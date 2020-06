«Биохакинг не заменит ЗОЖ, если вы лежите на диване». Что такое биохакинг и кто занимается им в России

Что такое биохакинг?

Истоки движения зародились в конце 1980-х годов в США — тогда это называлось do-it-yourself biology (самодельная биология). Молодые ученые стремились выйти за рамки консервативных исследований в университетах. К ним часто присоединялись адепты трансгуманизма — философии, согласно которой человек может радикально улучшить физические и умственные способности с помощью технологий. Так, в домашних лабораториях, и зародился биохакинг. Прогрессивные исследователи уже тогда верили, что технологии сделают человечество здоровее и продуктивнее.

Сегодня биохакинг обсуждается не только в контексте медицины или непосредственно биологии, но и в искусстве, спорте, data science и футурологии.

В чем принципиальное различие между современным биохакингом, о котором стали говорить медиа и технологические инвесторы только с 2010-х годов, и известным всем ЗОЖем (здоровый обзор жизни, прим.)? Эксперты материала — врач и предприниматели в области биотехнологий — сходятся в едином мнении.

Практики ЗОЖа полезны для всех, они универсальны и практически полностью безопасны, если не брать в расчет возможные травмы даже в любительском спорте.

Биохакинг рекомендуется только тем, кто готов дотошно разобраться в показателях своего организма, регулярно сдавать анализы и следовать всем врачебным рекомендациям.

Часто медики отказываются прописывать препарат, когда потенциальный вред от него больше, чем польза. Юлия Ткаченко, врач-терапевт и руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor, приводит в качестве примера прием антидепрессантов. В доказательной медицине они назначаются строго по показаниям: при наличии депрессивных или тревожных расстройств. А биохакеры, говорит Ткаченко, часто принимают антидепрессанты, чтобы увеличить работоспособность и успевать больше, чем «обычные» люди.

Станислав Скакун, основатель Biodata, рассматривает биохакинг как надстройку над практиками здорового образа жизни. Например, вы можете готовиться к марафону классическими способами. А можете — прибегнуть к биохимическим добавкам или к спортивной медицине, чтобы показать наилучшие результаты. «Биохакинг не заменит ЗОЖ, если вы лежите на диване. Но биохакинг станет эффективным дополнением, если вы уже регулярно занимаетесь своим здоровьем».

Артем Васильев, основатель «Лаборатории Биохакинга», разделяет биохакинг на «консервативный» и «прогрессивный».

При первом подходе используются давно изученные методы с небольшими рисками. К ним можно отнести назначенные медиками диеты, прием биологически активных добавок (БАДов), занятия спортом по персональным тренировкам, — все то, что можно отнести к продвинутому ЗОЖу. А «прогрессивный» биохакинг включает в себя уже более радикальные меры: редактирование генома, вживление чипов в организм для хранения информации или криозаморозку. Такие форматы пока что связаны с высокими рисками. Но если в дальнейшем будет доказана их эффективность и безопасность, то человечество сумеет существенно продлить среднюю продолжительность жизни и активность даже после 70-80 лет.

В заботе о продлении жизни работает принцип Парето. ЗОЖ на 80% справляется с этой задачей. Если вы регулярно занимаетесь спортом и бросаете курить, то будете жить на 10-15 лет дольше: не 65 лет, а примерно 80. Здоровые привычки вам не стоят практически ничего, не требуют глубоких знаний в биологии — это и есть те 20% затраченных усилий. Но чтобы дожить до 100 лет, вам нужно приложить 80% усилий и пройти 20% пути. Вложить больше денег, сил и самому разобраться в биохакинге. Станислав Скакун, основатель Biodata

Рынок российского биохакинга

Так как у биохакинга достаточно размытые границы с медициной и практиками ЗОЖ, даже специалисты не могут назвать точное число компаний на рынке. По оценке Руслана Алтаева, директора по акселерации кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», интерес к индустрии в России постепенно растет. Генетические тесты на дому, системы персонализированного питания и тренировок, интерфейсы, помогающие тренировать концентрацию, — примеры отечественных проектов, которые можно отнести к биохакингу. Среди них немало резидентов или партнеров «Сколково».

В частности, уже на рынке:

Gero — приложение для оценки биологического возраста и обучения новым привычкам, которые продлевают жизнь и улучшают здоровье (Gero: Bioage & Healthy Lifestyle — приложение в App Store). Компания также разрабатывает клинические препараты для терапии возрастных заболеваний и ведет академические исследования в этой области.

