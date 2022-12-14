Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем

Куда денутся обычные автомобили и их водители, как роботы станут соблюдать правила движения и нести ответственность за инциденты и когда можно будет приобрести личный беспилотный автомобиль — на эти вопросы ответил Кирилл Жанайдаров, руководитель управления по транспорту Фонда «Сколково».

В 2021 году стартовало масштабное тестирование беспилотного транспорта, которое должно закончиться в 2024 году. Оно станет финальным этапом апробации беспилотников перед непосредственным внедрением в городскую дорожную инфраструктуру.

Не все беспилотные авто имеют одинаковую степень автономности

Фантастические фильмы заложили определенные ассоциации и ожидания от беспилотных машин: футуристический дизайн, откидные двери, полная автономность и виртуальный робот-водитель, с которым можно еще и поговорить в дороге. В реальности же есть определенные нюансы.

Так, в категорию «беспилотный наземный транспорт» входят сразу несколько типов машин, которые значительно отличаются по характеристикам. Для оценки степени автономности транспорта используется числовая шкала с показателями от 0 до 5, где 0 — это классическое транспортное средство, в котором человек полностью отвечает за управление, а 5 — полная автоматизация, которая позволяет автомобилю в любом месте в любое время и при любых погодных условиях выполнять свои функции без участия человека. Зачастую в них отсутствуют стандартные механизмы управления.

В России масштабное тестирование коснется беспилотного транспорта третьей и четвертой степени автоматизации. Третья степень — некая условная автоматизация, когда режим автопилота чередуется с ручным управлением. «Четверки» полностью находятся под управлением ИИ за исключением форс-мажорных или экстремальных ситуаций. При этом сам водитель может располагаться как в машине, так и за ее пределами.

«Беспилотные автомобили можно разделить на два типа: ВАТС 1 и ВАТС 2. В автомобилях типа ВАТС 1 оператор находится в салоне, но сидит не на водительском месте, а на пассажирском — справа. В машинах типа ВАТС 2 оператор не находится в салоне. С учетом текущего законодательства и норм экспериментального правового режима применение ВАТС 1 разрешено в Москве и еще 40 субъектах Российской Федерации. Тестирование беспилотного транспорта типа ВАТС 2 проводится только в двух зонах — на территории “Иннополиса” в Республике Татарстан и у нас в “Сколково”», — уточняет Кирилл Жанайдаров.

Что такое экспериментальный правовой режим и почему он так важен

Начало тестирования стало возможным после утверждения правительством экспериментальных правовых режимов для беспилотного грузового и пассажирского транспорта. Экспериментальный правовой режим является своего рода хрестоматией для данного вида транспорта.

Это документ, который охватывает все стороны применения беспилотного наземного транспорта. Он содержит множество разделов с описанием технологий и целей, а также положения и акты общего регулирования. В нем также есть образцы нормативных документов, методология разбора инцидентов, описание ответственности сторон, рисков и мер для их минимизации. В частности, разработкой проекта ЭПР для легкового высокоавтоматизированного транспорта занимались четыре компании: «Сберавтотех», «Яндекс», «Старлайн» и «Газпром нефть».

«Важно, что в этой истории активное участие принимал рынок. Документ написан не чиновниками, сидящими в кабинетах, а теми людьми, кто реально развивает и эксплуатирует беспилотный наземный транспорт. Текущий уровень документа очень высок, поэтому вряд ли потребуются какие-то кардинальные переработки. Считаю, что следующие три года он будет вполне достойно работать», — отмечает эксперт.

В течение последующих трех лет будет проведена апробация не только транспорта и технологий, но и экспериментального правового режима. Если автомобили хорошо себя покажут на дорогах, а ЭПР успешно проявит себя на практике, то через три года будут внесены изменения в законодательство, после чего транспорт типа ВАТС 1 и ВАТС 2 узаконят на всей территории России.

Кто будет нести ответственность за возможные инциденты

Существует множество мнений, кто должен нести ответственность за возможные инциденты. В зоне ответственности — конструкторы автомобилей, разработчики алгоритмов, операторы. Чтобы понимать полную картину происходящего, транспорт будет оборудован системами видеозаписи и датчиками для сбора многочисленных метрик.

