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9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

В 2022 году Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. При этом Роскомнадзор объявил сервисы обхода блокировок противоправного контента угрозой и заявил, что регулярно контролирует работу подобных приложений и следит за соблюдением российского законодательства.

С начала прошлого года многие популярные VPN были заблокированы — Proxy Master, Proton, Windsrcibe, VPN RedCat и еще десятки других. При этом потребность в проверенном VPN-сервисе все еще остается — например, чтобы протестировать новую нейросеть ChatGPT.

В этой статье расскажем, как установить VPN на телефон и ПК, и какие лучшие VPN-сервисы доступны на территории России.

9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов

Читайте по теме: VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Содержание:

Как установить VPN на iPhone

 

Подключить свой iPhone к VPN можно двумя способами. В первом случае нужно выбрать и скачать VPN-приложение — полученный IP-адрес автоматически добавится в раздел «Настройки» — «VPN и Сеть» — «Конфигурация». Теперь пользователь сможет включать VPN в самом приложении или разделе в настройках.

Второй вариант не требует скачивания приложения. Для него понадобится найти сайт с открытыми серверами VPN, например IPSpeed или Hidemy.life (самый популярный сайт серверов, VPNGate, уже заблокирован на территории России). Далее нужно выполнить следующие шаги:

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  1. Открыть «Настройки» — «Конфигурация»;
  2. Нажать «Добавить конфигурацию» и выбрать тип — вышеуказанные сайты поддерживают протоколы L2TP/IPsec;
  3. Ввести любое описание;
  4. На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Сервер»;
  5. Заполнить разделы «Учетная запись», «Пароль» и «Общий ключ» (на бесплатных сайтах все эти данные указаны сразу).

 

Как установить VPN на Android

 

Установка VPN на Android практически идентична предыдущей инструкции.

  1. Открыть «Настройки» — «Подключения» — «Другие настройки» — VPN;
  2. Добавить профиль VPN;
  3. Ввести любое описание и выбрать тип протокола;
  4. На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Адрес сервера»;
  5. Ввести данные в «Общий ключ»;
  6. В поле «Перенаправление маршрутов» ввеcти 0.0.0.0/0;
  7. Нажать на «Сохранить».

Так же, как и в случае с iPhone, пользователь может просто скачать приложение и избежать всех вышеописанных шагов.

 

Как установить VPN на компьютер — Windows и MacOS

 

Как и в двух предыдущих кейсах — самым простым решением будет установить расширение на ПК, которое можно купить или бесплатно скачать на соответсвующих маркетплейсах (например, «Google расширения»), или скачать приложение.

Конечно, можно ограничиться и открытыми VPN-серверами. Вот, что нужно сделать, если у пользователя Windows 10:

  1. Открыть «Панель управления» — «Параметры» — «Сеть и Интернет» — VPN;
  2. Добавить VPN-подключение;
  3. Имя подключения задает сам пользователь, например, «Новый VPN»;
  4. Адрес сервера — выбранный пользователем IP-адрес из списка представленных на сайте открытых серверов;
  5. «Тип VPN» может определяться автоматически или можно настроить его вручную;
  6. «Тип данных для входа» — «Пользователь и пароль»;
  7. Имя пользователя и пароль также указаны на сайте открытых серверов;
  8. Сохранить.

Для Windows 11 инструкция та же самая, различия только в интерфейсе.

Чтобы подключить VPN на Macbook, потребуется:

  1. Открыть меню Apple — «Системные настройки» — «Сеть»;
  2. Нажать на + расположенный внизу слева — в интерфейсе выбрать пункт VPN;
  3. Ввести данные по аналогии с другими инструкциями;
  4. Нажать «Подключить».

 

Ниже мы собрали лучшие VPN-приложения.

Обращаем ваше внимание, что продолжается блокировка VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. На момент публикации материала каждый из представленных ниже сервисов может быть использован на территории России.

 

VPN Super Unlimited Proxy

 

Бесплатное приложение VPN для Android, Windows и iOS. Летом 2022 года многие СМИ указывали, что данный VPN будет заблокирован, однако на момент написания статьи он работает.

Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN

Плюсы:

  • Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);
  • Регулярные обновления;
  • Высокий рейтинг как среди пользователей Android, так и у владельцев iOS;
  • Одни из лучших VPN-протоколов;
  • Возможность выбирать протокол в зависимости от потребностей пользователя — скорости подключения или обеспечения безопасности;
  • Есть русскоязычная версия;
  • Большое количество бесплатных серверов;
  • Русскоязычный интерфейс;
  • Есть версия как для смартфонов, так и для ПК.

Минусы:

  • В бесплатной версии есть реклама, на которую жалуются некоторые пользователи;
  • Бесплатные серверы расположены только в Европе, поэтому такой VPN может не подойти для некоторых задач;
  • Некоторые пользователи жалуются на нестабильность подключения.

Стоимость премиум-версии: 950 руб. в месяц или 6 290 руб. в год

Установить VPN на Android. Приложение VPN для iPhone.

 

Tomato VPN

 

Еще один бесплатный VPN-сервис, но доступен только на Android. 