— приложение для оценки биологического возраста и обучения новым привычкам, которые продлевают жизнь и улучшают здоровье (Gero: Bioage & Healthy Lifestyle — приложение в App Store). Компания также разрабатывает клинические препараты для терапии возрастных заболеваний и ведет академические исследования в этой области. MyGenetics, «Генотек» и «Атлас» — генетические тесты, которые помогают оптимизировать занятия спортом, диету и образ жизни в целом.

— генетические тесты, которые помогают оптимизировать занятия спортом, диету и образ жизни в целом. «Планта», «Йодонорм» — функциональные продукты питания.

— функциональные продукты питания. Центр нейротехнологий сна и бодрствования — управление сном.

— управление сном. Bioniq и Biodata — персонализированные системы для мониторинга маркеров организма.

— персонализированные системы для мониторинга маркеров организма. «Лаборатория Биохакинга» — спортивная лаборатория, в которой нагрузки и процедуры подбираются на основе детального изучения показателей организма, в том числе биохимического анализа крови и антропометрического, то есть с измерением параметров тела, тестирования.

В разработке:

«Брейн Бит» разрабатывает неинвазивный глюкометр Edvais, выход на рынок запланирован во второй половине 2020 года. Этот мобильный датчик для измерения уровня глюкозы можно будет встроить в смартфон или умные часы.

разрабатывает неинвазивный глюкометр Edvais, выход на рынок запланирован во второй половине 2020 года. Этот мобильный датчик для измерения уровня глюкозы можно будет встроить в смартфон или умные часы. «Телебиомет» разрабатывает нейроинтерфейс на основе упрощенного аналога МРТ — оптической спектроскопии. Нейроинтерфейс с помощью биологической обратной связи позволяет тренировать концентрацию и внимание. Сейчас компания ориентирует продукт на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

разрабатывает нейроинтерфейс на основе упрощенного аналога МРТ — оптической спектроскопии. Нейроинтерфейс с помощью биологической обратной связи позволяет тренировать концентрацию и внимание. Сейчас компания ориентирует продукт на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения. «Инсилико» (дочерняя компания американской Insilico Medicine) создает виртуальную модель человеческого организма. Это делается для более быстрой разработки лекарств и прогнозирования их эффекта.

(дочерняя компания американской Insilico Medicine) создает виртуальную модель человеческого организма. Это делается для более быстрой разработки лекарств и прогнозирования их эффекта. «Лаборатория молодости» обучает алгоритмы машинного зрения для определения биологического возраста человека.

Набор для тестирования MyGenetics





По мнению Станислава Скакуна, современная аудитория биохакинга в России насчитывает десятки тысяч потенциальных клиентов. Услуги врачей дорожают, население стареет, нагрузка на медицинскую систему растет. Традиционные подходы не будут полноценно справляться с охраной здоровья, считает основатель Biodata. Поэтому потребуется активное участие самого пациента, его желание разобраться в том, что происходит с его организмом. Популяризация биохакинга во всем мире является следствием этих изменений. Медицина не может быть полностью превентивной, врачи в большинстве случаев работают с пациентом, у которого уже что-то болит. Современная система здравоохранения не в состоянии делать технологичный чекап на 300 тысяч рублей каждому желающему — это обрушило бы ее.

По наблюдениям Владимира Волобуева, СЕО компании MyGenetics, в России пока что не наблюдается глобальной конкуренции на рынке биохакинга. Свободных ниш много, и потенциал этого сегмента достаточно большой.

Казалось бы, если хочешь чувствовать себя лучше, нужно обратиться к врачу. Но к какому? Врач общей практики зачастую диагностирует просто наличие или отсутствие заболевания. Получается, что человек вроде бы не болеет, но быстро устает. Поэтому наибольший спрос наблюдается на базовый чекап. Он дает информацию, на основании которой мы разрабатываем рекомендации по улучшению продуктивности. Артем Васильев, основатель «Лаборатории Биохакинга»



Общий портрет клиента биохакерской компании, по наблюдениям экспертов материала:

Пол. Примерно 50/50 мужчины и женщины. Хотя Владимир Волобуев уточняет, что основные клиенты MyGenetics — женщины 40+. По его мнению, они гораздо осознаннее мужчин подходят к его сохранению.

