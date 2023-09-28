Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Лонгриды

9 уроков единорогов: бизнес-модели в новой экономике

Лонгриды
Александр Сенников
Александр Сенников

Младший редактор отдела лонгридов

Лариса Ступина

25 сентября эксперты по стартапам Алексей Черняк, Михаил Иванов и Александр Горный провели вебинар «Уроки “единорогов”». Спикеры рассказали, к каким выводам они пришли в процессе написания книги «50 бизнес-моделей новой экономики и уроки “единорогов”». 

Авторы изучили опыт крупнейших компаний с оценкой более $1 млрд, чтобы понять, какие новые подходы можно применить компаниям, чтобы быть успешными на меняющемся рынке. RB побывал на вебинаре и представляет тезисную выжимку с мероприятия. 

9 уроков единорогов: бизнес-модели в новой экономике

Алексей Черняк

Алексей Черняк, сооснователь United Investors и Product University, автор Tweekly.ru

 

Использовать контрпозиционирование

Стоит находить изъяны у других компаний и от их недостатков выстраивать свою компанию. Принцип: «Мы против всех». 

Например, так сделала компания онлайн-курсов по школьной программе VIPKid: вместо учителей детям преподают веселые аниматоры, при этом уроки остаются содержательными.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Или компания Noom: они придумали программу похудения с поведенческими психологами. Вместо банального посыла «меньше есть, больше двигаться» программа нацелена на медленный результат с изменением поведения и привычек.

 

Создавать новые товарные категории

Некоторые компании создали новые виды товаров, стали лучшими в своей нише и забрали основную маржу. Как говорил главный редактор журнала Wired Кевин Келли, не надо быть лучшим, нужно быть единственным.

Например, на рынке автомобилей Tesla вывела категорию «электромобили» и сразу стала там лучшей. Единороги продвигают не себя, а категорию.

 

Использовать драйверы роста бизнеса

1. Виральность. Чтобы клиент пользовался продуктом, ему нужно позвать друзей. Можно рисовать на онлайн-доске, но для этого простого действия нужно зарегистрироваться в Notion. Затем уже коллеги должны зарегистрироваться в программе, чтобы увидеть и прокомментировать.

2. Партнерская программа. Это возможность перепродать продукт за процент. Например, OnlyFans привлекает актеров и моделей, перепродает их контент и зарабатывает 5% комиссией по цепочке. 

3. SEO (Search Engine Optimization) и UGC (User-Generated Content). Продвижение в Google и генерация пользовательского контента. Среди успешных примеров — проект Quora, где эксперты публикуют мнения, а пользователи задают вопросы. А также эти публикации индексируются в поисковиках, привлекая аудиторию.

4. Постепенное географическое расширение франшизы.

5. Платная реклама. Чем больше денег вложено в нее — тем больше продаж.

6. Привлечение новых продавцов для получения контрактов.

 

 Александр Горный, сооснователь United Investors

Александр Горный, сооснователь United Investors и «Мо», автор канала «Стартап дня»

 

Осваивать рынок B2C

Мнение, что рынок B2B более оживленный — не совсем точное. Из топ-11 единорогов шесть нацелены на рынок B2C. 

Но у B2C есть ряд проблем, с которыми придется считаться:

  • Чтобы получить клиента, нужно делать ставку, равную марже. Реклама становится аукционом.
  • Низкая лояльность аудитории и чувствительность к цене. Например, между разными брендами такси человек будет выбирать тот, что дешевле. Компании от переплаты не обеднеют, а вот потребитель — вполне. 
  • Трудности сегментации. Рынок B2C мал. Нельзя построить маркетплейс недвижимости, ориентированный на людей более высокого роста или с больным коленом.
  • Конкуренция с экосистемами. Например, в России «Яндекс» переманивает аудиторию на рынках кинотеатров, заказа еды или музыки.

 

Шире смотреть на покупателей продукта

Платить может не только клиент. Часто случается, что продукт делают для одной категории потребителей, а покупает его другая. 

Например, компания Nomad Health предлагает хорошие вакансии для медсестер, но платит за вакансии работодатель. 

 

Не бояться быть оригинальным

Многие проекты самобытны и на первый взгляд могут показаться странными. Каждый изобретает что-то свое, не перенося работающие бизнес-модели на новые рынки. 

 

 Михаил Иванов

Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart Reading и «Манн, Иванов и Фербер»

 

Давать то, чего не хватает

Чтобы компания развивалась, тебе самому должен быть нужен продукт, который ты создаешь. 

Например, у нас было книжное издательство «Манн, Иванов и Фербер». Со временем книг стало много, и мы сделали Smart Reading — сервис для выжимки тезисов из литературы нон-фикшн. 

 

Не бояться командной работы

Многие компании были основаны не одним человеком. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» основано тремя партнерами. Командой сложнее управлять, но она добивается больших результатов.

 

Вникать в технологии

Знание технологий важнее знаний предмета и области. Компания WineWinner продает больше вина, чем любой дистрибьютор. Хотя компания его не продает, она показывает клиенту разницу между винами и дает возможность их купить.

Если занимаетесь предпринимательством и хотите выйти на широкую аудиторию, не получится работать без понимания технологий. В этом нужно разбираться самому. 

 

Фото: предоставлены спикерами, Михаил Иванов — с сайта вебинара
Фото на обложке: Alena A / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему наш мозг пропускает информацию и как привлечь к ней внимание
  2. 2 Первые дни на посту гендира: пять историй от топ-менеджеров
  3. 3 Рассылки от А до Я: как найти идеальных пользователей своего продукта
  4. 4 Правило успешной карьеры: вышли на работу в новую компанию — сходите на интервью с руководителем
  5. 5 Вам сюда не надо. 10 красных флагов на собеседовании в ИТ
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 сентября 2023

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

29 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

29 сентября 2023

Чемпионы добрых дел

Все ВОЗМОЖНОСТИ