9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов

В этой статье расскажем, как установить VPN на телефон и ПК, и какие лучшие VPN-сервисы доступны на территории России.

С начала прошлого года многие популярные VPN были заблокированы — Proxy Master, Proton, Windsrcibe, VPN RedCat и еще десятки других. При этом потребность в проверенном VPN-сервисе все еще остается — например, чтобы протестировать новую нейросеть ChatGPT .

В 2022 году Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. При этом Роскомнадзор объявил сервисы обхода блокировок противоправного контента угрозой и заявил, что регулярно контролирует работу подобных приложений и следит за соблюдением российского законодательства.

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Содержание:

Как установить VPN на iPhone

Подключить свой iPhone к VPN можно двумя способами. В первом случае нужно выбрать и скачать VPN-приложение — полученный IP-адрес автоматически добавится в раздел «Настройки» — «VPN и Сеть» — «Конфигурация». Теперь пользователь сможет включать VPN в самом приложении или разделе в настройках.

Второй вариант не требует скачивания приложения. Для него понадобится найти сайт с открытыми серверами VPN, например IPSpeed или Hidemy.life (самый популярный сайт серверов, VPNGate, уже заблокирован на территории России). Далее нужно выполнить следующие шаги:

Открыть «Настройки» — «Конфигурация»; Нажать «Добавить конфигурацию» и выбрать тип — вышеуказанные сайты поддерживают протоколы L2TP/IPsec; Ввести любое описание; На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Сервер»; Заполнить разделы «Учетная запись», «Пароль» и «Общий ключ» (на бесплатных сайтах все эти данные указаны сразу).

Как установить VPN на Android

Установка VPN на Android практически идентична предыдущей инструкции.

Открыть «Настройки» — «Подключения» — «Другие настройки» — VPN; Добавить профиль VPN; Ввести любое описание и выбрать тип протокола; На сайте нужно выбрать подходящий IP-адрес или имя узла DDNS и вставить его в раздел «Адрес сервера»; Ввести данные в «Общий ключ»; В поле «Перенаправление маршрутов» ввеcти 0.0.0.0/0; Нажать на «Сохранить».

Так же, как и в случае с iPhone, пользователь может просто скачать приложение и избежать всех вышеописанных шагов.

Как установить VPN на компьютер — Windows и MacOS

Как и в двух предыдущих кейсах — самым простым решением будет установить расширение на ПК, которое можно купить или бесплатно скачать на соответсвующих маркетплейсах (например, «Google расширения»), или скачать приложение.

Конечно, можно ограничиться и открытыми VPN-серверами. Вот, что нужно сделать, если у пользователя Windows 10:

Открыть «Панель управления» — «Параметры» — «Сеть и Интернет» — VPN; Добавить VPN-подключение; Имя подключения задает сам пользователь, например, «Новый VPN»; Адрес сервера — выбранный пользователем IP-адрес из списка представленных на сайте открытых серверов; «Тип VPN» может определяться автоматически или можно настроить его вручную; «Тип данных для входа» — «Пользователь и пароль»; Имя пользователя и пароль также указаны на сайте открытых серверов; Сохранить.

Для Windows 11 инструкция та же самая, различия только в интерфейсе.

Чтобы подключить VPN на Macbook, потребуется:

Открыть меню Apple — «Системные настройки» — «Сеть»; Нажать на + расположенный внизу слева — в интерфейсе выбрать пункт VPN; Ввести данные по аналогии с другими инструкциями; Нажать «Подключить».

Ниже мы собрали лучшие VPN-приложения.

Обращаем ваше внимание, что продолжается блокировка VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. На момент публикации материала каждый из представленных ниже сервисов может быть использован на территории России.

VPN Super Unlimited Proxy

Бесплатное приложение VPN для Android, Windows и iOS. Летом 2022 года многие СМИ указывали, что данный VPN будет заблокирован, однако на момент написания статьи он работает.

Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN

Плюсы:

Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);

Регулярные обновления;

Высокий рейтинг как среди пользователей Android, так и у владельцев iOS;

Одни из лучших VPN-протоколов;

Возможность выбирать протокол в зависимости от потребностей пользователя — скорости подключения или обеспечения безопасности;

Есть русскоязычная версия;

Большое количество бесплатных серверов;

Русскоязычный интерфейс;

Есть версия как для смартфонов, так и для ПК.

Минусы:

В бесплатной версии есть реклама, на которую жалуются некоторые пользователи;

Бесплатные серверы расположены только в Европе, поэтому такой VPN может не подойти для некоторых задач;

Некоторые пользователи жалуются на нестабильность подключения.

Стоимость премиум-версии: 950 руб. в месяц или 6 290 руб. в год

Установить VPN на Android. Приложение VPN для iPhone.

Tomato VPN

Еще один бесплатный VPN-сервис, но доступен только на Android.