Примерно 50/50 мужчины и женщины. Хотя Владимир Волобуев уточняет, что основные клиенты MyGenetics — женщины 40+. По его мнению, они гораздо осознаннее мужчин подходят к его сохранению. Возраст. От 30 до 55 лет. На четвертом десятке человек начинает осознавать, что он не бессмертен, что подталкивает его заниматься своим здоровьем, в том числе практиками за пределами традиционной медицины. Приблизительно до 55 лет люди охвачены цифровыми каналами коммуникации — это активные пользователи гаджетов. Более старшее поколение (55-60+) все-таки привыкло к классической медицине.

От 30 до 55 лет. На четвертом десятке человек начинает осознавать, что он не бессмертен, что подталкивает его заниматься своим здоровьем, в том числе практиками за пределами традиционной медицины. Приблизительно до 55 лет люди охвачены цифровыми каналами коммуникации — это активные пользователи гаджетов. Более старшее поколение (55-60+) все-таки привыкло к классической медицине. Род деятельности. Маркетологи, финансисты, специалисты в IT, а также предприниматели в любых областях. Представители этих профессий привыкли опираться в работе прежде всего на данные. Их не смущает мысль, что организм — это машина, показатели которой можно измерить и частично скорректировать.

Правовое регулирование компаний, занимающихся биохакингом

Сложность получения разрешения на работу в сфере биохакинга зависит от потенциального риска применения новой технологии. Например, для открытия клиники, которая проводит обследования, необходимо получить лицензию на ведение медицинской деятельности. По словам Артема Васильева, процесс получения лицензии может занимать 2-6 месяцев.

При самостоятельном оформлении он обойдется в 7500 руб. — это стоимость госпошлины. Но помимо этого нужно, например, заключить договор на техническое обслуживание медоборудования и трудовые договоры с врачами.

Оформление «под ключ» от специализированных компаний может обойтись в сумму до 300 000 руб. Поэтому некоторые бизнесы занимаются документами самостоятельно.

Если ваша компания дает только справочную информацию без назначения медицинских процедур, можно обойтись без лицензирования, добавляет Руслан Алтаев.

Владимир Волобуев, создатель сервиса MyGenetics, говорит о законодательном ограничении, связанном с лицензированием тест-систем. «То, что мы делаем, находится на стыке научных исследований и медицины, поэтому возникает вопрос о том, как правильно лицензировать наши продукты». Речь идет об отдельном упрощенном порядке лицензирования лабораторно разработанных тестов — laboratory diagnostic test, LDT. Безопасность LDT определяется отсутствием риска причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании тестов по назначению в условиях, предусмотренных производителем.

Станислав Скакун также упоминает ограничение, связанное с работой с персональными данными. Необходимо разработать и внедрить ряд документов для обеспечения их безопасности. Например, модель IT-угроз, с которыми сталкивается компания. Далее нужно приобрести оборудование для защиты данных и выбрать дата-центр, который имеет право его устанавливать. В целом получение такой аттестации — это отдельный проект длиной примерно полгода и стоимостью 1,5-2 млн рублей.

Взаимоотношения биохакинга и общественных институтов

Биохакинг часто критикуется врачами и учеными, а в СМИ можно увидеть публикации об итогах экспериментов, которые противоречат общепринятой научной этике, привели к серьезным травмам или даже закончились летальным исходом.

Например, в 2018 году стало известно, что китайский профессор Хэ Цзянькуй «создал» первых в истории генно модифицированных младенцев. Отец девочек был ВИЧ-инфицированным, и, чтобы сделать близняшек невосприимчивыми к вирусу, ученый удалил у эмбрионов часть гена CCR5, через который к клеткам присоединяется вирус иммунодефицита. Несмотря на то, что дети родились здоровыми, коллеги по всему миру раскритиковали эксперимент Хэ как небезопасный и неэтичный. В итоге в 2019 году суд города Шэньчжэнь приговорил ученого к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней.

Весной того же 2018 года была опубликована другая мрачная новость из мира биохакинга. Руководителя американской биотехнической компании Ascendance Biomedical, Аарона Трейвика, нашли мертвым в камере сенсорной депривации — специальной ванной с соляным раствором, который создает ощущение «невесомости», снимая стресс и мышечное напряжение. Расследование выяснило, что предприниматель утонул, в его крови было обнаружено наркотическое вещество кетамин. Трейвик был известен своей экстравагантностью: например, на одной из конференций по биохакингу он публично снял штаны и сделал себе инъекцию самодельной вакцины против герпеса. Эффективность этого препарата, который разрабатывался Ascendance Biomedical, не доказана никакими научными исследованиями. Герпес до сих пор считается неизлечимым заболеванием.