«Беспилотная машина анализирует любую угрозу, находящуюся в досягаемости датчиков. Условно любой человек, который находится на обочине, воспринимается как потенциальный “перебежчик”. Как показывает практика, в серьезное ДТП такой автомобиль попасть не может. Самая частая авария с беспилотниками в Москве — это въезд в задний бампер. ИИ видит угрозу и снижает скорость, например, на пешеходном переходе, а водитель, который едет сзади, не соблюдая дистанцию, ударяется ему в бампер.

В процессе движения собирается полная информация с использованием большого количества датчиков. Перед тем как автомобиль выходит на дорогу, команда разработчиков создает цифровые карты, куда заносится буквально каждый знак и объект. Беспилотный автомобиль не волнуют погодные условия. Если датчики что-то не видят, то цифровая карта прекрасно знает, где находятся знаки и разметка», — комментирует Кирилл Жанайдаров.

На сегодняшний день во всем мире было зафиксировано всего несколько инцидентов с человеком. Например, в США был случай с велосипедистом, который пересекал дорогу в неположенном месте в условиях плохой освещенности, не смотрел на проезжую часть. При тестировании в России человеческий фактор проявлялся через поведение внутри салона: кто-то хотел открыть дверь и выйти в неположенном месте, другие пытались повлиять на работу робота. Эксперты отмечают, что перед началом массового использования подобные риски должны быть предупреждены и хеджированы.

Когда беспилотный транспорт станет привычным для горожан

В случае успешного прохождения тестового периода миллионы обычных машин не отправятся на свалку, а города не наводнятся беспилотниками. Во-первых, количество авто такого типа очень ограниченное: самые крупные игроки имеют парк в 150-200 автомобилей. На первых парах самой востребованной областью применения станут грузоперевозки и логистика. В 2023 году планируется открыть участок на трассе М-11, по которому беспилотные машины смогут доставлять груз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Все остальные виды перевозок будут внедряться поэтапно и точечно.

«Сегодня Россия — одна из тех стран, где можно в дорожном потоке встретить беспилотный транспорт. Наши алгоритмы достаточно успешны. На мой взгляд, в этой области наша страна находится в лидирующей пятерке. Разумеется, все машины в городском потоке не станут беспилотными в один момент.

В течение трех лет в отдельных районах Москвы можно будет заказать беспилотное такси, а уже в 2023 увидеть первые образцы беспилотной уборочной техники. Автобусы, трамваи и другой общественный транспорт в обозримом будущем не планируется снабжать значительной автономностью. О личном беспилотном транспорте можно будет говорить на горизонте 15-20 лет», — прогнозирует Кирилл Жанайдаров.

Какие главные преимущества у беспилотного наземного транспорта?

Два ключевых преимущества, которые должны в полной мере оправдать все инвестиции: безопасность и экономическая выгода. Беспилотные авто должны свести к минимуму количество ДТП, увеличить производительность и сократить фонд оплаты труда на ряде предприятий.

«На территории РФ происходит большое количество ДТП, жертвами становятся до 15 тысяч человек в год. Машина с человеком за рулем — значительная угроза безопасности. Беспилотники не нарушают правила, ведут себя дисциплинированно. Вторая история — экономическая. Наглядно оценить экономический эффект можно будет в B2B-сегменте: грузоперевозки, добывающая промышленность с использованием карьерной техники и т. д.», — резюмирует эксперт.

Кто в «Сколково» занимается развитием беспилотного наземного транспорта

«Яндекс Беспилотные Технологии» — один из крупнейших игроков на рынке — участник проекта «Сколково». Еще одной крупной и заметной профильной компанией-резидентом является Cognitive Technologies. В частности, она занимается созданием беспилотных роботов, использующихся в сельском хозяйстве.

Рынок беспилотного транспорта находится в начальной стадии развития, поэтому потребность в специалистах со временем будет только возрастать. Пока в этой области совсем немного компаний. Одним из главных барьеров выхода стартапов на дороги общего пользования является обязательное страхование транспорта на сумму 10 млн рублей. Тем не менее «Сколково» занимается активным поиском специалистов в области ИИ, конструкторов различных типов беспилотного наземного транспорта, разработчиков лидаров и радаров.

Фото на обложке: Richard Biros / Unsplash