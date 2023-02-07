9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
В 2022 году Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. При этом Роскомнадзор объявил сервисы обхода блокировок противоправного контента угрозой и заявил, что регулярно контролирует работу подобных приложений и следит за соблюдением российского законодательства.
С начала прошлого года многие популярные VPN были заблокированы — Proxy Master, Proton, Windsrcibe, VPN RedCat и еще десятки других. При этом потребность в проверенном VPN-сервисе все еще остается — например, чтобы протестировать новую нейросеть ChatGPT.
В этой статье расскажем, как установить VPN на телефон и ПК, и какие лучшие VPN-сервисы доступны на территории России.
Читайте по теме: VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
- Как установить VPN на iPhone;
- Как установить VPN на Android;
- Как установить VPN на компьютер — Windows и MacOS;
- VPN Super Unlimited Proxy;
- Tomato VPN;
- VPN Beaver;
- AdGuard VPN;
- VPN Bucks;
- Wirevpn;
- Express VPN;
- Planet VPN;
- Paper VPN.
Как установить VPN на iPhone
Подключить свой iPhone к VPN можно двумя способами. В первом случае нужно выбрать и скачать VPN-приложение — полученный IP-адрес автоматически добавится в раздел «Настройки» — «VPN и Сеть» — «Конфигурация». Теперь пользователь сможет включать VPN в самом приложении или разделе в настройках.
Второй вариант не требует скачивания приложения. Для него понадобится найти сайт с открытыми серверами VPN, например IPSpeed или Hidemy.life (самый популярный сайт серверов, VPNGate, уже заблокирован на территории России). Далее нужно выполнить следующие шаги:
- Открыть «Настройки» — «Конфигурация»;
- Нажать «Добавить конфигурацию» и выбрать тип — вышеуказанные сайты поддерживают протоколы L2TP/IPsec;
- Ввести любое описание;
- На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Сервер»;
- Заполнить разделы «Учетная запись», «Пароль» и «Общий ключ» (на бесплатных сайтах все эти данные указаны сразу).
Как установить VPN на Android
Установка VPN на Android практически идентична предыдущей инструкции.
- Открыть «Настройки» — «Подключения» — «Другие настройки» — VPN;
- Добавить профиль VPN;
- Ввести любое описание и выбрать тип протокола;
- На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Адрес сервера»;
- Ввести данные в «Общий ключ»;
- В поле «Перенаправление маршрутов» ввеcти 0.0.0.0/0;
- Нажать на «Сохранить».
Так же, как и в случае с iPhone, пользователь может просто скачать приложение и избежать всех вышеописанных шагов.
Как установить VPN на компьютер — Windows и MacOS
Как и в двух предыдущих кейсах — самым простым решением будет установить расширение на ПК, которое можно купить или бесплатно скачать на соответсвующих маркетплейсах (например, «Google расширения»), или скачать приложение.
Конечно, можно ограничиться и открытыми VPN-серверами. Вот, что нужно сделать, если у пользователя Windows 10:
- Открыть «Панель управления» — «Параметры» — «Сеть и Интернет» — VPN;
- Добавить VPN-подключение;
- Имя подключения задает сам пользователь, например, «Новый VPN»;
- Адрес сервера — выбранный пользователем IP-адрес из списка представленных на сайте открытых серверов;
- «Тип VPN» может определяться автоматически или можно настроить его вручную;
- «Тип данных для входа» — «Пользователь и пароль»;
- Имя пользователя и пароль также указаны на сайте открытых серверов;
- Сохранить.
Для Windows 11 инструкция та же самая, различия только в интерфейсе.
Чтобы подключить VPN на Macbook, потребуется:
- Открыть меню Apple — «Системные настройки» — «Сеть»;
- Нажать на + расположенный внизу слева — в интерфейсе выбрать пункт VPN;
- Ввести данные по аналогии с другими инструкциями;
- Нажать «Подключить».
Ниже мы собрали лучшие VPN-приложения.
Обращаем ваше внимание, что продолжается блокировка VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. На момент публикации материала каждый из представленных ниже сервисов может быть использован на территории России.
VPN Super Unlimited Proxy
Бесплатное приложение VPN для Android, Windows и iOS. Летом 2022 года многие СМИ указывали, что данный VPN будет заблокирован, однако на момент написания статьи он работает.
Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN
Плюсы:
- Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);
- Регулярные обновления;
- Высокий рейтинг как среди пользователей Android, так и у владельцев iOS;
- Одни из лучших VPN-протоколов;
- Возможность выбирать протокол в зависимости от потребностей пользователя — скорости подключения или обеспечения безопасности;
- Есть русскоязычная версия;
- Большое количество бесплатных серверов;
- Русскоязычный интерфейс;
- Есть версия как для смартфонов, так и для ПК.
Минусы:
- В бесплатной версии есть реклама, на которую жалуются некоторые пользователи;
- Бесплатные серверы расположены только в Европе, поэтому такой VPN может не подойти для некоторых задач;
- Некоторые пользователи жалуются на нестабильность подключения.