Аарон Трейвик

Фото: Genetic Literacy Project



Наука

Руслан Алтаев говорит о том, что сейчас сложно спрогнозировать, как будет меняться отношение общества к биохакингу. «Может случиться биологический ”черный лебедь” — например, если большое количество людей пострадает от неудачных биохакерских экспериментов». Но если мы говорим о более традиционных подходах к здоровому образу жизни, то они вполне могут находиться в зоне интересов исследовательских центров. Например, ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН еще с советских времен ведет исследования, которые, по мнению Алтаева, вполне можно отнести к области биохакинга. В качестве примера можно привести эксперимент по созданию искусственной гравитации на МКС. Чтобы мышцы не атрофировались в условиях космической невесомости, космонавты вынуждены усиленно заниматься на тренажерах. Эксперимент направлен на то, чтобы дополнить или даже заменить физические упражнения, что особенно актуально для перспективы долгих полетов к дальним планетам.

Владимир Волобуев также говорит о сотрудничестве его компании и институтов РАН. «Сегодня больные диабетом регулярно измеряют уровень сахара глюкометром. Но 100 лет назад это расценивалось бы как вершина биохакинга. Поэтому я бы не противопоставлял его науке».

Станислав Скакун считает, что со временем эксперименты биохакеров с трагичным концом будут расцениваться как ошибки первопроходцев индустрии. А сам биохакинг, в том числе его радикальные подходы, не будут шокировать общество. Юрий Дейгин также говорит о популяризации биохакерских подходов. По его мнению, генную терапию уже используют для лечения врожденных или возрастных заболеваний: в том числе таких, как рак и гемофилия. А сами генетические тесты становятся все более доступными: если раньше стоимость достигала $999-2500, то сегодня цена упала до $199.

Медицина

В интернет-пространстве можно заметить, что врачи скептически относятся к биохакингу или даже открыто выступают против него.

По словам Юлии Ткаченко, как правило, врачи критикуют не пациентов, которые следуют принципам биохакинга. Речь идет об евангелистах движения и так называемых «Инстаграм-врачах», которые берут на себя ответственность популяризировать не доказанные наукой методы.

К сожалению, неразумное тестирование на себе методик биохакинга может иметь последствия. Самые незначительные — это аллергические реакции на биологически активные добавки. В своей практике я часто встречала кожную сыпь и отеки как реакцию на прием фитопрепаратов и витаминов. Также на бесконтрольный прием БАД может отреагировать печень. Существует даже такое состояние, как лекарственный гепатит — это повреждение печени лекарствами. Юлия Ткаченко, врач-терапевт и руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor



Длительное течение лекарственного гепатита может в итоге привести к циррозу печени, поясняет эксперт. А не контролируемый врачом прием антидепрессантов грозит серотониновым синдромом — потенциально смертельной реакцией организма на выброс серотонина.

«Сомнительными являются и некоторые диеты. Наиболее изученной и подходящей для поддержания здоровья является средиземноморская диета. Она подразумевает сбалансированное питание, включающее в себя большое количество клетчатки и ненасыщенных жиров. Этот подход врачи обычно рекомендуют при проблемах с сердцем и для похудения. Среди биохакеров, напротив, популярны методы несбалансированного питания, когда упор делается только на один из нутриентов. Например, сейчас на слуху кетодиета, в которой фокус идет на продукты с высоким содержанием жиров. Ее влияние на метаболизм еще недостаточно изучено. Есть исследования о том, что низкоуглеводные диеты с высоким потреблением жиров снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияют на функционирование мозга, в том числе снижают частоту эпилептических приступов у людей. В то же время кетодиеты негативно воздействует на пищеварение: из-за недостатка клетчатки развиваются запоры.

Мне вспоминается повальное увлечение высокобелковым питанием несколько лет назад — тогда это казалось неотъемлемой частью фитнеса и ЗОЖа. Однако впоследствии выяснилось, что от избытка белка в рационе серьезно страдают почки. Потому медицинский подход в отношении подобных популярных диет консервативен: для начала нужно провести исследования, изучить возможные риски, а затем уже внедрять и популяризировать метод». Врач добавляет, что не нуждаются в комментариях случаи, когда биохакеры тестируют на себе несертифицированные лекарства, — это может привести и уже приводило к летальным исходам.

