Релокация и удаленка: вакансии в зарубежных компаниях с русскоязычными корнями. Часть 2
Спустя три месяца после начала военной операции в Украине экономическая ситуация все еще характеризуется как нестабильная. Тема релокации также остается в топе — об этом свидетельствуют ежедневные тематические материалы во всех крупных российских СМИ.
Получение ВНЖ и гражданства во многих странах усложнилось. Например, многие государства приостановили получение вида на жительство за инвестиции, а некоторые, например, Латвия, вообще отменили эту программу для граждан России и Белоруссии.
Одним из самых простых вариантов переезда за границу остается получение предложения о работе от иностранной компании и рабочий ВНЖ. В этом материале мы собрали актуальные вакансии от международных компаний с российскими корнями, с возможностью удаленной работы или релокационным пакетом.
Nuanu
Nuanu — проект, который позиционирует себя как инновационный город на Бали. Специализируется на создании пространств и предоставлении ресурсов для совместной работы, выставок, исследований и бизнес-проектов.
Бренд-стратегией проекта занимается Наталья Стурза, соосновательница мобильного банка для бизнеса «Хайс».
Сейчас в компании 25 открытых вакансий в разных сферах — HR, дизайне, диджитале, маркетинге, коммуникациях. Ищут людей и на управляющие должности — CTO, CMO, CPO, CFO и HRD.
Nuanu обещает помочь с релокацией — получить рабочий ВНЖ, найти жилье, оплатить билеты.
Контакты: [email protected]
MigRun
MigRun — это релокационный сервис, который помогает пошагово спланировать переезд в одну из восьми стран (сейчас это страны Европы, LATAM и Турция). В приложении можно найти гайды, списки миграционных экспертов, адвокатов и юристов, а также получить у них консультацию.
Сервис основал российский предприниматель Влад Шипилов пять месяцев назад. Изначально компания базировалась в Португалии, но месяц назад основатель сообщил, что команда сменила юрисдикцию на США.
MigRun находится в регулярном поиске иммиграционных экспертов, адвокатов, юристов, риелторов, такс-эдвайзеров и релокационных консультантов. Также сейчас открыта должность хэда по маркетингу и PR.
Контакты: [email protected]
Advengene
Релокационный сервис, работающий в 14 странах и помогающий в иммиграции инвесторам, предпринимателям и их командам. Головной офис компании находится в США.
Сейчас Advengene набирает интернов для удаленной работы. Успешные кандидаты получат доступ к общемировой базе релокации и закрытому чату с сообществом из 65 тысяч релоцировавшихся со всего мира.
Круг задач будет максимально широкий — интерн сможет примерить на себя роль CEO/СМО/СТО. Работа оплачивается.
Вести интернов и делиться своим опытом будет сооснователь и CEO Advengene Сергей Воропаев.
Контакты: @advengenecom
Epam
Epam — крупная американская IT-компания, производитель заказного программного обеспечения. Организация имеет практически 30-летнюю историю, ее основал белорусский предприниматель Аркадий Добкин.
Компания помогает сотрудникам в релокации в страны Европы, Грузию и США. Epam готов поддерживать на всех этапах переезда — от сбора документов до помощи с логистикой и поиском жилья.
Всего на момент написания текста в организации открыто более тысячи вакансий с пакетами релокации и практически две тысячи позиций с возможность удаленной работы.
При этом далеко не все вакансии связаны с IT — компания также нанимает маркетологов, аналитиков и других специалистов.
Webflow
Стартап, который предоставляет программное обеспечение для создания сайтов без кода, был основан выходцами из России, братьями Владом и Серджи Магдалиными. Головной офис находится в США.
На сайте Webflow много открытых вакансий, однако полностью удаленно могут работать только специалисты из IT. Ищут бэкенд- и фронтенд-инженеров, а также инженеров по надежности сайта и работе с данными.
Personio
Европейский HR-стартап в статусе «единорога» активно нанимает на удаленную работу людей по всему миру. Проект специализируется на разработке ПО для для управления персоналом в компаниях со штатом до двух тысяч человек.
Personio базируется в Мюнхене, в 2015 году его основал Арсений Вершинин.
