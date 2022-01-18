Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции

С начала двухтысячных, по данным медиа «Такие дела», из России эмигрировали от четырех до пяти миллионов человек, и половина из них теперь проживает на территории стран СНГ.

Исследование «Левада-центра» (признан в России иноагентом) за июнь 2021 года показало , что за границу хотели бы переехать более 20% опрошенных россиян. Причем этот показатель вырос на 7% с 2017 года.

Самыми популярными факторами (в опросе можно было указать несколько вариантов), повлиявшими на переезд, стали безопасность (64%) и стабильность (53%).

37% опрошенных также указали в причинах эмиграции возможность найти интересную и перспективную работу, а 17% отметили лучшие условия для ведения бизнеса.

Другие материалы по теме эмиграции читайте в спецпроекте RB.RU «Куда идти стартапам за рубежом» и по тегам #goabroad и #enter.

Для каждого государства условия получения ВНЖ сильно различаются. В некоторые страны иммигрировать значительно легче, чем в другие. К таким относятся Греция, Кипр, Болгария, Черногория, Португалия и Испания.

Посольство России в Испании. Источник: Spainru.com

Со всеми тонкостями помогают разобраться специализированные релокейт-сервисы. В них любой желающий может найти информацию о требованиях для проживания в конкретной стране, а также запросить юридическую и техническую экспертизу.

Мы собрали подобные сервисы и агрегаторы. В подборку попали и платформы для поиска жилья, работы и сервисы переезда «под ключ».

Содержание:

Определиться со страной

Hello Move

Hello Move — это агрегатор миграционных программ в страны Европы для стартапов, предпринимателей, студентов и специалистов.

На платформе можно найти общую информацию по каждой программе: ее преимуществах (например, возможности быстрого получения паспорта или переезда с семьей в рамках этой программы), условиях и процедуре получения ВНЖ Вид на жительство.

В разделе «Релопедия» размещены инструкции по требованиям к выпискам из банков, получению необходимых справок и так далее.

Интерфейс Hello move

Сервис сопровождает клиентов на всех этапах до получения ВНЖ в выбранной стране. Услуга представлена в трех тарифах стоимостью от €1 тыс. до €6 тыс.

В каждый тариф входит:

Индивидуальная стратегия для переезда;

Список всех необходимых документов;

Пошаговый план действий;

Инструкция по самостоятельной подготовке документов.

Как заявлено на сайте, средний срок получения ВНЖ — около шести месяцев. Если переехать не удалось, платформа гарантирует возврат денег.

«SMART интеграция»

Платформа позиционирует себя как сообщество экспертов и энтузиастов, которые делятся своим опытом иммиграции в страны Европы.

Сервис подойдет как для тех, кто только планирует переезд, так и для уже проживающих в европейской стране. Для предпринимателей предусмотрена отдельная платформа SMART business hub.

На «SMART интеграции» собрано большое количество платных и бесплатных обучающих памяток, инструкций, вебинаров и других материалов на тему бизнеса, трудоустройства, юридических и других аспектов жизни в Европе.

Интерфейс «SMART интеграции»

На платформе можно подобрать индивидуального ментора. Каждый специалист фокусируется на определенной тематике в конкретной стране. Например, он может рассказать про грамотное выстраивание коммуникаций, особенности медицинского обслуживания или научной карьеры и так далее.

Для пользователя доступна первая бесплатная сессия, затем ее стоимость будет варьироваться от €30 до €100.

Про другие русскоязычные бизнес-сообщества по всему миру читайте в материале RB.RU: «Русские за границей: подборка бизнес-сообществ».

Immigrant Invest

Эта платформа-агрегатор специализируется на программах выдачи гражданства и ВНЖ за инвестиции в странах по всему миру. Сейчас на сайте можно найти информацию о десятках подобных предложений.

В каждой программе подробно описаны преимущества и возможности, которые дают паспорта стран, требования к претенденту на гражданство или ВНЖ, условия их получения и расходы для инвестора.

У сервиса достаточно большой раздел с обучающими материалами, включающий обзоры, рейтинги, инструкции, ответы на популярные вопросы, руководства и даже бесплатные книги.

Immigrant Invest оказывает три вида услуг:

Подбор наиболее подходящей программы;

Сопровождение на протяжении всего процесса получения гражданства или ВНЖ;

Помощь в интеграции в новой стране.

Цены на все услуги консультант предоставляет по запросу.

Life Overseas

На Life Overseas собрана базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии. По каждому государству можно найти сведения об актуальных программах получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ.

Интерфейс Life Overseas

В каждом разделе описаны плюсы и минусы конкретных программ, общие требования к заявителю, документам, информация о сроках и процессе и так далее.

Также платформа выступает в качестве агрегатора иммиграционных консультантов, предоставляя пользователям доступ к сотрудничающим с ней консалтинговым компаниям.

Migronis

Migronis — международная компания, которая специализируется на консультации и помощи в получении ВНЖ и гражданства через инвестиционные программы в Карибских странах, странах Шенгена и США.