Вдохновившись публикациями о взлетевшей работоспособности или «вечной молодости», некоторые бездумно экспериментируют со своим здоровьем, а потом приходят с проблемами в больницу. Поэтому, по мнению основателя Biodata, у врачей есть обоснованные опасения, что на одного биохакера с осознанным подходом приходится тысяча навредивших себе людей. «Я занимаюсь биохакингом уже семь лет. И тот факт, что я все еще жив, говорит о том, что я крутой биохакер».

Церковь

Исторически взаимоотношения науки, в том числе ее новых направлений, и религии нередко омрачаются критикой со стороны последней. Например, Русская православная церковь (РПЦ) выступает против экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства. Также РПЦ предлагает наложить мораторий на генную модификацию человека, поскольку «редактирование генома человека актуализирует целый ряд биоэтических проблем».

Биохакинг, как направление в медицине и в бизнесе, связан с философскими идеями трансгуманизма. Согласно этой концепции, наука и технологии способны существенно улучшить способности, продлить жизнь на десятки лет или, возможно, сделать человека бессмертным. Патриарх Кирилл неоднократно критиковал идеи трансгуманизма, называя концепцию «угрозой обществу и семье» и «новой формой антихристианства». Глава РПЦ объясняет это в том числе тем, что биотехнологии, продлевающие жизнь на несколько десятилетий, расколют человечество на две половины: на «сверхлюдей», которые смогут заплатить за такие дорогостоящие апгрейды физиологии, и на их «подчиненных». «Одним из проявлений проблемы сциентизма является риск дегуманизации человечества в результате распространения идей трансгуманизма, то есть “выхода за границы человеческого”, проповеди некоего качественного улучшения физической природы человека посредством науки и технологий».

Несмотря на критику, ничто человеческое не чуждо и представителям духовенства. Артем Васильев говорит о том, что в «Лабораторию Биохакинга» обращались предстоятели РПЦ, чтобы улучшить самочувствие или сбросить лишний вес. «Они такие же люди, на которых распространяются принципы физиологии», — добавляет предприниматель.

По мнению Станислава Скакуна, чем больше биохакинг будет взаимодействовать с медициной, тем меньше его будет критиковать церковь. «В православии есть грех — плотолюбие. Он проявляется в том, когда человек одержим своим телом, чрезмерной заботой о нем, забывая при этом о вечных ценностях и о душе. Тогда человек становится нарциссом, эгоцентричным». Поэтому человеку необходимо ответить на два вопроса:

Не превратился ли его интерес биохакингом в обсессию? Приносят ли эти технологии пользу другим людям?

Если оба ответа положительные, то, по мнению создателя Biodata, биохакинг не противоречит религиозным ценностям.

Институт Крионики замораживает и хранит тела людей и животых

Фото: Medium





Биохакинг и коронавирус: как пандемия повлияет на развитие рынка?

Эксперты расходятся в прогнозах о том, как коронакризис в России повлияет на развитие рынка биохакинга. Владимир Волобуев считает, что тренд на ЗОЖ устойчив, но в период кризисов люди заняты удовлетворением своих базовых потребностей. Долгосрочные цели, в том числе заботы о продлении жизни, отходят на задний план.

По словам Артема Васильева, в России уже существуют национальные проекты, в рамках которых планируется финансирование исследований в области редактирования ДНК и увеличения средней продолжительности жизни населения. И после завершения пандемии число людей, интересующихся своим здоровьем, будет расти. Наличие хронических заболеваний существенно повышают риски летального исхода при заражении COVID-19, поэтому контроль за здоровьем позволит быть организму быть более устойчивым, в том числе и к таким вирусам. Васильев приводит в пример недавнее исследование, в ходе которого ученые выявили взаимосвязь между уровнем витамина D и смертностью при заражении COVID-19. При дефиците вероятность смерти была выше в 19 раз.

Станислав Скакун не соглашается с прогнозами коллег. По его мнению, даже пандемия коронавируса глобально не изменит отношение людей к здоровью.