На удаленку в компанию сейчас ищут специалистов по работе с клиентами, системных архитекторов, бэкенд-инженеров и специалистов по расчету заработной платы.
Superdao
Superdao — молодой американский криптостартап, основанный петербуржцем Юрием Лифшицем. Проект занимается разработкой операционных систем для криптоорганизаций.
У Superdao открыто много удаленных вакансий, при этом компания также обещает помочь в релокации, если это необходимо. Сейчас проект ищет:
- IT-специалистов: devOps engineer, blockchain engineer, senior full stack developer и других;
- Копирайтера, выпускающего редактора, видеоредактора, SMM;
- Дизайнеров;
- HR, и других.
Контакты: [email protected]
Pixellu
Pixellu разрабатывает продукты и решения для фотографов — программы для верстки альбомов, создания слайдшоу и другие.
Компания была основана Даниилом Усенко и базируется в США.
Проект ищет на удаленный формат работы Node.js Developer, Senior Angular Developer и C++ Developer. Платить готовы от $4 до $5 тысяч.
Контакты: [email protected]
Between
Between — разработчик инструмента для управления эффективностью совещаний. Компания основана Егором Яковишиным и находится в США. Как они пишут о себе в Notion, в проекте работают бывшие топ-менеджеры «Яндекса», SAP, «Островка», Сбера и Easy Ten.
Between ищет на удаленку Senior Full-Stack Engineer с трехлетним опытом в разработке веб-приложений и желанием релоцироваться из России в течение нескольких месяцев.
Контакты: [email protected]
Miro
Онлайн-платформа для совместной работы была основана предпринимателями из Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Офисы компании расположены в Амстердаме, Нью-Йорке, Токио, Лондоне и других городах.
В проекте открыто 11 удаленных вакансий в регионе EMEA. Вне зависимости от региона нанимают внешнего архитектора (опыт от 10 лет) и главного архитектора ПО (опыт от 12 лет).
WeLoveNoCode
WeLoveNoCode — маркетплейс, который объединяет заказчиков и специалистов по созданию no-code-продуктов. Придумал и запустил проект в 2020 году программист с Сахалина Никита Шевченко.
Команда проекта работает полностью удаленно более чем в 20 странах.
В WeLoveNoCode открыты 15 вакансий в разных сферах — есть должность финансового менеджера, менеджера по работе с конфликтными ситуациями, рекрутера, Head of Marketing & Growth, тимлида и другие.
XSolla
Сервис приема платежей в онлайн-играх был запущен российским предпринимателем Александром Агапитовым, головной офис компании находится в США.
XSollа нанимает сотрудников по всему миру, в том числе и из России, несмотря на то, что со 2 июня ликвидирует российское юрлицо. На сайте размещено большое количество удаленных вакансий, среди них:
- Communication Art Director;
- Business Development Manager;
- Communication Designer;
- Director of Products;
- Director of Russian Dev Hub;
- Fullstack-developer;
- Game Designer, и так далее.
Maroo
Maroo — первый американский свадебный финтех-стартап, помогающий парам получить кредит на их торжество. У проекта три основателя, двое из них — русскоязычные: CEO компании Алексей Никитюк и руководитель инженерного отдела Андрей Рясков.
В Maroo сейчас открыта вакансия старшего фронтенд-разработчика на удаленку, зарплата установлена в размере $3,5 — 4,5 тысячи. От кандидата требуется релевантный опыт от трех лет и «быть в доступе между Москвой и Нью-Йорком».
Neatsy
Neatsy — американский e-commerce-стартап, который основал бывший глава команды машинного обучения в PrismaLabs Артем Семьянов. Neatsy — это мобильное приложение на основе ИИ, которое работает как 3D-сканер и помогает подобрать кроссовки под размер и форму ноги.
Компания ищет себе в команду на удаленку с четырехдневной рабочей неделей следующих специалистов:
- App Marketing manager;
- Account Executive EU;
- Backend Engineer — Python;
- iOS Developer.
Еще больше актуальных вакансий можно найти в разделе «Наем и поиск работы» карты Relocation от RB.RU.
Обложка: Shutterstock
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