По каждой стране на сайте можно изучить сведения о:

Сумме минимальных инвестиций, их возвратности и доходности;

Преимуществах паспорта конкретной страны;

Сроках оформления и получения гражданства или ВНЖ;

Гражданстве для членов семьи.

На сайте есть раздел «Сравнение программ», с помощью которого удобно сравнивать до четырех вариантов предложений в разных странах по 19 пунктам, включая сроки рассмотрения, возможность включения в заявку членов семьи, затраты на одного заявителя и семьи из четырех человек.

Найти работу

Relocate.me

Этот агрегатор специализируется на IT-вакансиях с пакетами релокаций (когда компания-наниматель выделяет денежные средства на переезд, оказывает визовые услуги и так далее). Предложения о работе на сервисе представлены от работодателей из 17 стран.

Интерфейс Relocate

На сайте в отдельный раздел вынесены релокационные компании, помогающие с переездом, медицинским страхованием, поиском жилья и тому подобное.

В обучающем блоке можно найти шаблоны сопроводительных писем и резюме, получить рекомендации по поиску работы, а также найти общую информацию по рабочим визам, переезду и поиску жилья.

Idealist

Зарубежный агрегатор вакансий по всему миру, неадаптированный для русскоязычного пользователя. На момент написания текста в нем размещено более 7 тыс. вакансий.

Для поиска подходящего предложения на сервисе предусмотрено большое количество фильтров по уровню образования, сферам деятельности, областям проблем и профессиональным уровням. Отдельно есть возможность поставить фильтр поиска удаленной работы.

На платформе можно не только искать работу, но и просматривать информацию о стажировках, волонтерских проектах и даже группах взаимопомощи.

Job is Job

Job is Job — глобальный агрегатор вакансий.

Самое большое количество предложений на Job is Job — в США и Германии, практически по 2,5 млн в каждой стране. Интерфейс сайта не дает возможности искать вакансии сразу по всему миру, так как для каждой страны предусмотрена отдельная страница с автоматическим переводом на официальный язык.

Интерфейс Job is Job

Стоит отметить удобство интерфейса сайта — по каждой стране на интерактивной карте представлена статистика по вакансиям.

России и стран СНГ в этом агрегаторе нет.

Layboard

Layboard — адаптированный под русскоговорящего пользователя сервис поиска работы за рубежом.

Больше всего на агрегаторе можно найти вакансий для разнорабочих — их опубликовано более 118 тыс. Второй по популярности идет сфера услуг. В сфере IT предложений нет.

На платформе также собраны образовательные статьи, посвященные теме зарплат, трудоустройства и рабочих виз.

О других международных агрегаторах вакансий читайте в материале RB.RU: «Где искать работу за границей: 20+ популярных сайтов».

Найти жилье

Prian.ru

В этом агрегаторе жилья собраны более 80 тыс. предложений для покупки или аренды недвижимости более чем в 60 странах мира. Больше всего таких лотов в Испании (15,8 тыс.).

Есть возможность приобрести как жилую недвижимость, так и коммерческую: отели, магазины, рестораны, производственные помещения и другую. Самый дешевый лот — земельный участок в Эстонии за $1,7 тыс.

Интерфейс Prian

Prian.ru выпустил свою книгу для покупателей «Гид на жительство», в которой освещаются все популярные темы, касаемые приобретения недвижимости и получения ВНЖ. Скачать книгу можно в соответствующем разделе на сайте.

Tranio

Tranio — это брокер недвижимости, предлагающий более 120 тыс. объектов в 65 странах.

На сайте представлены готовые решения недвижимости для инвестиций от €100 тыс. и предложения продаж коммерческих помещений. Компания также предлагает помощь в получении ВНЖ за инвестиции от €190 тыс.

Самый дорогой лот — двухуровневые апартаменты на Манхэттене за $85 млн.

Homes Overseas

Home Overseas — еще один агрегатор жилья за рубежом, предлагающий более 110 тыс. различных вариантов от 500 компаний и частных лиц.

Интерфейс Home Overseas

Самый дешевый лот — участок земли под строительство в Болгарии за €2,5 тыс. Самый дорогой — сеть отелей в Испании за более чем $795 млн.

Портал подготовил для пользователей бесплатные гиды по покупке жилья в разных странах — их можно скачать в соответствующем разделе.

Realting

На международной платформе недвижимости Realting опубликованы более 219 тыс. предложений. Объявления размещены только от агентств и брокеров.

Помимо разделов недвижимости на платформе также есть блоки с информацией об агентах и программах иммиграции.

Проверить себя на знание языка перед сдачей экзамена

IELTS Online Test

IELTS — это международная система тестирования уровня знания английского языка. Сертификат IELTS наиболее востребован для иммиграции в Великобританию, Канаду и Австралию.

Сдать экзамен в России возможно только в оффлайн-режиме в специальном центре, однако на сайте IELTS Online Test можно бесплатно пройти более 100 пробных тестов.