Пройдет 6-12 месяцев, и мы оставим это в 2020 году. Есть миллионы лет эволюции. Мы думаем о том, что произойдет завтра, но не через 20 лет. Для меня очевидная стратегия в том, чтобы уже сейчас задуматься о том, как не заболеть в будущем. На для 99% людей — это неочевидно. Когда вы говорите собеседнику о том, что может случиться через 20-30 лет, он перестает вас слушать. И это не про глупость или недальновидность —­ это то, как мы сделаны. Поэтому в массе люди не изменят отношение к здоровью. Переболевшие коронавирусом будут искать пути реабилитации и, возможно, обратятся к биохакингу. Станислав Скакун, основатель Biodata

Предприниматель считает, что забота о здоровье — это либо дань моде, когда богатые и известные начинают заниматься спортом и бросают курить. Либо же эта тенденция прививается государством, которое хотело бы, чтобы мы могли дольше работать. «Если государство найдет способ продлить среднюю продолжительность жизни до 100 лет и отпускать вас на пенсию в 80, то оно так и сделает».

Советы предпринимателям

«Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Поэтому у технологий, которые позволяют увеличивать продуктивность, продлевать долголетие и активные годы жизни, не будет проблем со спросом и окупаемостью. Сложность возникает именно в проведении клинических исследований, доказывающих безопасность и эффективность метода или препарата. А такие исследования стоят больших денег, могут длиться годами и не гарантируют успешный исход.

По словам Юрия Дейгина, если у стартапа уже есть база доклинических исследований с поданной патентной заявкой, то инвестиции на финансирование первого года работы в России составят от 1,5 млн долларов. Из них примерно 1 млн долларов уйдет непосредственно на исследования. Остальные 500 тысяч долларов — на текущие расходы: в том числе на заработные платы сотрудникам, аренду офиса и лаборатории. В США инвестиции на аналогичные работы составляют от 5 млн долларов.

Владимир Волобуев считает, что часто хорошие проекты формируются благодаря собственной «боли», личной потребности. «Подумайте, чего вам не хватает с точки зрения заботы о себе или продления жизни», ­— советует бизнесмен.

Если вы хотите создать компанию, занимающуюся биохакингом в том или ином виде, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие ниши:

Измерение маркеров организма, в том числе генетические тесты. Cейчас набирает популярность движение quantified self. Его последователи измеряют и отслеживают динамику состояния здоровья и активности;

Персонализация питания, спортивных тренировок, программ по уходу за красотой;

Улучшение когнитивных способностей: концентрации, быстроты реакции и других soft skills;

Интерфейсы мозг-компьютер — системы, которые позволяют мозгу и электронному устройству обмениваться информацией. Один из примеров направления — компания CTRL-Labs, разрабатывающая программное обеспечение, позволяющее людям управлять различными гаджетами с помощью мозговых импульсов. В 2019 году стартап был куплен Facebook, что иллюстрирует возрастающий интерес к рынку нейротехнологий.

Спортивные лаборатории;

Клиники, диагностирующие заболевания на ранних стадиях и помогающие продлить период активного долголетия. Эксперты обращают внимание на растущую популярность именно превентивной медицины.

Где искать финансирование?

1) Венчурные фонды и бизнес-акселераторы. Если раньше VC интересовались в основном software, то теперь их внимание направлено и на биотех-проекты. Юрий Дейгин считает, что российским предпринимателям вовсе не обязательно искать финансирование исключительно в своей стране. Среди известных международных фондов и бизнес-акселераторов: Y Combinator, 500 Startups, Techstars, Starta Accelerator, IndieBio, Zeroto510.

Если говорить про Россию, Руслан Алтаев рекомендует обратить внимание на следующие фонды:

Pharmstandard Ventures

Primer Capital

RusbioVentures

НТИ

Фонд Бортника

Фонд «Сколково»

2) Краудфандинг. Учитывая растущий интерес общества к биохакингу и к вопросам здоровья в целом, можно обратиться к краудфандингу — коллективному сбору средств на собственной странице в социальной сети, на сайте компании или на специализированных краудфандинговых платформах. Так, например, американская компания Chai Biotechnologies собрала на KickStarter почти 203 тысячи долларов в 2014 году. Стартап разработал прибор Open qPCR, который позволяет проанализировать ДНК в домашних условиях. Создатели обещают, что изобретение поможет узнать о ваших генетических предрасположенностях к заболеваниям, провести анализ на ВИЧ или Эболу. Также машина определит, насколько качественный и безопасный ваш обед: есть ли в нем патогены или содержит ли конину ваш бургер из говядины.

