного банка сейчас не является основным продуктом и способом заработка. Банки делают ставку на разные инструменты, в том числе кредитные продукты. Мы, наоборот, монопродукт: делаем интернет-эквайринг максимально понятным и удобным для бизнеса.

Мы приходим в банк, в фундаментальный банк-эквайер, у которого есть лицензия Visa, Mastercard, все сертификаты безопасности PCI DSS и так далее. Покупаем у него эквайринг, берем на себя заботы, создаем дополнительную ценность — и вот мы уже можем закупать платежный трафик у банка чуть дешевле, а продавать его чуть дороже. На разнице стоимости мы и живем, но дальше мультиплицируем количество мерчантов, партнеров и клиентов.

— На какие KPI вы ориентируетесь?

— За следующий год мы планируем собрать портфель минимум из 5 тыс. клиентов, которые будут пользоваться нашим платежным сервисом. В итоге мы планируем проводить через себя 15 млрд рублей в месяц — это не прибыль, а оборот, деньги наших мерчантов, партнеров, клиентов. Я считаю, что это абсолютно выполнимые цели на 2023 год.

За оставшиеся три месяца этого года мы хотим подключить несколько сотен торгово-сервисных предприятий. И на этом пуле мерчантов окончательно привести сервис в порядок и избавиться от детских «болячек»: понятно, что они будут.

Гарик Кравцов

— Что это за «болячки» могут быть?

— В процессинге постоянно выходят обновления, а мы сильно привязаны к Visa и MasterCard. В общем, появляются новые требования, их надо будет оперативно учитывать, могут возникнуть шероховатости. Поэтому этот год мы посвятили созданию и доработке продукта, чтобы он соответствовал всем форматам безопасности и трендам сегодняшнего мира финтеха. А следующий год будет годом активных продаж.