Протоколы: нет информации

Плюсы:

Очень популярное (более 50 млн скачиваний в Google Play);

Регулярные обновления;

Высокий рейтинг;

Пользователи отмечают высокую производительность;

Русскоязычный интерфейс;

Заявлено 10 тысяч серверов в более чем 30 регионах.

Минусы:

Большое количество рекламы;

Многие отмечают нестабильное подключение;

Есть ограничения по времени подключения;

Доступен только на Android.

Установить VPN бесплатно на русском языке.

Приложение с подобным названием есть и в App Store, однако у них разные разработчики и интерфейсы.

VPN Beaver

Довольно популярный VPN-сервис среди пользователей из России, который работает и на Android, и на iPhone.

Протокол: openVPN

Плюсы:

Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);

Высокий рейтинг (4,9 в App Store и 4,6 в Google Play);

Один из лучших VPN-протоколов;

Пользователи отмечают высокую производительность;

Русскоязычный интерфейс;

Бесплатные серверы в большом количестве регионов.

Минусы:

Небольшое количество жалоб на сбои в работе;

Наличие рекламы;

Ограничения по скорости;

Нет версии для ПК.

Стоимость премиум-версии: 600 руб. за месяц или 3 500 за год.

Приложение VPN на Android. Приложение VPN на iOS.

AdGuard VPN

Список качественных VPN-приложений пополняет AdGuard, который отличается от других сервисов собственным VPN-протоколом.

Протокол: собственный VPN-протокол

Плюсы:

Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);

Отличный рейтинг в App Store;

Регулярные обновления;

Возможность выборочного использования VPN;

Русскоязычный интерфейс;

Пользователи отмечают высокую производительность;

Серверы в большом количестве регионов.

Минусы:

Требуется авторизация;

Бесплатно доступно только 3 ГБ трафика в месяц;

Бесплатно доступно небольшое количество стран;

Есть версия на ПК, но официальный сайт разработчика заблокирован на территории РФ.

Стоимость подписки: 1000 руб. в месяц или 4 000 руб. в год.

Бесплатное приложение VPN для Android. Бесплатное приложение VPN для iOS.

VPN Bucks

Один из лучших VPN-сервисов по отзывам из AppStore и Google Market.

Протоколы: IKEv2, IPSec, OpenVPN, Proxy

Плюсы:

Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);

Отличный рейтинг;

Пользователи отмечают высокую производительность;

Большое количество серверов в разных регионах.

Минусы:

Сервис плохо адаптирован под русский язык;

Есть реклама;

Есть жалобы на перебои в работе;

Нет версии для ПК.

Стоимость премиум-версии: 100 руб. в неделю, 269 руб. в месяц или 1600 руб. в год.

Скачать VPN-приложение на Android. Скачать VPN-приложение на iPnone.

Wirevpn

Протокол: нет информации

Плюсы:

Популярный (более 500 тысяч скачиваний в Google Play);

Хороший рейтинг;

Многие пользователи отмечают высокую производительность;

Самое большое количество серверов и регионов относительно других VPN;

Есть версия для Windows;

Нет рекламы.

Минусы:

Версия плохо адаптирована под русский язык.

Скачать и установить VPN.

Express VPN

Качественный VPN, который можно установить на смартфон, ПК и в виде Google расширения.

Протокол: собственный протокол Lightway

Плюсы:

Очень популярный (более 50 миллионов скачиваний в Google Play);

Хороший рейтинг;

Протокол собственной разработки;

Есть версия для ПК;

Серверы в 94 странах;

Адаптирован под русскоязычных пользователей;

Поддержка до пяти устройств.

Минусы:

Только платная версия, после бесплатного тестового периода;

Требуется регистрация;

Отсутствие интеграции с «Командами» в iOS;

Много жалоб на лаги и производительность.

Стоимость: от $8 до $12 в месяц.

Скачать и установить VPN.

Planet VPN

Популярный VPN, который можно установить на все виды устройств, а также как расширения для поисковиков.

Протоколы: IKEv2 и OpenVPN

Плюсы:

Популярный (более миллиона скачиваний в Google Play);

Хороший рейтинг;

Более тысячи серверов;

Пользователи отмечают высокую производительность;

Поддержка до 10 устройств;

Адаптирован под русскоязычного пользователя;

Отсутствие рекламы.

Минусы:

Бесплатно доступны только пять локаций;

Есть жалобы на проблемы с подключением;

Есть жалобы на работу платных серверов.

Стоимость премиум-версии: от €2 до €10 в месяц.

Установить VPN на русском языке.

Paper VPN

Paper VPN — сервер от онлайн-СМИ «Бумага», запущенный на Outline.

Плюсы:

Российские и зарубежные серверы;

Положительные отзывы от пользователей;

Есть версия для ПК;

Так как серверы Outline частные — они редко попадают под блокировку.

Минусы:

Сложность в подключении;

Платный;

Есть ограничения по трафику;

Для установки потребуется указать почту.

Стоимость: от 200 руб. в месяц

Скачать и установить VPN.

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