TOEFL

TOEFL — еще один стандартизованный тест для оценки уровня владения английским, этот сертификат востребован при поступлении в вузы США, Европы и Азии. Экзамен в России сдается оффлайн в одном из 26 центров.

На официальном сайте TOEFL можно получить о нем всю необходимую информацию, а также бесплатно пройти полноценный тест.

TestDaF

Тестирование TestDaF определяет уровень немецкого языка и является необходимым для поступления во многие вузы Германии. Сдается, как и другие тесты, оффлайн в лицензионных центрах, стандартная стоимость — €145.

На официальном сайте экзамена представлено большое количество пробных заданий из каждого раздела с пояснениями.

Иммиграция «под ключ»

Blue Card Agency

Blue Card Agency — релокейт-сервис, который специализируется на иммиграции граждан СНГ в Германию. Платформа оказывает услуги, связанные как с переездом, так и с интеграцией в стране, например:

Получение Голубой карты Вид рабочей визы ;

; Получение учебной, рабочей, языковой визы;

Подтверждение диплома специалиста;

Оформление ПМЖ Постоянное место жительства ;

; Помощь в получении виз и при переезде всей семьи.

В сервисе можно заказать всевозможные консультации, например, предоставление общей информации о переезде в Германию, оценку шансов заявки, рекомендации по визам и так далее. Стоимость варьируется от €55 до €110.

Полноценное сопровождение оформления ПМЖ обойдется пользователю в €549, а оформления Голубой карты — в €1099.

Immigram

Платформа Immigram помогает специалистам и предпринимателям в сфере IT в получении Global Talent Visa и переезде в Великобританию.

Эта виза дает статус ПМЖ и паспорт страны через пять лет и при этом не требует диплома, финансирования, наличия определенной суммы на банковском счете, языкового сертификата или предложения о трудоустройстве.

Франкфурт-на-Майне. Автор: Rudy Balasko

Претендовать на эту визу могут специалисты, которые разрабатывают уникальные технологии, или предприниматели, которые выступают инвесторами цифровых или диджитал-продуктов.

Ключевая услуга Immigram — помощь в составлении и подаче успешной заявки на эту визу, а также в сборе необходимых документов. Стоимость услуг платформы можно узнать по запросу.

Missiontech

Проект Missiontech помогает российским стартапам и предпринимателям выйти на рынок Латвии. В услуги компании входит регистрация организации в качестве латвийского стартапа, открытие счетов в банках и знакомство с потенциальными инвесторами.

Также Missiontech занимается вопросами, связанными с релокацией команды, выстраиванием коммуникации и связей с фондами, акселераторами и партнерами.

Рига, Латвия. Автор: Ingus Kruklitis

В разделе платформы «Стартап-карта Латвии» можно найти обширную информацию по всей стартап-экосистеме страны, включающей в себя более 670 компаний. Здесь же собраны данные об инвесторах, университетах, привлеченных инвестициях, ускорителях и многое другое.

Перевезти вещи

Gosselin

Gosselin — международная компания, занимающаяся переездами в 34 странах Европы, России и части стран Центральной Азии.

Компания организует перевозку любых видов мебели, антиквариата, предметов искусства, личного транспорта (включая машины и яхты) и домашних питомцев. Сервис берет на себя все обязательства по транспортировке: с упаковки всех вещей в старом доме до распаковки всего уже в новой стране.

Glosselin

Стоимость переезда зависит от предполагаемого объема вещей, расстояния и выбранного способа транспортировки. Расчет производится с помощью специального теста-опроса на сайте. Страховка оформляется отдельно, однако таможенное оформление уже включено в стоимость услуги.

К каждому клиенту прикрепляется координатор, отвечающий за всю логистику, связанную с перевозкой вещей. Именно с ним согласуется страховка, способ перевозки, время и так далее.

IntRelocations

Компания организует международные перевозки в Россию, страны Европы, Америки, Африки, Азии и Океании — и из этих регионов. Стоимость услуги также формируется в зависимости от:

Страны назначения;

Особенностей перевозимых вещей (например, необходимость специального разрешения на ввоз);

Веса и объема груза;

Способа перевозки и вида транспорта.

Итоговая цена зависит еще и от выбранного тарифа. Так, эконом-вариант включает только экспортное таможенное оформление и перевозку до страны назначения. Вариант «под ключ» подразумевает упаковку груза, таможенное оформление в стране назначения и доставку до адреса.

Расчет стоимости осуществляется после заполнения короткой анкеты на сайте и высылается на электронную почту.

International Moving Services

Эта компания, как заявлено на сайте, гарантирует переезд от двери до двери в «любую точку мира» с возможностью отслеживания перевозки на всех этапах.

Консультация включает не только опросный лист, но и бесплатный осмотр имущества перед объявлением окончательной стоимости услуги. Упаковка вещей в нее также включена.

IMS

IMS самостоятельно подготавливает весь пакет документов для таможенного оформления имущества.

Перевозка осуществляется авиа, железнодорожными, морскими и автомобильными видами транспорта.

Другие компании, занимающиеся перевозками:

Обложка: New Africa/ Shutterstock