Fight Aging! — крупный американский ресурс, который рассказывает о проектах, направленных на борьбу со старением, и помогает в их финансировании. Сообщество уже спонсирует десять компаний, одна из которых работает под амбициозным девизом «making 90 the new 50 by 2030».

Для запуска Youthereum Genetics, которая также занимается борьбой со старением, Юрий Дейгин собирал деньги на исследование в Facebook: доноры пожертвовали около 13 тысяч долларов.

Международные краудфандинговые платформы, финансирующие биотехнические проекты, можно найти на сайте https://biotech-365.com.

3) Частные инвесторы. В финансировании проектов на стыке биохакинга, высоких технологий и медицины заинтересованы и частные лица. Одна из компаний, которой удалось привлечь таких инвесторов, — проект академика Скулачева. По гипотезе ученого, человеческий организм стареет, потому что с возрастом изнашиваются митохондрии, выполняющие функцию энергетического блока в клетке. Скулачев вместе с сыновьями вывел формулу вещества, которое способно доставлять к клеточным мембранам природные антиоксиданты. Согласно исследованию ученых, это должно притормозить процесс старения. Компания «Митотех» занимается созданием препарата на основе выведенного вещества. В проект вложился Олег Дерипаска: в 2005 году он выделил 15 млн долларов. После его ухода из проекта «Митотех» нашел другого инвестора: Александра Чикунова, гендиректора группы «Росток». Бизнесмен вложил в исследование еще 10 млн долларов.

Где искать клиентов?

Спрос на здоровье универсален: медицина стоит дорого, а наличие хронических заболеваний существенно снижает качество и продолжительность жизни. Поэтому, по общему мнению специалистов, клинически проверенные подходы, пока что относящиеся скорее к биохакингу, чем к доказательной медицине, обязательно найдут свою аудиторию.

Артем Васильев, создатель «Лаборатории Биохакинга», рекомендует искать клиентов в смежных с биохакингом областях: медицина, спорт, самообразование. Маркетинговые инструменты не отличаются от других, более привычных нам областей, — работа с контекстной рекламой, социальными сетями, с лидерами мнений, а также проведение мероприятий и партнерские программы.

Владимир Волобуев рекомендует отталкиваться от запросов целевой аудитории конкретного проекта. Например, если вы специализируетесь на редких заболеваниях, — можно изучать форумы, где общаются люди с подобными диагнозами. «Если ваш проект не связан с большим количеством клинических исследований или долгим лицензированием, сделайте MVP, создайте 2-3 простых лендинга, настройте таргет и посмотрите на результат. А потом поговорите с людьми, которые решили купить ваш продукт — что их мотивировало?».

Юрий Дейгин говорит о том, что сегодня еще не существует проверенной терапии, которая бы существенно продлила жизнь и молодость: такие проекты находятся на стадии клинических или доклинических исследований. «Есть клиники, предлагающие anti-age-программы, которые обещают омолодить вас на много лет. Я бы назвал это коммерческим лукавством». Так как старение не является заболеванием, бизнесмены используют этот трюк в качестве рекламы и не боятся, что регулирующие структуры, в том числе Минздрав, будут задавать вопросы. «Если клиника обещает вылечить рак за три процедуры, то это грозит уголовной ответственностью. Но если за три процедуры вы обещаете омолодить клиента, то никаких юридических санкций не последует».

Почему же подобные проекты ещё не появились при таком большом спросе?

Геронтологам удавалось продлить мышам жизнь в полтора раза, но на приматов или человека такие терапии не действовали из-за сложности биологии долгоживущих созданиях — это первая причина. Вторая, по словам Дейгина, — недостаточность фундаментальных исследований в области замедления старения. Только последние 10-15 лет отношение общества к теме начало меняться. Если раньше этот процесс воспринимался как нечто неотвратимое, сегодня люди понимают, что вполне возможно дольше оставаться молодыми. Из-за того, что тенденция относительно нова, проектам по борьбе со старением пока что не хватает лабораторий и финансирования в целом. Поэтому как только появятся терапии, продлевающие жизнь на 10-30 лет, клиенты выйдут на них самостоятельно — все хотят оставаться здоровыми, энергичными и красивыми как можно дольше.