Протоколы: нет информации

Плюсы:

  • Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);
  • Регулярные обновления;
  • Высокий рейтинг;
  • Пользователи отмечают высокую производительность;
  • Русскоязычный интерфейс;
  • Заявлено 10 тысяч серверов в более чем 30 регионах.

Минусы:

  • Большое количество рекламы;
  • Многие отмечают нестабильное подключение;
  • Есть ограничения по времени подключения;
  • Доступен только на Android.

Установить VPN бесплатно на русском языке.

Приложение с подобным названием есть и в App Store, однако у них разные разработчики и интерфейсы.

 

VPN Beaver

 

Довольно популярный VPN-сервис среди пользователей из России, который работает и на Android, и на iPhone.

Протокол: openVPN

Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Высокий рейтинг (4,9 в App Store и 4,6 в Google Play);
  • Один из лучших VPN-протоколов;
  • Пользователи отмечают высокую производительность;
  • Русскоязычный интерфейс;
  • Бесплатные серверы в большом количестве регионов.

Минусы:

  • Небольшое количество жалоб на сбои в работе;
  • Наличие рекламы;
  • Ограничения по скорости;
  • Нет версии для ПК.

Стоимость премиум-версии: 600 руб. за месяц или 3 500 за год.

Приложение VPN на Android. Приложение VPN на iOS.

 

AdGuard VPN

 

Список качественных VPN-приложений пополняет AdGuard, который отличается от других сервисов собственным VPN-протоколом.

Протокол: собственный VPN-протокол

Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Отличный рейтинг в App Store;
  • Регулярные обновления;
  • Возможность выборочного использования VPN;
  • Русскоязычный интерфейс;
  • Пользователи отмечают высокую производительность;
  • Серверы в большом количестве регионов.

Минусы:

  • Требуется авторизация;
  • Бесплатно доступно только 3 ГБ трафика в месяц;
  • Бесплатно доступно небольшое количество стран;
  • Есть версия на ПК, но официальный сайт разработчика заблокирован на территории РФ.

Стоимость подписки: 1000 руб. в месяц или 4 000 руб. в год.

Бесплатное приложение VPN для Android. Бесплатное приложение VPN для iOS

 

VPN Bucks

Один из лучших VPN-сервисов по отзывам из AppStore и Google Market.

Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN, Proxy

Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Отличный рейтинг;
  • Пользователи отмечают высокую производительность;
  • Большое количество серверов в разных регионах.

Минусы:

  • Сервис плохо адаптирован под русский язык;
  • Есть реклама;
  • Есть жалобы на перебои в работе;
  • Нет версии для ПК.

Стоимость премиум-версии: 100 руб. в неделю, 269 руб. в месяц или 1600 руб. в год.

Скачать VPN-приложение на Android. Скачать VPN-приложение на iPnone.

 

Wirevpn

 

Протокол: нет информации

Плюсы:

  • Популярный (более 500 тысяч скачиваний в Google Play);
  • Хороший рейтинг;
  • Многие пользователи отмечают высокую производительность;
  • Самое большое количество серверов и регионов относительно других VPN;
  • Есть версия для Windows;
  • Нет рекламы.

Минусы:

  • Версия плохо адаптирована под русский язык.

Скачать и установить VPN.

 

Express VPN

 

Качественный VPN, который можно установить на смартфон, ПК и в виде Google расширения.

Протокол: собственный протокол Lightway

Плюсы:

  • Очень популярный (более 50 миллионов скачиваний в Google Play);
  • Хороший рейтинг;
  • Протокол собственной разработки;
  • Есть версия для ПК;
  • Серверы в 94 странах;
  • Адаптирован под русскоязычных пользователей;
  • Поддержка до пяти устройств.

Минусы:

  • Только платная версия, после бесплатного тестового периода;
  • Требуется регистрация;
  • Отсутствие интеграции с «Командами» в iOS;
  • Много жалоб на лаги и производительность.

Стоимость: от $8 до $12 в месяц.

Скачать и установить VPN.

 

Planet VPN

 

Популярный VPN, который можно установить на все виды устройств, а также как расширения для поисковиков.

Протоколы: IKEv2 и OpenVPN

Плюсы:

  • Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
  • Хороший рейтинг;
  • Более тысячи серверов;
  • Пользователи отмечают высокую производительность;
  • Поддержка до 10 устройств;
  • Адаптирован под русскоязычного пользователя;
  • Отсутствие рекламы.

Минусы:

  • Бесплатно доступны только пять локаций;
  • Есть жалобы на проблемы с подключением;
  • Есть жалобы на работу платных серверов.

Стоимость премиум-версии: от €2 до €10 в месяц.

Установить VPN на русском языке. 

 

Paper VPN

 

Paper VPN — сервер от онлайн-СМИ «Бумага», запущенный на Outline.

Плюсы:

  • Российские и зарубежные серверы;
  • Положительные отзывы от пользователей;
  • Есть версия для ПК;
  • Так как серверы Outline частные — они редко попадают под блокировку.

Минусы:

  • Сложность в подключении;
  • Платный;
  • Есть ограничения по трафику;
  • Для установки потребуется указать почту.

Стоимость: от 200 руб. в месяц

Скачать и установить VPN.

Обложка: сериал South Park

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