Стоимость премиум-версии: 950 руб. в месяц или 6 290 руб. в год
Установить VPN на Android. Приложение VPN для iPhone.
Tomato VPN
Еще один бесплатный VPN-сервис, но доступен только на Android.
Протоколы: нет информации
Плюсы:
- Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);
- Регулярные обновления;
- Высокий рейтинг;
- Пользователи отмечают высокую производительность;
- Русскоязычный интерфейс;
- Заявлено 10 тысяч серверов в более чем 30 регионах.
Минусы:
- Большое количество рекламы;
- Многие отмечают нестабильное подключение;
- Есть ограничения по времени подключения;
- Доступен только на Android.
Установить VPN бесплатно на русском языке.
Приложение с подобным названием есть и в App Store, однако у них разные разработчики и интерфейсы.
VPN Beaver
Довольно популярный VPN-сервис среди пользователей из России, который работает и на Android, и на iPhone.
Протокол: openVPN
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Высокий рейтинг (4,9 в App Store и 4,6 в Google Play);
- Один из лучших VPN-протоколов;
- Пользователи отмечают высокую производительность;
- Русскоязычный интерфейс;
- Бесплатные серверы в большом количестве регионов.
Минусы:
- Небольшое количество жалоб на сбои в работе;
- Наличие рекламы;
- Ограничения по скорости;
- Нет версии для ПК.
Стоимость премиум-версии: 600 руб. за месяц или 3 500 за год.
Приложение VPN на Android. Приложение VPN на iOS.
AdGuard VPN
Список качественных VPN-приложений пополняет AdGuard, который отличается от других сервисов собственным VPN-протоколом.
Протокол: собственный VPN-протокол
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Отличный рейтинг в App Store;
- Регулярные обновления;
- Возможность выборочного использования VPN;
- Русскоязычный интерфейс;
- Пользователи отмечают высокую производительность;
- Серверы в большом количестве регионов.
Минусы:
- Требуется авторизация;
- Бесплатно доступно только 3 ГБ трафика в месяц;
- Бесплатно доступно небольшое количество стран;
- Есть версия на ПК, но официальный сайт разработчика заблокирован на территории РФ.
Стоимость подписки: 1000 руб. в месяц или 4 000 руб. в год.
Бесплатное приложение VPN для Android. Бесплатное приложение VPN для iOS.
VPN Bucks
Один из лучших VPN-сервисов по отзывам из AppStore и Google Market.
Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN, Proxy
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Отличный рейтинг;
- Пользователи отмечают высокую производительность;
- Большое количество серверов в разных регионах.
Минусы:
- Сервис плохо адаптирован под русский язык;
- Есть реклама;
- Есть жалобы на перебои в работе;
- Нет версии для ПК.
Стоимость премиум-версии: 100 руб. в неделю, 269 руб. в месяц или 1600 руб. в год.
Скачать VPN-приложение на Android. Скачать VPN-приложение на iPnone.
Wirevpn
Протокол: нет информации
Плюсы:
- Популярный (более 500 тысяч скачиваний в Google Play);
- Хороший рейтинг;
- Многие пользователи отмечают высокую производительность;
- Самое большое количество серверов и регионов относительно других VPN;
- Есть версия для Windows;
- Нет рекламы.
Минусы:
- Версия плохо адаптирована под русский язык.
Express VPN
Качественный VPN, который можно установить на смартфон, ПК и в виде Google расширения.
Протокол: собственный протокол Lightway
Плюсы:
- Очень популярный (более 50 миллионов скачиваний в Google Play);
- Хороший рейтинг;
- Протокол собственной разработки;
- Есть версия для ПК;
- Серверы в 94 странах;
- Адаптирован под русскоязычных пользователей;
- Поддержка до пяти устройств.
Минусы:
- Только платная версия, после бесплатного тестового периода;
- Требуется регистрация;
- Отсутствие интеграции с «Командами» в iOS;
- Много жалоб на лаги и производительность.
Стоимость: от $8 до $12 в месяц.
Planet VPN
Популярный VPN, который можно установить на все виды устройств, а также как расширения для поисковиков.
Протоколы: IKEv2 и OpenVPN
Плюсы:
- Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);
- Хороший рейтинг;
- Более тысячи серверов;
- Пользователи отмечают высокую производительность;
- Поддержка до 10 устройств;
- Адаптирован под русскоязычного пользователя;
- Отсутствие рекламы.
Минусы:
- Бесплатно доступны только пять локаций;
- Есть жалобы на проблемы с подключением;
- Есть жалобы на работу платных серверов.
Стоимость премиум-версии: от €2 до €10 в месяц.
Установить VPN на русском языке.
Paper VPN
Paper VPN — сервер от онлайн-СМИ «Бумага», запущенный на Outline.
Плюсы:
- Российские и зарубежные серверы;
- Положительные отзывы от пользователей;
- Есть версия для ПК;
- Так как серверы Outline частные — они редко попадают под блокировку.
Минусы:
- Сложность в подключении;
- Платный;
- Есть ограничения по трафику;
- Для установки потребуется указать почту.
Стоимость: от 200 руб. в месяц
Обложка: сериал South Park
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